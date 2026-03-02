La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) realiza este lunes (2/3) un paro nacional en 16 provincias. Por primera vez en 6 años el gremio Suteba de Roberto Baradel hace una protesta en territorio bonaerense aunque discursivamente la apuntó contra Javier Milei y no contra Axel Kicillof.
Sin clases: Paro docente en 16 provincias y la pirueta discursiva de Baradel
Paro docente en reclamo de mejoras salariales que incluye a la provincia de Buenos Aires después de 6 años sin medidas de fuerza por parte de Roberto Baradel.
Cabe recordar que el Gobierno nacional convocó a los gremios a una mesa paritaria nacional para este lunes 2/3 a las 12, en cumplimiento de un fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que ordenó suspender el decreto 341/2025 y retomar la negociación salarial a nivel nacional. A pesar de la convocatoria oficial, los gremios decidieron mantener el paro.
Ctera reclama por mejoras salariales y se manifiesta contra la reforma laboral sancionada por el Congreso de la Nación que “forma parte del plan de ajuste del gobierno nacional y que avanza directamente contra los derechos conquistados por las trabajadoras y los trabajadores”, según dijo el gremio en un comunicado.
Las medidas de fuerza de Ctera incluyen, además del paro, una movilización al Congreso desde las 11:30 de este lunes, con concentración en Avenida de Mayo y Bolívar.
En tanto, habrá clases públicas en varios distritos para visibilizar el conflicto.
Baradel vuelve a los paros tras 6 años
El paro docente tiene una importante novedad política: el gremio Suteba de Roberto Baradel se plegó a la huelga en provincia de Buenos Aires por primera vez en 6 años.
A pesar de estar alineado con el kirchnerismo, Baradel no hace objetivo del paro al gobernador Axel Kicillof –como sí hacen otros sindicatos docentes- y reclama al gobierno de Javier Milei por las mejoras salariales.
"El SUTEBA adhiere al paro nacional de CTERA porque el ajuste en educación es una decisión política del gobierno de Milei“, dijo el lunes pasado Baradel.
Pero el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) aclaró que era “ paro provincial“ y no "nacional" y que se reclama por un “urgente aumento del salario docente” pero también por el “normal funcionamiento de las prestaciones de IOMA” y “ en rechazo a la sobrecarga laboral”. Y la FEB hace dos semanas decidió no empezar las clases para reclamarle al gobierno de Kicillof un aumento salarial tras rechazar un aumento del 3% ofrecido para febrero.
Por último, al igual que el gobierno nacional, la Administración Kicillof también convocó a los gremios docentes a una reunión paritaria, en este caso para el miércoles 4/3.
