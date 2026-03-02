Mario Pergolini volvió al ruedo del streaming con un nuevo ciclo

Cuándo será el regreso de Mario Pergolini en El Trece

El regreso de Mario Pergolini por la pantalla de El Trece ya tiene fecha definida teniendo en cuenta de que continuará al frente de Otro día perdido durante 2026, luego de cerrar un acuerdo con la productora Boxfish. El día elegido para la nueva temporada será el próximo 30 de marzo.

Luego de una primera temporada que consolidó el formato y el tono del envío, la producción avanza con algunos cambios en su equipo. Continuará como parte del panel Agustín Aristarán, quien renovó contrato hacia fines de 2025 y expresó públicamente su satisfacción por seguir formando parte del proyecto. Su presencia fue uno de los puntos destacados del ciclo, aportando impronta humorística y versatilidad en cada emisión.

Entre las novedades más comentadas se encuentra la incorporación de Evelyn Botto, reconocida por su trabajo en el canal de streaming OLGA además del vínculo sentimental que mantiene con Federico Bal. La locutora ocupará el lugar que deja Laila Roth, quien decidió no renovar su contrato con las autoridades por otros compromisos laborales.

Es preciso destacar que el programa mantendrá su horario habitual de las 22:30 horas, apostando nuevamente al prime time televisivo con su propuesta de actualidad, humor y entrevistas.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Yanina Latorre quiso hacerse la diva y terminó humillada: "Quién le va a decir que está..."

La miniserie de 7 capítulos que la crítica corona y el público convierte en furor

LN+ se va a pique: El portazo que confirma su derrumbe

Cajeros automáticos: El cambio de marzo que tenés que saber sí o sí

Venezuela: liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo tras gestiones de Chiqui Tapia y la AFA