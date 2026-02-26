"Abajo la Reforma Laboral": El malestar se replica en Rosario

Para la conducción sindical, la discusión no se reduce a la Modernización Laboral. Gayoso insiste en que lo que está en juego es "la supervivencia misma del sistema" universitario público, en un contexto de salarios que —de acuerdo a lo que describió— alcanzan apenas hasta mediados de mes y de un presupuesto que no cubre necesidades básicas en distintas carreras.

"El éxodo docente es una realidad cotidiana. Todos los días tenemos que ver cómo un compañero o compañera renuncia a su cargo". "El éxodo docente es una realidad cotidiana. Todos los días tenemos que ver cómo un compañero o compañera renuncia a su cargo".

Se define un nuevo plan de lucha

En paralelo, el gremio vota hasta este jueves a las 17 la continuidad del plan de lucha salarial, en reclamo de la apertura de la paritaria nacional y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Las mociones en discusión contemplan desde un esquema progresivo de paros entre marzo y mayo hasta un paro por tiempo indeterminado a partir de marzo, propuestas que serán llevadas al plenario de Conadu para coordinar acciones a nivel nacional.

El conflicto universitario se da en un contexto de tensión sindical más amplio por la reforma laboral, con los sindicatos y la CGT analizando nuevas medidas y movilizaciones para los próximos días.

Fresu también moviliza

Dentro de ese contexto, gremios locales que componen el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), como ATE local, Aceiteros Rosario, COAD, entre otros, comunicaron que en dicha jornada habrá cese de actividades. A su vez, habrá dirigentes que viajan a Capital Federal.

"Tal como lo venimos sosteniendo quienes compartimos las luchas en las calles, este viernes 27 de febrero ratificamos con acción gremial nuestro rechazo total a la reforma laboral que buscará sancionar definitivamente el Senado", informaron desde el espacio gremial.

Lorena Almirón, Secretaria General de ATE Rosario y de la CTA-A Rosario, destacó: "Consideramos que no se termina el día de mañana sino que va a tener continuidad porque van a querer avanzar con otras reformas como la tributaria, la educativa, la previsional".

