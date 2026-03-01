Inflación: Estas son las estimaciones del IPC de febrero

Por su parte, Eco Go estimó un aumento más cercano al extremo superior de las proyecciones, alrededor del 3% mensual para febrero, con un comportamiento significativo en alimentos y bebidas que continuaron empujando al alza el índice general.

Otra firma, Fundación Capital, proyectó una inflación de 2,6% mensual para febrero, en línea con algunas estimaciones moderadas pero aún dentro de un rango que implica presiones de precios consistentes para los consumidores.

Estas variaciones entre consultoras reflejan tanto la incertidumbre sobre la evolución de los precios como la volatilidad de los componentes que conforman el IPC, especialmente en sectores sensibles como alimentos y bebidas.

Expectativas de precios para marzo

En cuanto a marzo, los analistas consultados por el mismo medio también proyectan que la inflación permanecerá elevada. Algunos informes, como el de One 618, señalan que los primeros meses del año estarán marcados por ajustes en precios regulados y efectos estacionales, como el inicio del ciclo escolar, que tradicionalmente tienden a impulsar ciertos rubros dentro del IPC.

Además, el mismo informe advierte que la dinámica del precio de la carne, influenciada por la retención de vientres por parte de productores y una oferta más reducida, podría continuar presionando los precios en marzo y los meses siguientes, desafiando las expectativas de una rápida desaceleración inflacionaria.

En conjunto, estas perspectivas sugieren que el primer trimestre del año podría registrar un IPC acumulado superior al del mismo período de 2025, y plantean interrogantes sobre la efectividad de las políticas económicas implementadas para contener el alza de precios en un contexto de volatilidad cambiaria y tensiones fiscales.

