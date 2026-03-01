Con el festejo de extraordinarias 2025, Javier Milei llamó "ladrones" y "chorros" a opositores

Live Blog Post

El tema ANDIS provoca enojo

MIlei recuerda logros de Pettovello en la asistencia social y la distribución de la AUH. La oposición le reprocha el tema de discapacitados (caso ANDIS).

Milei se enoja y les responde 2 veces, en ambas ocasiones les dice "chorros" y "ladrones", también ignorantes y dice que le encanta "domarlos". Luego que tienen "toda la oposición por delante" y sigue enfocado en retrucar a los opositores.

El ambiente es difícil. Milei les recuerda que les ganó "por goleada un balotaje".

Milei avanza con los logros de Aerolíneas Argentinas como ejemplo de empresas estatales que equilibran sus cuentas: "Andá a buscarla al ángulo, Kuka".

Dice que avanza en privatizaciones y llama "Coloso" a Federico Sturzenegger.

Luego dice a su "ciclópea tarea", con ironía dice "No sé si ellos sabrán quien fue Cíclope".

Habla más de 14.000 desrregulaciones.

Dice que los alquileres bajaron 30% en términos reales consecuencia de la tarea de Sturzenegger.

Embed Desde mañana lunes 2 de marzo, si viajas al trabajo solo usando subte gastarás al mes con SUBE registrada $54.520.Si en cambio necesitas tomar colectivo y subte, ponele q vivís en caba y usas el boleto mínimo, gastarás x ambos transportes $82.000.Si sos del Conurbano y… https://t.co/MlDlYuez0E pic.twitter.com/lbWlMh2sJu — Rosalía Costantino (@colocostantino) March 1, 2026

Milei sigue mencionando sus éxitos para mejorar la calidad de vida de los argentinos.

A las 21:55 todavía no dijo nada importante sobre lo que él espera del año 2026.

Dice que hace 2 años la economía crece. "Estamos saliendo del pozo, sin expropiaciones ni default".

Luego le dice a Nicolás del Caño que si él fuera la representación de los trabajadores "tendríamos un problema porque uds. son el 5%".

Él habla de los socios políticos y mediáticos de la oposición "que el año pasado hicieron todo lo posible para derrocar a este gobierno, y les salió mal".

También llamó a la diputada Romina Del Plá, del mismo bloque, como “chilindrina troska”.

Él acusa a la oposición de varios embates en 2025, en medio de negociaciones con el FMI, que aumentaron luego de las elecciones de septiembre, con opositores soñando abrazar "el sillón de Rivadavia".

Embed Los que están chochos son los embajadores pic.twitter.com/rfhqOqiFjN — Pablo Javier Blanco (@payitoweb) March 2, 2026

Embed "Aprendan, vayan, miren los números, yo entiendo que suman con dificultad, pero miren los números" dice Milei sobre la desocupación.ME PARECE QUE ESTÁS NERVIOSO, MILEI. TE ACONSEJO QUE TE CALMES Y MIRES ESTOS NÚMEROS:- Destruiste 21.938 empresas- Lograste que 290.600… pic.twitter.com/4CmCxzkONR — Julia Strada (@Juli_Strada) March 2, 2026