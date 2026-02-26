Cajeros automáticos: El cambio de marzo que tenés que saber sí o sí

Banco Nación establece un límite de extracción diario en sus cajeros de $1.000.000. Un número redondo, fácil de recordar.

Banco Provincia, juega con dos variables: si usás Cuenta DNI, el tope es de $400.000 por día. Si en cambio retirás con tarjeta de débito, cada operación tiene un límite de $170.000, aunque el tope diario total puede llegar hasta $800.000 según lo que cada cliente tenga habilitado.

Banco Ciudad arranca con un límite de $800.000 para sus clientes, pero lo interesante es que ese número puede estirarse hasta $1.200.000 desde el home banking. La trampa está en que si usás cajeros de otros bancos o de la Red Banelco, el techo cae drásticamente a $60.000. Una diferencia abismal que conviene tener presente a la hora de sacar plata.

Banco Galicia lidera con $4.400.000 diarios

Banco Galicia es, sin dudas, el más generoso del lote. Sus clientes pueden retirar hasta $4.400.000 por día sumando extracciones en autoservicios y cajeros automáticos. Con tarjeta de débito, el límite llega a $4.000.000 diarios en autoservicios y hasta $400.000 por día en cajeros propios. Mientras que, sin tarjeta, escaneando el QR desde la App Galicia, el tope es de $1.000.000. Y hay más: en cajeros Galicia también se puede retirar hasta $250.000 mediante un código generado desde Online Banking o la app, con la opción de que otra persona haga la extracción. Eso sí, en cajeros de la Red Banelco y Red Link de otros bancos, el límite baja a $60.000 por día.

ICBC diferencia a sus clientes según el perfil. Para la cartera general, el tope diario es de $400.000 en cajeros automáticos y $800.000 en terminales de autoservicio. Los clientes exclusive tienen más margen: $550.000 en cajeros y $1.100.000 en autoservicio.

Banco Macro fija su límite en $1.000.000 diarios. Sin tarjeta, permite retirar hasta $300.000 por día en cajeros propios mediante órdenes de hasta $60.000 por operación. En cajeros de Red Banelco y Red Link, el tope es de $60.000 diarios.

BBVA apuesta fuerte: el límite máximo con tarjeta de débito es de $2.000.000 diarios en cajeros y terminales de autoservicio. A eso se le puede sumar hasta $800.000 en cajeros y hasta $1.200.000 sin tarjeta en terminales de autoservicio mediante biometría. Los límites se pueden cambiar desde la App BBVA o la Banca Online.

Banco Santander, por su parte, organiza sus límites por tipo de cuenta. Con SuperCuenta, SuperCuenta3, Infinity o Infinity Gold, el tope de extracciones diarias con tarjeta de débito es de $900.000. Para las cuentas Platinum y Black, el límite sube a $1.700.000, y para clientes Pymes trepa hasta $3.600.000 diarios. El retiro sin tarjeta tiene un límite de $300.000. Santander además habilita la posibilidad de incrementar de forma temporal el límite desde el home banking o la aplicación.

image Cajero automático.

Con toda esta información sobre la mesa, hay una conclusión práctica que se impone sola: si todavía no revisaste cuánto tenés habilitado para retirar en tu banco, este es el momento. La mayoría de las entidades permite ampliar los límites desde la app o el home banking sin necesidad de ir a una sucursal ni hablar con nadie. Es un trámite de cinco minutos que puede ahorrarte más de un dolor de cabeza.

---------------------------------------

