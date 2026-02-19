Paro general: La medida de fuerza hace ruido en las calles y eco en Rosario

La medida afectará los servicios de corta, media y larga distancia, además de combis y subterráneos en todo el país.

image Sin colectivos, postal atípica en el centro rosarino.

Docentes en pie de lucha y tensión en la calle

Por su parte, Amsafé también confirmó que se adherirá a la medida de fuerza mientras que el Frente Sindical Unido anunció siete cortes en el Gran Rosario entre las 12 y las 14 que afectarán al tránsito.

Rosario

* Presidente Perón y Circunvalación (acto de cierre)

* Travesía y Juan José Paso

* Alfonsín y Laguna

* Circunvalación y España

* 27 de Febrero y Necochea

Villa Gobernador Gálvez

* Av. San Martín y Circunvalación (Virgencita)

San Lorenzo

* Urquiza y San Martín (esquina de los Bancos)

Aceiteros no se quedan atrás

Desde el SOEA San Lorenzo también se suman al paro nacional por lo que comunicaron un cese total de actividades a partir del primer turno del jueves 19 de febrero.

En su escrito, el gremio repudia "enérgicamente esta mal llamada modernización que solo busca legalizar el retroceso laboral, la destrucción de miles de puestos de trabajo y el desmantelamiento de nuestra industria nacional".

"La dignidad del trabajador no se negocia", cerró.

La CGT Rosario también adhiere

Previamente, tal lo informó Urgente24, el secretario general de la CGT regional, Miguel Vivas, anticipó: "Vamos a adherir al paro que va a dictar la CGT nacional, Rosario se adhiere al paro. Van a estar todos los gremios alineados en esto".

El referente gremial detalló que la CGT Rosario mantendrá la postura de la conducción nacional (paro sin movilización) aunque no descartó marchas de algunos sindicatos.

image Contra la Reforma Laboral de Javier Milei.

La medida del Gobierno de Santa Fe

Ante las consultas recibidas en las últimas horas, el Gobierno de Santa Fe informó que no descontará el día a los trabajadores estatales que no puedan asistir a sus lugares de trabajo.

Según lo expresado oficialmente, la decisión se fundamenta en que se trata de una medida de alcance nacional que impactará directamente en el transporte público, lo que podría dificultar el traslado de los empleados a sus puestos laborales.

"En virtud de las consultas recibidas, informamos que, al tratarse de un paro nacional en el que se verá afectado el transporte público, el Gobierno Provincial no descontará mañana el día de paro", señalaron desde la administración santafesina.

