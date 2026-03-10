José María Listorti desembarcó oficialmente al streaming: A qué canal se sumó

José María Listorti precalentó en Carnaval y se definió por Blender

Es preciso recordar que no es la primera vez que José María Listorti asume la conducción de un programa de streaming. Es que en noviembre de 2025 tomó la posta del programa Estamos de paso en el canal Carnaval tras la repentina salida de Marcelo Tinelli.

La decisión se produjo luego de que el reconocido conductor presentara su renuncia por problemas personales y familiares que afectaron su estado de ánimo. En ese contexto, la producción convocó al humorista para hacerse cargo del espacio de manera temporal.

Tomó el micrófono durante algunas emisiones para sostener el programa y continuar con la dinámica del ciclo. Durante ese período, mantuvo el tono distendido del formato propuesto y acompañó al equipo que no sabía bien que pasaría finalmente.

Además, salió públicamente en defensa del empresario frente a algunas críticas surgidas tras su ausencia. Remarcó el vínculo que los une desde hace años y pidió respeto ante una situación que, según señaló, responde a cuestiones personales. Si bien la experiencia no fue la esperada, al parecer le sirvió para finalmente decidirse en incursionar en Blender.

