A 50 años, memoria: Para los Kirchner, cada 24 de Marzo no valió ni una misa, ni una solicitada

Más tarde, el expresidente Carlos Menem decretó los indultos, y tampoco hubo ni una sola declaración de Néstor ni de Cristina que haya manifestado su oposición. Al contrario, lo apoyaron y compartieron boleta electoral con el riojano en todas las elecciones siguientes.

image

Cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia, el "relato" pesó más

Pero cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia en el 2003 y después Cristina Kirchner, se transformaron en adalides de la memoria del fatídico "24 de marzo de 1976", y hasta utilizaron a los organismos de derechos humanos para blindarse de impunidad para proteger los actos de corrupción.

El día que Néstor hizo bajar el retrato de Videla, tuvo el descaro de pedir perdón en nombre del estado que, dijo que "no había hecho nada en materia de derechos humanos".

No hizo nada Kirchner ni todo el peronismo... No ocurrió igual con Raúl Alfonsín y su gobierno, por lo cual el propio Néstor tuvo que pedirle disculpas. Pero como todo cobarde o ventajero, lo hizo en privado no en público, como correspondía.

Según la nota de 'Opi Santa Cruz', que republica cada año, los archivos de la hemeroteca del Centro Cultural y la intensa búsqueda en el local diario 'La Opinión Austral' de aquellos años, mostraron que mientras esperábamos hallar alguna mención o invitación pública a un recordatorio, de parte del gobernador Kirchner o de la diputada y/o senadora Cristina Kirchner, alrededor de esta simbólica fecha, comprobamos que cada 24 de marzo, al menos para el gobierno de Santa Cruz, pasó prácticamente desapercibido.

image

"NUNCA, el gobernador Kirchner le prestó importancia o destacó públicamente esta fecha (...) Como lo pudimos comprobar, Kirchner siendo gobernador jamás hizo declaraciones al respecto, no participó en actos “De la memoria y la Justicia”, no promovió ni alentó ni apoyó marcha alguna, recordando “los 30 mil desaparecidos” ni “repudiando el golpe militar del año 1976”, nunca emitió un comunicado oficial atendiendo la importancia de la fecha y no existen registro de Néstor Kirchner y/o su esposa repudiando a las FFAA o a integrantes de ellas que estuvieran entonces, en actividad y hubieran pertenecido al proceso.

Por el contrario, lo que se pudo observar de la información relevada, es que por esos tiempos, Néstor Kirchner mantenían una muy buena relación con el Ejército, la Armada, Prefectura Naval y Fuerza Aérea, vinculación que sostenía estrechamente desde antes, pero que se afianzó en 1982 cuando las Fuerza Armadas fueron protagonistas principales de la contienda bélica del Atlántico Sur y precisamente, Santa Cruz, fue el territorio más “caliente” del continente, en materia de asentamiento militar y plataforma de operaciones aéreas y terrestres".

Y, como ocurría "(...) cada 24 de marzo, Gobernador Gregores cumple años; durante todos esos años, el gobernador NK se dedicó a asistir a los festejos y a confraternizar en algún acto (paradójicamente) de las FFAA asentadas en la provincia"...

No solo eso, en un registro del año 1997, el diario La Opinión Austral, que omite cualquier tipo de referencia a la fecha conmemorativa del 24 de marzo, en el interior, redacta en un pequeño recuadro el acto de repudio al golpe militar del `76, organizada por el FUT, junto a una solicitada de Milagros Pierini, titular de los DDHH en Santa Cruz en ese momento.

"La misma que por aquel entonces – según sus propias declaraciones y las de Miguel del Plá – solicitaban un gimnasio municipal o salón deportivo de la provincia para realizar el acto conmemorativo de los Derechos Humanos, petición que le era negada sistemáticamente por el entonces gobernador Néstor Kirchner".

image

Estela de Carlotto dijo en un momento: "Cuando vayamos a las urnas, pongamos también a la memoria adentro del sobre". Claramente eso no sucedió.

Otras noticias de Urgente24

Toyota avisa que avanza con una nueva ola de despidos: 500 trabajadores y un turno menos

Batacazo: Danone y Arcor toman el control total de La Serenísima

Una multitud en las calles por el Día de la Memoria

Carlos Presti y el riesgo de una Defensa hemipléjica