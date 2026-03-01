Argentina enfrentó en febrero una inflación mensual alta que sigue marcando el ritmo de precios en un contexto de incertidumbre económica, con miradas puestas en marzo. Según datos y proyecciones del sector privado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) continúa en niveles elevados que reflejan una persistente presión inflacionaria.
PRECIOS QUE NO CEDEN
Inflación: Estas son las estimaciones del IPC de febrero
Diferentes consultoras ya lanzaron sus estimaciones del IPC de febrero. Esperan que la tasa de inflación se mantenga por encima de 2,5%, y podría llegar al 3%.
Los últimos datos oficiales disponibles muestran que la inflación de enero fue de 2,9%, acumulando 32,4% en los últimos 12 meses, un nivel ya alto que marcó una aceleración respecto de diciembre pasado. Esta cifra fue informada por el INDEC en medio de una polémica por cambios en la metodología de medición que llevó a la renuncia de Marco Lavagna como titular de la institución.
Inflación de febrero
Para el mes de febrero, las proyecciones del sector privado no ofrecen un panorama más auspicioso. Las consultoras coinciden en que la inflación mensual se ubicaría entre el 2,6% y el 3%, según publicó Bloomberg Línea.
Esto indica que, aunque podría haber una leve desaceleración en comparación con el dato de enero en algunos escenarios, el ritmo de aumento de precios sigue siendo y plantea retos significativos para la macroeconomía argentina.
¿Qué inflación proyectan las consultoras?
Entre las consultoras, Analytica anticipó una suba de 2,8% en el nivel general de precios durante febrero. Según sus cálculos, la variación se sustentó en la aceleración semanal de precios de alimentos y bebidas en la región del Gran Buenos Aires, donde se registró una variación de 0,8% en una semana representativa dentro del mes.
Por su parte, Eco Go estimó un aumento más cercano al extremo superior de las proyecciones, alrededor del 3% mensual para febrero, con un comportamiento significativo en alimentos y bebidas que continuaron empujando al alza el índice general.
Otra firma, Fundación Capital, proyectó una inflación de 2,6% mensual para febrero, en línea con algunas estimaciones moderadas pero aún dentro de un rango que implica presiones de precios consistentes para los consumidores.
Estas variaciones entre consultoras reflejan tanto la incertidumbre sobre la evolución de los precios como la volatilidad de los componentes que conforman el IPC, especialmente en sectores sensibles como alimentos y bebidas.
Expectativas de precios para marzo
En cuanto a marzo, los analistas consultados por el mismo medio también proyectan que la inflación permanecerá elevada. Algunos informes, como el de One 618, señalan que los primeros meses del año estarán marcados por ajustes en precios regulados y efectos estacionales, como el inicio del ciclo escolar, que tradicionalmente tienden a impulsar ciertos rubros dentro del IPC.
Además, el mismo informe advierte que la dinámica del precio de la carne, influenciada por la retención de vientres por parte de productores y una oferta más reducida, podría continuar presionando los precios en marzo y los meses siguientes, desafiando las expectativas de una rápida desaceleración inflacionaria.
En conjunto, estas perspectivas sugieren que el primer trimestre del año podría registrar un IPC acumulado superior al del mismo período de 2025, y plantean interrogantes sobre la efectividad de las políticas económicas implementadas para contener el alza de precios en un contexto de volatilidad cambiaria y tensiones fiscales.
