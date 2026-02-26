Sí, leíste bien. Los cajeros automáticos van a cambiar sus límites de extracción a partir de marzo 2026, y aunque suene a un tema menor, hay una razón muy concreta por la que vale la pena prestarle atención: el efectivo, ese que todos daban por muerto, sigue siendo más relevante de lo que parece.
Cajeros automáticos: El cambio de marzo que tenés que saber sí o sí
Los cajeros automáticos se actualizan y no todos los clientes podrán retirar lo mismo. Banco Galicia, ICBC, BBVA, Macro y Santander fijan reglas distintas.
Porque seamos honestos: ¿cuántas veces fuiste a comprar algo a un almacén, una feria, o incluso en un supermercado, y te ofrecieron un precio notablemente más bajo si pagabas en efectivo? Eso pasa todos los días en la Argentina. Mientras las transferencias y las billeteras virtuales crecieron a un ritmo impresionante, el dinero físico no desapareció del circuito cotidiano. Al contrario, en muchos casos sigue siendo la opción más conveniente para el bolsillo.
Entonces, si el efectivo todavía importa, también importa saber cuánto podés retirar, desde dónde, y con qué instrumento. Porque no todos los bancos funcionan igual, y hay diferencias enormes entre entidades que pueden hacerte cambiar de estrategia a la hora de administrar tu dinero.
Antes de entrar en los números, hay algo que merece un párrafo propio: varios bancos ya permiten hacer extracciones sin tarjeta de débito. Ahora, podés retirar efectivo con un código QR o incluso autorizar a otra persona a hacerlo por vos. Esto no es menor. Significa que perdiste la tarjeta, te la olvidaste en casa, o simplemente querés que un familiar retire plata por vos, y aun así el trámite se puede resolver. El sistema bancario, aunque lento en muchas cosas, está incorporando herramientas que facilitan la vida real de la gente.
Qué límites tendrán los cajeros automáticos en marzo de 2026
Ahora bien, acá viene la parte práctica, y conviene leerla con atención porque las diferencias son llamativas.
Banco Nación establece un límite de extracción diario en sus cajeros de $1.000.000. Un número redondo, fácil de recordar.
Banco Provincia, juega con dos variables: si usás Cuenta DNI, el tope es de $400.000 por día. Si en cambio retirás con tarjeta de débito, cada operación tiene un límite de $170.000, aunque el tope diario total puede llegar hasta $800.000 según lo que cada cliente tenga habilitado.
Banco Ciudad arranca con un límite de $800.000 para sus clientes, pero lo interesante es que ese número puede estirarse hasta $1.200.000 desde el home banking. La trampa está en que si usás cajeros de otros bancos o de la Red Banelco, el techo cae drásticamente a $60.000. Una diferencia abismal que conviene tener presente a la hora de sacar plata.
Banco Galicia lidera con $4.400.000 diarios
Banco Galicia es, sin dudas, el más generoso del lote. Sus clientes pueden retirar hasta $4.400.000 por día sumando extracciones en autoservicios y cajeros automáticos. Con tarjeta de débito, el límite llega a $4.000.000 diarios en autoservicios y hasta $400.000 por día en cajeros propios. Mientras que, sin tarjeta, escaneando el QR desde la App Galicia, el tope es de $1.000.000. Y hay más: en cajeros Galicia también se puede retirar hasta $250.000 mediante un código generado desde Online Banking o la app, con la opción de que otra persona haga la extracción. Eso sí, en cajeros de la Red Banelco y Red Link de otros bancos, el límite baja a $60.000 por día.
ICBC diferencia a sus clientes según el perfil. Para la cartera general, el tope diario es de $400.000 en cajeros automáticos y $800.000 en terminales de autoservicio. Los clientes exclusive tienen más margen: $550.000 en cajeros y $1.100.000 en autoservicio.
Banco Macro fija su límite en $1.000.000 diarios. Sin tarjeta, permite retirar hasta $300.000 por día en cajeros propios mediante órdenes de hasta $60.000 por operación. En cajeros de Red Banelco y Red Link, el tope es de $60.000 diarios.
BBVA apuesta fuerte: el límite máximo con tarjeta de débito es de $2.000.000 diarios en cajeros y terminales de autoservicio. A eso se le puede sumar hasta $800.000 en cajeros y hasta $1.200.000 sin tarjeta en terminales de autoservicio mediante biometría. Los límites se pueden cambiar desde la App BBVA o la Banca Online.
Banco Santander, por su parte, organiza sus límites por tipo de cuenta. Con SuperCuenta, SuperCuenta3, Infinity o Infinity Gold, el tope de extracciones diarias con tarjeta de débito es de $900.000. Para las cuentas Platinum y Black, el límite sube a $1.700.000, y para clientes Pymes trepa hasta $3.600.000 diarios. El retiro sin tarjeta tiene un límite de $300.000. Santander además habilita la posibilidad de incrementar de forma temporal el límite desde el home banking o la aplicación.
Con toda esta información sobre la mesa, hay una conclusión práctica que se impone sola: si todavía no revisaste cuánto tenés habilitado para retirar en tu banco, este es el momento. La mayoría de las entidades permite ampliar los límites desde la app o el home banking sin necesidad de ir a una sucursal ni hablar con nadie. Es un trámite de cinco minutos que puede ahorrarte más de un dolor de cabeza.
