Con el festejo de extraordinarias 2025, Javier Milei llamó "ladrones" y "chorros" a opositores

El presidente Javier Milei inaugura el 144° período de sesiones ordinarias con un discurso en cadena nacional y fuerte expectativa política. 01/03/2026.

01/03/2026.

FOTO: xAI / GROK

La Libertad Avanza recibe a Javier Milei con 5 logros del período extraordinario 2025 pero su arribo fue menguado por el éxito de la AFA con Nahuel Gallo.

1 de marzo de 2026 - 20:43

EN VIVO

Javier Milei inaugura el período ordinario de sesiones 2026 del Legislativo. Hasta ahora se deconoce el contenido del discurso presidencial. Hasta el inicio de la sesión la senadora nacional (LLA / CABA), Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, es quien lideró la ofensiva anticipando una polémica con la oposición. Y provocó reacciones a partir del siguiente posteo:

Del lado opositor también hay 'juego sucio', y el Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, tuvo que realizar una aclaración preventiva: “Estimados, en virtud de algunas publicaciones que se están realizando sobre el contenido del discurso que ofrecerá el Presidente de la Nación en la apertura de sesiones ordinarias del día de hoy, aclaro que son de base falsa ya que el mismo está bajo custodia y no ha sido filtrado ni se ha divulgado con nadie. FIN”.

De paso, la AFA 'arruinó' en parte el arribo, y Juan Grabois lo explicó así: "La diplomacia de Milei es tan servil que ni sus amos del norte lo respetan. Se arrastró para lamer botas yankees y no consiguió que liberen al compatriota. Nada de lo que hace en política exterior es en beneficio de los argentinos. Nada. Finalmente, la liberación de Nahuel Gallo la logró la AFA. Realismo mágico latinoamericano."

Vamos al VIVO:

Final con "Viva la libertad carajo"

A las 22:58 Javier Milei concluyó su discurso. Hay período ordinario de sesiones. Repitió el ritual de agradecer a las Fuerzas del Cielo y 3 veces "Viva la Libertad Carajo", además de prometer una Argentina de grandeza.

La Cadena Nacional de TV alcanzó 20.8 de rating, según Ibope. Más que en 2025, menos que en 2024.

Por primera vez Milei describió el supuesto abanico que quiso derrocarlo en 2025. Y, según él, los demolerá con las leyes que promoverá y desrregulaciones en la economía. En este contexto, en que para él hay algo "moral" en la apertura de la economía, también pretende convertir a la herramienta en su trinchera de defensa de su poder personal.

@rindart: "Educación. Datos oficiales: Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) representaba entre un 8% y un 15% de los sueldos fue eliminado hace dos años Redujo un 47,7% la inversión educativa entre 2023 y 2025 Invertirá el 0,75% del PBI en educación, por debajo de 2024 (0,88%). Entre 2023 y 2025, los fondos nacionales para la educación obligatoria cayeron un 76,5% La inversión en infraestructura educativa se redujo 58,5%, presupuesto para las universidades cayó 29,4%. Los salarios docentes cayeron 19% en promedio a nivel nacional PD: Mañana no arrancan las clases."

Chatarrín subió a escena

Javier Milei acusó a los opositores de defender a "Chatarrín de los tubitos caros", o sea Paolo Rocca / Techint / Ternium.

El Presidente está trazando una línea de choque. De hecho está dibujando el escenario que quiere para el año electoral 2027.

Y promete un país basado en la minería, que sobre la Cordillera de los Andes demandará 1 millón de puestos de trabajo.

Insiste en que no hay apocalipsis del empleo.

Llamó "bestias brutas" los legisladores opositores.

También prometió la privatización de toda la red de ferrocarriles de carga.

Y 300 millones de toneladas de granos, con sendero de baja de retenciones y régimen de semillas. Según él, Brasil triplicó la producción con semillas que realizan empresas argentinas que no pueden venderse en la Argentina.

Dijo que cada ministerio preparó un paquete de 10 proyectos de reformas estructurales, que son 90 en total y que cada ministerio enviará una cada mes al Congreso.

La gente de Milei coreó "Delincuentes" y luego "Presidente".

"Estamos contruyendo una alianza estratégica con Estados Unidos"

Javier Milei dice que el acuerdo con USA no se limita a su relación personal con Donald Trump y que el vínculo es de país a país, una política de Estado, de Alaska a Tierra del Fuego. Mencionó a MAGA (Make America Great Again) como objetivo.

Dijo que habrá una ley de complementación de inteligencia y militar con Estados Unidos, y que los F16 ya están volando para proteger el Sur. Mentira presidencial.

El INdEC contradice a Javier Milei

emae

Papelón monumental de Milei: Los F16 no vuelan

En el párrafo destinado a la Defensa esta mintiendo.

El agradecimiento a Luis Petri es una tontería.

La llegada de la segunda tanda de aviones F16 esta frenada sin fecha.

Y las obras civiles en Tandil están paradas.

Ningún F16 vuela hoy en modo operativo ni siquiera están artillados.

Compromisos de Milei para 2026

Modificar el Código Civil y Comercial y el Código Procesal Civil y Comercial, y velar por la legislación de Defensa del Consumidor.

