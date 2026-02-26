ROSARIO. La ciudad se prepara para realizar una nueva movilización contra la Reforma Laboral. Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), nucleados en el gremio COAD, convocaron a un paro de 24 horas para este viernes 27 de febrero en rechazo a la iniciativa de Javier Milei que se tratará en el Senado.
LUCHA EN LA CALLE
"Abajo la Reforma Laboral": El malestar se replica en Rosario
En paralelo al debate de la Reforma Laboral en el Senado, la ciudad de Rosario se pone de pie para manifestar su descontento. Habrá paro y movilización.
En contra de la Reforma Laboral
La medida de fuerza incluirá una movilización desde las 11 con concentración en pleno centro junto a otros sindicatos y movimientos sociales. La protesta se realiza con el propósito de meter presión para que no se apruebe la reforma.
En ese sentido, varios sectores gremiales y trabajadores consideran regresiva y "a medida de las élites políticas y económicas". COAD advirtió que, de avanzar su sanción, profundizará el deterioro de las condiciones de trabajo. A raíz de ello, remarcaron que la huelga se inscribe en un proceso de resistencia más amplio contra las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional.
Al respecto, el secretario general del sindicato, Federico Gayoso, sostuvo que "El esquema de paros sueltos con el que veníamos hasta ahora no va más". Según anticipó, las próximas acciones podrían no limitarse a 24 o 48 horas, ya que el gremio analiza avanzar hacia una suspensión de actividades por tiempo indeterminado.
Para la conducción sindical, la discusión no se reduce a la Modernización Laboral. Gayoso insiste en que lo que está en juego es "la supervivencia misma del sistema" universitario público, en un contexto de salarios que —de acuerdo a lo que describió— alcanzan apenas hasta mediados de mes y de un presupuesto que no cubre necesidades básicas en distintas carreras.
Se define un nuevo plan de lucha
En paralelo, el gremio vota hasta este jueves a las 17 la continuidad del plan de lucha salarial, en reclamo de la apertura de la paritaria nacional y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Las mociones en discusión contemplan desde un esquema progresivo de paros entre marzo y mayo hasta un paro por tiempo indeterminado a partir de marzo, propuestas que serán llevadas al plenario de Conadu para coordinar acciones a nivel nacional.
El conflicto universitario se da en un contexto de tensión sindical más amplio por la reforma laboral, con los sindicatos y la CGT analizando nuevas medidas y movilizaciones para los próximos días.
Fresu también moviliza
Dentro de ese contexto, gremios locales que componen el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), como ATE local, Aceiteros Rosario, COAD, entre otros, comunicaron que en dicha jornada habrá cese de actividades. A su vez, habrá dirigentes que viajan a Capital Federal.
"Tal como lo venimos sosteniendo quienes compartimos las luchas en las calles, este viernes 27 de febrero ratificamos con acción gremial nuestro rechazo total a la reforma laboral que buscará sancionar definitivamente el Senado", informaron desde el espacio gremial.
Lorena Almirón, Secretaria General de ATE Rosario y de la CTA-A Rosario, destacó: "Consideramos que no se termina el día de mañana sino que va a tener continuidad porque van a querer avanzar con otras reformas como la tributaria, la educativa, la previsional".
