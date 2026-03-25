El Ejército Popular de Liberación de China dejó ver en televisión abierta (CCTV) su enjambre de drones con inteligencia artificial de combate más avanzado. El sistema, llamado Atlas, tiene múltiples capacidades entre misiones de reconocimiento, ataque direccionado y generación de redes de comunicación.
CON CEREBRO PROPIO
China le muestra a Occidente su enjambre de drones de combate más avanzado
China dejó ver uno de los sistemas más avanzados en drones de combate. Puede comandar hasta 96 aeronaves en simultáneo.
Según lo que el Gobierno chino dejó ver, Atlas consta de al menos tres vehículos terrestres que operan el sistema, que en su conjunto puede coordinar hasta 96 drones en simultáneo. Se trata de un camión lanzador, uno de comando y uno de soporte, que pueden lanzar un dron cada tres segundos para sus distintas aplicaciones.
Al respecto, la televisión oficial china mostró una prueba de acción, donde el enjambre Atlas pudo detectar y destruir con precisión un vehículo de comando. Además de la carga de municiones, los drones chinos son capaces de entablar guerra electrónica, entorpeciendo las comunicaciones del enemigo y las operaciones de flotas de drones adversarias.
Qué papel juega la IA entre los drones de China
Uno de los aspectos más destacados por los chinos respecto a Atlas es la aplicación de algoritmos inteligentes que dotan a cada aeronave de un “cerebro” que le permiten ajustes de posición en tiempo real. Esto posibilita que el sistema sea operado por un solo agente humano, coordinando todo el enjambre y reduciendo los costos de uso.
Con el entrenamiento vía inteligencia artificial, cada dron desplegado por Atlas podría adaptarse por sí solo a las condiciones cambiantes del combate, sin necesidad de órdenes humanas mediantes.
Según analistas chinos, en la guerra moderna este tipo de sistemas podría ser crucial para la penetración de líneas enemigas, actualmente protegidas por sofisticados sistemas antiaéreos. Mediante la saturación, la intercepción de 96 aeronaves en simultáneo supone un desafío estructural para cualquiera de las protecciones vigentes en el mercado bélico, desnudando una diferencia en la carrera entre sistemas de defensa y ataque.
Además, las fuerzas chinas valoraron la precisión que brindan este tipo de tecnologías. Con capacidad de volar a baja altitud y baja velocidad, los drones Atlas pueden alcanzar líneas sensibles con alta efectividad, reduciendo el impacto colateral y las posibilidades de detección de los radares convencionales.
Cuántos drones produce China
Estimaciones no oficiales del mercado privado de defensa indicaron que China podría poseer una flota de al menos 15.000 drones en manos del Ejército Popular de Liberación. Sin embargo, ese número podría ser varias veces mayor teniendo en cuenta que el país asiático es el mayor productor de estos aparatos en el mundo.
Con una producción proyectada en millones de drones combinando los de uso militar con los de uso civil, la flota militar de aeronaves no tripuladas de China podría expandirse en caso de ser necesario casi de forma automática. De requerirlo, el Gobierno chino podría acudir a los vehículos particulares para su aplicación bélica.
Informes del Morgan Stanley estimaron que China está en condiciones de alcanzar un producido anual de drones de hasta 8 millones de unidades en general. Esto debido a una fluida cadena de suministros, que supera a cualquiera instalada en Occidente.
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