En medio de una fuerte crisis industrial y comercial, se conoció que las ventas en supermercados llegaron a $2.8 billones en diciembre pasado, lo que significó un crecimiento de 0,5% interanual, según datos del INDEC. Aún así, 2025 fue el segundo peor año en facturación en estos establecimientos desde 2017. El peor fue 2024. Milei se queda con el podio.
Milei vació los changuitos: Las ventas en supermercados de 2025 fueron las segundas peores en casi una década
Los rubros que más crecieron y los que cayeron
Ese aumento en las ventas no fue homogéneo, sino que diferentes rubros las impulsaron mientras que otros quedaron rezagados.
Según un informe de Politikon Chaco, el rubro que más impulsó las ventas fue Carnes:
Cinco rubros sufrieron caídas. El informe detalla:
Ventas por distrito
La realidad de cada jurisdicción es diferente. Trece distritos presentaron un aumento real en las ventas interanuales, mientras que los otros once registraron caídas.
Politikon explica:
El segundo peor año en ventas desde 2017
Más allá de las subas interanuales y mensuales, las ventas en supermercados del 2025 fueron las segundas peores desde 2017. Politikon Chaco explica:
Cuando se comparan las ventas con 2023, solo las ventas de Neuquén crecieron (5,5%). El resto de las provincias sufrieron pérdidas en las ventas en supermercados. El promedio nacional es una caída de las comercializaciones de -9,3%.
2026 no se vislumbra como un año que vaya a generar un boom del consumo, como explicó el economista Claudio Caprarulo, director de Analytica, aunque se espera que haya una estabilización.
¿Conseguirá Milei los tres peores puestos en las ventas de supermercados de la década?