Barrer con "una cadenas de regulaciones".

También debemos modificar el esquema tributaria y profundizaremos la apertura, ratificaremos el acuerdo con USA, modificaremos el Código Aduanero y los tratados comerciales.

Insistió en cuestionar el principio de "justicia social".

Dijo que esto incluye a periodistas y medios de comunicación, y mencionó al fútbol.

Prometió reformar cómo se financiar los partidos políticos, y eliminar la influencia de las mafias y el narcotráfico

Y que el Poder Judicial será reformulado. Escuchaban los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Afirmó que seguirá reduciendo el volumen del Estado.

corte suprema de justicia
Milei dice: "Esto nos demuestra quiénes son los enemigos de los argentinos"

Al fundamentar la apertura comercial como modelo económico y la moralidad del cambio, el Presidente dijo que "Esto nos demuestra quiénes son los enemigos de los argentinos" y señaló a la bancada opositora, a la que acusó de defender a los industriales prebendarios, al proteccionismo costoso para los argentinos.

milei22

¡Por fin no le cortaron la cabeza a Villarruel!

A las 22:15 ocurrió el milagro y la TV decidió restaurar la cabeza de Victoria Villarruel en la televisación del discurso de Milei.

milei villarruel3

Ya que estamos con ella: Milei habló de que quisieron derrocarlo fuerzas propias no sólo de la oposición y mencionó al Congreso.

La moral, empresarios prebendarios, etc.

Mencionó como llamó "ladrones" a empresarios que atentan contra el Estado y la sociedad.

Entonces él habla de cambiar el "modelo empobrecedor" y que no se puede "beneficiar a un puñado de personas" y que le sorprende la defensa de los políticos de esas políticas industriales.

Rechaza las acusaciones de "apertura indiscriminada" y acusa a los opositores de defender "los privilegios de los cazadores en el zoológico".

Según él, abrir la economía no reducirá puestos de trabajo.

Milei reivindicó a Donald Trump

El Presidente dijo que en medio de maniobras desestabilizadoras, Donald Trump ayudó a la Argentina.

"Pero no se pudo remediar de firma inmediata todo el daño generado" (por los desestabilizadores").

También afirmó que "la malaria se terminó" y dice que eso ocurrió en octubre 2025, con el triunfo electoral.

Según él, se avecina un gran crecimiento pero para esto hay que "garantizar las condiciones macroeconómicas básicas". O sea política monetaria restrictiva y equilibrio fiscal.

Afirma que hay que continuar con la política de desrregulación de la economía.

El 3er. pilar es el capital humano: habla de alimentación y educación de los niños.

A la oposición: "Qué curioso que su fundador decía que los únicos privilegiados eran los niños pero uds. metieron a 7 de cada 10 bajo la pobreza".

Más adelante habla de capacitar a los recursos humanos para los nuevos trabajos.

Por último, el nuevo modelo económico.

Milei insiste en que triplicó los salarios en dólares. "Qué fiesta se haría Milton Friedman con estos cavernícolas".

Milei mencionó como "golpistas" a Quintela y López

Él acusó a la oposición de disparar el riesgo país, que llamó "riesgo Kuka",

Y que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela; y la senadora nacional Florencia López (La Rioja / UxP), de declaraciones que llevaron al fiscal Carlos Stornelli a reabrir la investigación sobre 2001 y su relación con la política.

El tema ANDIS provoca enojo

MIlei recuerda logros de Pettovello en la asistencia social y la distribución de la AUH. La oposición le reprocha el tema de discapacitados (caso ANDIS).

Milei se enoja y les responde 2 veces, en ambas ocasiones les dice "chorros" y "ladrones", también ignorantes y dice que le encanta "domarlos". Luego que tienen "toda la oposición por delante" y sigue enfocado en retrucar a los opositores.

El ambiente es difícil. Milei les recuerda que les ganó "por goleada un balotaje".

Milei avanza con los logros de Aerolíneas Argentinas como ejemplo de empresas estatales que equilibran sus cuentas: "Andá a buscarla al ángulo, Kuka".

Dice que avanza en privatizaciones y llama "Coloso" a Federico Sturzenegger.

Luego dice a su "ciclópea tarea", con ironía dice "No sé si ellos sabrán quien fue Cíclope".

Habla más de 14.000 desrregulaciones.

Dice que los alquileres bajaron 30% en términos reales consecuencia de la tarea de Sturzenegger.

Milei sigue mencionando sus éxitos para mejorar la calidad de vida de los argentinos.

A las 21:55 todavía no dijo nada importante sobre lo que él espera del año 2026.

Dice que hace 2 años la economía crece. "Estamos saliendo del pozo, sin expropiaciones ni default".

Luego le dice a Nicolás del Caño que si él fuera la representación de los trabajadores "tendríamos un problema porque uds. son el 5%".

Él habla de los socios políticos y mediáticos de la oposición "que el año pasado hicieron todo lo posible para derrocar a este gobierno, y les salió mal".

También llamó a la diputada Romina Del Plá, del mismo bloque, como “chilindrina troska”.

