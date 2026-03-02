Sin clases: Paro docente en 16 provincias y la pirueta discursiva de Baradel

En tanto, habrá clases públicas en varios distritos para visibilizar el conflicto.

Baradel vuelve a los paros tras 6 años

El paro docente tiene una importante novedad política: el gremio Suteba de Roberto Baradel se plegó a la huelga en provincia de Buenos Aires por primera vez en 6 años.

image Suteba va al paro pero deja en claro que es contra el gobierno nacional.

A pesar de estar alineado con el kirchnerismo, Baradel no hace objetivo del paro al gobernador Axel Kicillof –como sí hacen otros sindicatos docentes- y reclama al gobierno de Javier Milei por las mejoras salariales.

"El SUTEBA adhiere al paro nacional de CTERA porque el ajuste en educación es una decisión política del gobierno de Milei“, dijo el lunes pasado Baradel.

Pero el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) aclaró que era “ paro provincial“ y no "nacional" y que se reclama por un “urgente aumento del salario docente” pero también por el “normal funcionamiento de las prestaciones de IOMA” y “ en rechazo a la sobrecarga laboral”. Y la FEB hace dos semanas decidió no empezar las clases para reclamarle al gobierno de Kicillof un aumento salarial tras rechazar un aumento del 3% ofrecido para febrero.

Por último, al igual que el gobierno nacional, la Administración Kicillof también convocó a los gremios docentes a una reunión paritaria, en este caso para el miércoles 4/3.

--------------

