Con el festejo de extraordinarias 2025, Javier Milei llamó "ladrones" y "chorros" a opositores

Javier Milei inaugura el período ordinario de sesiones 2026 del Legislativo. Hasta ahora se deconoce el contenido del discurso presidencial. Hasta el inicio de la sesión la senadora nacional (LLA / CABA), Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, es quien lideró la ofensiva anticipando una polémica con la oposición. Y provocó reacciones a partir del siguiente posteo:
Final con "Viva la libertad carajo"
A las 22:58 Javier Milei concluyó su discurso. Hay período ordinario de sesiones. Repitió el ritual de agradecer a las Fuerzas del Cielo y 3 veces "Viva la Libertad Carajo", además de prometer una Argentina de grandeza.
La Cadena Nacional de TV alcanzó 20.8 de rating, según Ibope. Más que en 2025, menos que en 2024.
Por primera vez Milei describió el supuesto abanico que quiso derrocarlo en 2025. Y, según él, los demolerá con las leyes que promoverá y desrregulaciones en la economía. En este contexto, en que para él hay algo "moral" en la apertura de la economía, también pretende convertir a la herramienta en su trinchera de defensa de su poder personal.
@rindart: "Educación. Datos oficiales: Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) representaba entre un 8% y un 15% de los sueldos fue eliminado hace dos años Redujo un 47,7% la inversión educativa entre 2023 y 2025 Invertirá el 0,75% del PBI en educación, por debajo de 2024 (0,88%). Entre 2023 y 2025, los fondos nacionales para la educación obligatoria cayeron un 76,5% La inversión en infraestructura educativa se redujo 58,5%, presupuesto para las universidades cayó 29,4%. Los salarios docentes cayeron 19% en promedio a nivel nacional PD: Mañana no arrancan las clases."
