Durante el martes (24/03) Nicolás Occhiato sorprendió a sus seguidores al pronunciarse de manera contundente contra la última dictadura militar en Argentina, marcando una postura clara en un tema históricamente sensible. El conductor dejó de lado su tono habitual distendido para expresar un mensaje de memoria, alineándose con el consenso social que repudia el terrorismo de Estado.
SENTÓ POSTURA
Nicolás Occhiato dejó la frivolidad de lado y usó LUZU TV para condenar la dictadura militar
Al inicio de la apertura de su programa, Nicolás Occhiato se tomó un momento para hablarles a sus seguidores y repudiar el golpe de Estado de 1976.
Desde su canal de streaming LUZU TV, el mensaje adquirió aún más relevancia. El canal, que suele destacarse por contenidos livianos, entretenimiento y dinámicas relajadas, fue escenario de un momento poco frecuente: un abordaje serio, reflexivo y comprometido con la historia reciente del país. Esto generó un fuerte impacto entre sus fanáticos.
"Hoy se cumplen 50 años de la última dictadura militar argentina donde el Estado tomó el poder por la fuerza y miles de hombres, mujeres, bebés, fueron secuestrados, torturados, desaparecidos, por pensar distinto o simplemente por sospecha", expresó mirando a cámara con suma seriedad. Asimismo, teniendo en cuenta que cuenta con un público joven que tal vez desconoce lo que ocurrió optó por ejemplificarlo: "Por ahí no podrías juntarte a tomar una cerveza con tus amigos en la vereda".
En este contexto, la intervención del conductor abre un debate más amplio sobre el rol de los nuevos medios digitales y sus figuras. ¿Deben limitarse al entretenimiento o también asumir responsabilidades en temas de memoria histórica? Más allá de las críticas, su postura dejó en evidencia que incluso los espacios más descontracturados pueden, en determinados momentos, correrse de lo habitual y tomar posición.
Nicolás Occhiato criticó al canal de streaming OLGA y marcó distancia con Migue Granados
Hace algunos días, Nicolás Occhiato disparó contra OLGA, su principal competencia en el mundo del streaming, cuando estuvo como invitado en el programa televisivo Sálvese quien pueda.
Lejos de esquivar la polémica, el conductor dejó en claro que el conflicto no es solo profesional, sino también personal. Aunque evitó dar detalles específicos, apuntó contra el entorno del rosarino y sugirió que hubo actitudes que no le gustaron. Según deslizó, ciertas situaciones marcaron un quiebre que hoy parece difícil de recomponer.
En ese sentido, mencionó directamente a los hermanos Luis y Bernarda Cella, vinculados al canal que se posiciona como su único competidor, como parte de esas diferencias.
“Hay cosas que no me gustaron, ciertas formas de manejo”, manifestó, dejando entrever que esas experiencias deterioraron el vínculo. Actualmente, aseguró que no mantiene relación con ese grupo.
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