Él acusa a la oposición de varios embates en 2025, en medio de negociaciones con el FMI, que aumentaron luego de las elecciones de septiembre, con opositores soñando abrazar "el sillón de Rivadavia".

Grave problema de Milei: 2005 no es 2025

En el discurso Milei intercambia con los opositores, y de pronto confunde 2005 con 2025.

En 2005 el Presidente era Néstor Kirchner.

A las 21:35 habla del inicio de su gestión. Y agradece a Luis Caputo. Desde los palcos corean "Olé olé olé Toto Toto".

Milei habla del recorte del gasto público en términos reales en el 1er. año, varios no entienden de qué hablan pero gritan "Bravo bravo".

A las 21:37 agradece a Santiago Bausili y a Pablo Quirno, y grita que lo hizo todo con libre mercado.

Sigue peleándose con el bloque opositor, ahora por la brecha cambiaria.

También agradece iniciativas de Patricia Bullrich, Sandra Pettovello, etc.

La TV oficial le corta la cabeza a Victoria Villarruel

El recorte de imagen de la transmisión televisiva del discurso muestra una imagen permanente de la vicepresidente de la Nación decapitada.

O sea que en forma permanente no aparece el rostro de Victoria Villarruel.

Por lo demás, Milei sigue describiendo el final del gobierno de Alberto Fernández.

Llama "nacionalistas de pacotilla" a quienes critican la apertura y el tipo de cambio fijo.

milei villarruel
Muy grave quien define las c&aacute;maras de la transmisi&oacute;n televisiva.

Muy grave quien define las cámaras de la transmisión televisiva.

Milei sigue intercambiando insultos con el bloque PJ y LLA grita "Tobillera"

La situación es de intercambio poermanente entre el bloque peronista y Milei, quien los acusa de mentir con el aumento del desempleo.

Sus simpatizantes gritan sobre Cristina Fernández de Kirchner: "Tobillera".

Milei promete un nuevo capítulo de la historia argentina porque tienen la fuerza legislativa necesaria.

Él dice que "la moral como política de Estado" será el eje de su discurso.

Lo llaman "fascista" y él los llama "ignorantes" y dice que el peronismo estaba inspirado por un fascista.

Acusa a los opositores de "sumar con dificultad" porque le recuerdan el aumento del desempleo.

Los acusa de emitir 28 puntos del PBI "3 en el último año para ganar una elección".

Milei habla al Congreso

21:10 inicia su discurso de Estado de la Nación, introduce Victoria Villarruel.

"Saludo muy especial en esta casa nos honra el máximo exponente del liberalismo argentino, Alberto Benegas Lynch. Gracias profe, gracias".

Milei afirma que será un año muy importante para el Congreso.

El Presidente afirma que la Argentina dejó de ser "perdedora" y que fue "el período más productivo de las sesiones extraordinarias y cumplimos con todas las promesas de campaña".

  1. Presupuesto 2026 sin déficit fiscal. "Lo hicimos sin subir impuestos sino que los bajamos en 2,5 puntos del PBI." (La bancada propia una y otra vez grita "Presidente / Presidente" y Milei se dirige a los opositores recordándoles que también es Presidente de ellos, le responden y él dice no pueden aplaudir porque "se les escapa el dinero de los bolsillos. Le recuerdan ANDIS y $LIBRA y él dice "Sigan con las operaciones que luego los veré ante la Justicia").
  2. Inocencia Fiscal.
  3. Reforma de la Ley Penal Juvenil. (Agradece a Patricia Bullrich y ella sube y lo abraza). Milei llama "manga de ladrones" y "ladrones" y "por eso tienen a su jefa presa". Él llama "chorra" y que seguirá presa por Cuadernos y Memorando por Irán).
  4. Modernización Laboral.
  5. Acuerdo Mercosur - UE.
El Presidente rumbo al Congreso

Javier Milei rumbo al Congreso por Plaza de Mayo, ya llega al Congreso totalmente iluminado para la ocasión.

A las 20;56 Milei baja del vehículo presidencial. Es recibido por las autoridades de protocolo del Senado.

Una lástima el persistente conflicto entre el Presidente y la Vice que limita acciones tan simbólicas para las instituciones.

La Comisión de Recepción Exterior quedó integrada por los senadores Nadia Márquez, Carlos Espinola, Eduardo Vischi, Juan Cruz Godoy y Sonia Rojas, y por los diputados Romina Diez, Gabriel Bornoroni, Sebastián Pareja y Lilia Lemoine.

La Comisión de Recepción Interior, responsable de acompañar al presidente desde el Salón de los Pasos Perdidos hasta el recinto, la integran los senadores Ezequiel Atauche, Vilma Vedia, Romina Almeida, Flavia Royón, Enrique Martín Goerling Lara, Natalia Gadano, y por Diputados Juliana Santillán, Cristian Ritondo, Ignacio García Aresca, Lisandro Nieru Nieri, Álvaro Fernando Martínez y Daniel Vancsik.

Hay un pasillo de honor de la Policía Federal Argentina.

A las 21:00 Milei firma el Libro de Honor de la Cámara de Diputados, y luego el del Senado.

