China le muestra a Occidente su enjambre de drones de combate más avanzado

Con el entrenamiento vía inteligencia artificial, cada dron desplegado por Atlas podría adaptarse por sí solo a las condiciones cambiantes del combate, sin necesidad de órdenes humanas mediantes.

Según analistas chinos, en la guerra moderna este tipo de sistemas podría ser crucial para la penetración de líneas enemigas, actualmente protegidas por sofisticados sistemas antiaéreos. Mediante la saturación, la intercepción de 96 aeronaves en simultáneo supone un desafío estructural para cualquiera de las protecciones vigentes en el mercado bélico, desnudando una diferencia en la carrera entre sistemas de defensa y ataque.

Además, las fuerzas chinas valoraron la precisión que brindan este tipo de tecnologías. Con capacidad de volar a baja altitud y baja velocidad, los drones Atlas pueden alcanzar líneas sensibles con alta efectividad, reduciendo el impacto colateral y las posibilidades de detección de los radares convencionales.

Drone 6P Los drones de China.

Cuántos drones produce China

Estimaciones no oficiales del mercado privado de defensa indicaron que China podría poseer una flota de al menos 15.000 drones en manos del Ejército Popular de Liberación. Sin embargo, ese número podría ser varias veces mayor teniendo en cuenta que el país asiático es el mayor productor de estos aparatos en el mundo.

Con una producción proyectada en millones de drones combinando los de uso militar con los de uso civil, la flota militar de aeronaves no tripuladas de China podría expandirse en caso de ser necesario casi de forma automática. De requerirlo, el Gobierno chino podría acudir a los vehículos particulares para su aplicación bélica.

Informes del Morgan Stanley estimaron que China está en condiciones de alcanzar un producido anual de drones de hasta 8 millones de unidades en general. Esto debido a una fluida cadena de suministros, que supera a cualquiera instalada en Occidente.

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