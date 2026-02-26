Hillary Clinton negó conocer "en persona" a Jeffrey Epstein

La exsecretaria de Estado y ex primera dama de USA, Hillary Clinton negó el jueves 29/02 ante un comité del Congreso "haber conocido en persona" al delincuente sexual Jeffrey Epstein o haber tenido conocimiento de los delitos que cometió.
Clinton, compareció a puerta cerrada desde Nueva York ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, publicó en redes sociales el discurso inicial que pronunció durante el interrogatorio.
"Verdaderos implicados"
La esposa del expresidente Bill Clinton, quien está citado a declarar el viernes, acusó al comité, controlado por los republicanos, de haberla citado para "distraer la atención" y "encubrir" las actividades del presidente, Donald Trump, quien tuvo relación con Epstein.
Clinton definió el caso Epstein como una tragedia y un escándalo que merece una investigación exhaustiva, pero denunció que el comité no ha citado a los verdaderos implicados.
«En cambio, ustedes me han pedido testificar a mí, a sabiendas de que no tengo conocimiento que sirva para su investigación, con el objetivo de distraer la atención de las actividades del presidente Trump y encubrirlo a pesar de la legítima petición de repuestas», dijo.
El interrogatorio, que se realiza a puerta cerrada en Chappaqua (Nueva York), localidad donde residen los Clinton, tiene lugar un día antes de que el expresidente comparezca también en el mismo sitio.
¿Por qué testifican los Clinton?
Aunque los Clinton se negaron en principio a testificar ante el Congreso, la amenaza de ser acusados de desacato llevó a la expareja presidencial a aceptar la comparecencia para explicar sus relaciones con Epstein. Los Clinton afirman, no tienen nada que esconder.
Bill Clinton reconoce haber realizado varios viajes a principios de la década del 2000 en el avión privado de Epstein por motivos filantrópicos, pero niega ser conocedor de los delitos del magnate.
Por su parte, Hillary Clinton afirma que no conoció a Epstein, pero reconoce haber coincidido en varias ocasiones con su cómplice Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión, en eventos de la Fundación Clinton.
