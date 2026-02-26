Con voto de conjueces, la CSJN revocó el sobreseimiento de Jorge Macri

El sobreseimiento se había basado en informes de la AFIP y un peritaje contable efectuado por el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte, según los cuales los préstamos habían sido correctamente documentados y que la familia Macri tenía una capacidad “patrimonial y financiera suficiente” para comprar los departamentos, además de que Jorge Macri había declarado en tiempo y forma su participación en dicha sociedad en sus declaraciones juradas ante la AFIP correspondientes al impuesto a las Ganancias y al de Bienes Personales.

Ahora, la mayoría de la Corte le dio la razón al fiscal, por entender que el sobreseimiento fue prematuro en tanto no se encontraba completamente demostrada la inexistencia de una posible maniobra de lavado de activos.

En disidencia, el juez Carlos Rosenkrantz sostuvo que correspondía desestimar el recurso extraordinario del fiscal y dejar firme el sobreseimiento. Y destacó que, según la jurisprudencia estable del Tribunal, no corresponde a los jueces de la Corte analizar cuestiones de hecho y prueba ante un recurso extraordinario salvo que se demuestre la arbitrariedad de lo decidido. También señaló que la valoración de la prueba que condujo al sobreseimiento de Macri había sido convalidada en tres instancias, además de que el fiscal no había refutado los fundamentos de la sentencia.

La investigación comenzó en 2016, por una decisión de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que buscaba investigar “la hipotética canalización de fondos provenientes de actividades delictivas a través de la adquisición del Inmueble” en Miami, por US$402.963,62, que sucedió en abril de 2011 por parte de una sociedad, "IconUnit 1704", constituida un mes antes por Jorge Macri -por entonces legislador bonaerense- y su entonces esposa, con un capital inicial de 10.000 dólares.

Según aquella denuncia, el dinero para esa compra provenía de dos préstamos: uno del banco "Bac Florida Bank" por 219 mil dólares y otro de una sociedad uruguaya, Fawsley SA", por 184 mil dólares, que fue cedida luego a otra firma constituida en Panamá, ‘Cometas Company Inc.’, y adquirida por una hermana de Jorge Macri.

Para los fiscales, según un comunicado de la Procuración "ese último préstamo 'no existió y se trató de un acto simulado, lo que generaba serias sospechas sobre el efectivo origen y procedencia del dinero'”.

La jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado dispuso el sobreseimiento de Jorge Macri y su entonces esposa. La Cámara Federal de San Martín confirmó la decisión en diciembre de 2019. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, declaró inadmisible el recurso de la fiscalía. Es así que el caso llegó a la Corte Suprema.

La defensa de Jorge Macri: "No hay pruebas nuevas y no debería continuar el proceso"

Desde el entorno del jefe de gobierno porteño habían señalado que para la propia Justicia el tema "está agotado". "Que se haya dictado sobreseimiento en tres oportunidades quiere decir que los recursos presentados por la Fiscalía no lograron aportar nuevas pruebas y ya no debería continuar el proceso", indicaron, según publica Clarín.

"La defensa de Jorge Macri pudo demostrar que el dinero provenía de dos préstamos: un préstamo hipotecario del BAC Florida Bank por 219.000 dólares y otro de una sociedad uruguaya por un monto de 184.000 dólares. De esta manera, el Juzgado Federal de San Isidro concluyó, en mayo de 2019, que los hechos no revestían relevancia penal y dictó el sobreseimiento", remarcaron.

Sin embargo, la sentencia fue apelada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), al cuestionar el origen de los US$184.000 que fueron prestados por la sociedad uruguaya.

"La Cámara Federal de San Martín tomó el caso y confirmó el sobreseimiento en diciembre de 2019, aclarando que Macri había exteriorizado los fondos a través de la Ley 27.260 (Sinceramiento Fiscal) y que sus declaraciones juradas ante AFIP demostraban capacidad económica compatible con ese préstamo", señalaron en el entorno del actual alcalde porteño.

Recordaron que el MPF interpuso un recurso de Casación, alegando que la confirmación del sobreseimiento era prematura. "Esta nueva presentación fue rechazada en diciembre de 2021, cuando la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) declaró que el recurso de casación presentado por el MPF resultaba inadmisible", explicaron.

-------------

Otras noticias en Urgente24:

La revancha de Paolo Rocca tras perder la licitación de Vaca Muerta

Mercado Libre lanzó una jugada letal para terminar con Shein en Argentina

ARCA tomó una decisión con el monotributo que hunde a los contribuyentes

Llegan fuertes aumentos de tarifas y servicios en marzo

LN+ se va a pique: El portazo que confirma su derrumbe