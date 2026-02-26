urgente24
Primer respaldo oficial a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva

Incidentes en el Congreso con un grupo de Greenpeace y la irracional agresión a un camarógrafo de A24, complicaron la mañana de la ministra Alejandra Monteoliva.

26 de febrero de 2026 - 19:13
Patricia Bullrich y su sucesora en el ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

GUILLERMO CARRIL

¿Qué pasó en la mañana del jueves 26/02 que obligó al gobierno a respaldar a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva? En verdad, algo pocas veces visto. Para protestar contra la reforma a la Ley de glaciares, un grupo de ambientalistas de la organización Greenpeace alcanzó las escalinatas del Congreso para tomarse una foto de protesta, con un cartel y réplicas de inodoros.

De allí en más, todo fue cuestión de minutos. Como era de imaginar, actuaron las fuerzas de seguridad para sacar a los manifestantes verdes. Avanzada la bataola sobre una calle lateral del Palacio, la Policía Federal, agredió al camarógrafo Facundo Tedeschini, de América 2, que llegó detenido al hospital Ramos Mejía, para cumplir una serie de estudios. El hombre de prensa, no hizo otra cosa que tomar imágenes de los incidentes hasta el momento en que terminó caído sobre la calle por acción de un agente parte del operativo.

Imágenes de las escalinatas del Congreso

En este marco de violencia innecesaria, por lo menos en el caso de Tedeschini, el Gobierno cerró filas alrededor de la ministra. Fuentes de la Casa Rosada dijeron al medio La Nación que "Monteoliva tiene el respaldo de Balcarce 50".

Como detallamos, el camarógrafo fue trasladado por el SAME al Hospital Ramos Mejía. Según el parte médico, Tedeschini entró con “lesiones leves y efecto de gases”. En las imágenes del momento se lo veía con un corte y sangre en uno de sus pómulos, luego de ser agredido por un efectivo de la Policía Federal.

Por su lado, el oficialismo admitió la posibilidad de que exista un mal accionar policial, por esa razón, desde el Gobierno primero notificaron por la mañana que el jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), Luis Rollé, ordenó un sumario para “averiguar el accionar” de sus agentes.

Comunicado de la Policía Federal

Por la tarde, desde la PFA emitieron un comunicado en conjunto con el ministerio de Seguridad para dar la primera versión oficial de los hechos en on the record.

Dijeron que, tras la detención de 12 activistas de Greenpeace (nueve mujeres y tres hombres, que hicieron la protesta en las escalinatas del Palacio Legislativo), se los trasladó a un estacionamiento ubicado sobre calle Hipólito Yrigoyen.

En esa circunstancia, se dispuso la conformación de un perímetro de seguridad a fin de impedir el ingreso o egreso de personas al sector donde se encontraban los detenidos. En ese marco, se acercó al lugar un grupo de trabajadores de prensa para cubrir el acontecimiento, por lo que el personal policial les solicitó mantener una distancia prudencial por razones operativas En esa circunstancia, se dispuso la conformación de un perímetro de seguridad a fin de impedir el ingreso o egreso de personas al sector donde se encontraban los detenidos. En ese marco, se acercó al lugar un grupo de trabajadores de prensa para cubrir el acontecimiento, por lo que el personal policial les solicitó mantener una distancia prudencial por razones operativas

Luego describieron

"Durante ese intervalo, se produjo un forcejeo con un camarógrafo cuando intentaba obtener imágenes dentro del perímetro de seguridad, en cuyo marco se generó una situación de tensión y se registraron lesiones en el intercambio”, narraron desde la fuerza y dijeron que pidieron intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8, a cargo del doctor Marcelo Martínez de Giorgi, secretaría del doctor Rafael Ortea Escandon, que “dispuso la soltura” del camarógrafo.

Tedeschini salió del hospital sin cargos.

En esa misma nota de prensa, desde la PFA confirmaron:

“Se iniciaron actuaciones administrativas tendientes a evaluar íntegramente los hechos sucedidos y la actuación del personal interviniente”.

No obstante, no precisaron cuántos efectivos están sumariados.

