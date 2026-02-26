Milei vació los changuitos: Las ventas en supermercados de 2025 fueron las segundas peores en casi una década

Por el contrario, los otros cinco rubros presentaron bajas interanuales: Panadería (-0,9%), productos de Almacén (-2,5%), artículos de Limpieza y Perfumería (-4,0%), Bebidas (-5,1%) y Lácteos (-5,6%). Todos estos explicaron el 66% de la facturación de diciembre. Por el contrario, los otros cinco rubros presentaron bajas interanuales: Panadería (-0,9%), productos de Almacén (-2,5%), artículos de Limpieza y Perfumería (-4,0%), Bebidas (-5,1%) y Lácteos (-5,6%). Todos estos explicaron el 66% de la facturación de diciembre.

Ventas por distrito

La realidad de cada jurisdicción es diferente. Trece distritos presentaron un aumento real en las ventas interanuales, mientras que los otros once registraron caídas.

Politikon explica:

Las provincias con mejores desempeños relativos fueron Catamarca (6,2%), San Luis (6,2%) y Neuquén (4,8%), al tiempo que otras diez provincias registraron subas de entre +0,3% y +4,5%.

image Variación interanual de ventas en supermercados por distrito. Fuente: Politikon Chaco.

Por el contrario, fueron doce las jurisdicciones que exhibieron descensos interanuales en diferentes niveles; entre estos, las bajas más bruscas se vieron en Misiones, Corrientes y Tucumán (entre -6% y -8%).

El segundo peor año en ventas desde 2017

Más allá de las subas interanuales y mensuales, las ventas en supermercados del 2025 fueron las segundas peores desde 2017. Politikon Chaco explica:

En términos acumulados, el período el año 2025 cerró con un saldo positivo para el total nacional en +2,0%, aunque no logra superar los niveles de este mismo período del 2023, quedando en -9,3% contra ese año. De hecho, se trata del segundo peor año desde el inicio de la serie (2017), únicamente superando al 2024: además de descender contra 2023, lo hace contra 2022 en -8,4%; vs. 2021 en -7,0%; -5,6% contra 2020; -4,9% respecto a 2019; -14,2% en relación con 2018 y -16,7% frente a 2017.

Cuando se comparan las ventas con 2023, solo las ventas de Neuquén crecieron (5,5%). El resto de las provincias sufrieron pérdidas en las ventas en supermercados. El promedio nacional es una caída de las comercializaciones de -9,3%.

image Variación interanual de ventas en supermercados por distrito, comparado con 2023 y 2024. Fuente: Politikon Chaco.

2026 no se vislumbra como un año que vaya a generar un boom del consumo, como explicó el economista Claudio Caprarulo, director de Analytica, aunque se espera que haya una estabilización.

¿Conseguirá Milei los tres peores puestos en las ventas de supermercados de la década?

