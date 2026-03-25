Nicolás Occhiato dejó la frivolidad de lado y usó LUZU TV para condenar la dictadura militar

Lejos de esquivar la polémica, el conductor dejó en claro que el conflicto no es solo profesional, sino también personal. Aunque evitó dar detalles específicos, apuntó contra el entorno del rosarino y sugirió que hubo actitudes que no le gustaron. Según deslizó, ciertas situaciones marcaron un quiebre que hoy parece difícil de recomponer.

En ese sentido, mencionó directamente a los hermanos Luis y Bernarda Cella, vinculados al canal que se posiciona como su único competidor, como parte de esas diferencias.

“Hay cosas que no me gustaron, ciertas formas de manejo”, manifestó, dejando entrever que esas experiencias deterioraron el vínculo. Actualmente, aseguró que no mantiene relación con ese grupo.

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