El humorista José María Listorti debutó en Blender, el canal de streaming que en los últimos meses se consolidó como uno de los espacios digitales más vistos por el público joven. Su llegada marca un nuevo paso en la adaptación de figuras históricas de la televisión al formato virtual.
NUEVA APUESTA
José María Listorti desembarcó oficialmente al streaming: A qué canal se sumó
Luego de reemplazar a Marcelo Tinelli en el canal Carnaval, José María Listorti finalmente optó por incorporarse a la programación con un nuevo programa.
Durante su primera aparición bajo el mando de Blender at Night, el actor desplegó el estilo humorístico que lo convirtió en una de las caras más recordadas de la comedia televisiva. Con anécdotas, improvisación y comentarios sobre la actualidad, el conductor se mostró cómodo en un entorno más descontracturado e interactivo a partir de las 23 horas junto a Juana Groisman, Diego Della Sala, Imanol Rodríguez y Mariana Contartesi.
El debut refleja una tendencia creciente. El desembarco de figuras de la televisión tradicional en las plataformas digitales. En ese contexto, suma su trayectoria a un formato que apuesta por la espontaneidad y la cercanía con la audiencia digital mientras también conduce en Pop Radio y se destacó en obras teatrales como "Matilda" y "La Sirenita, el musical".
José María Listorti precalentó en Carnaval y se definió por Blender
Es preciso recordar que no es la primera vez que José María Listorti asume la conducción de un programa de streaming. Es que en noviembre de 2025 tomó la posta del programa Estamos de paso en el canal Carnaval tras la repentina salida de Marcelo Tinelli.
La decisión se produjo luego de que el reconocido conductor presentara su renuncia por problemas personales y familiares que afectaron su estado de ánimo. En ese contexto, la producción convocó al humorista para hacerse cargo del espacio de manera temporal.
Tomó el micrófono durante algunas emisiones para sostener el programa y continuar con la dinámica del ciclo. Durante ese período, mantuvo el tono distendido del formato propuesto y acompañó al equipo que no sabía bien que pasaría finalmente.
Además, salió públicamente en defensa del empresario frente a algunas críticas surgidas tras su ausencia. Remarcó el vínculo que los une desde hace años y pidió respeto ante una situación que, según señaló, responde a cuestiones personales. Si bien la experiencia no fue la esperada, al parecer le sirvió para finalmente decidirse en incursionar en Blender.
