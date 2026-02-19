Paro general: La medida de fuerza hace ruido en las calles y eco en Rosario

ROSARIO. La ciudad amaneció bajo agua y sin colectivos. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) local confirmó la medida que estableció que desde las 00 de este jueves, no hay circulación de transporte en rechazo a la Reforma Laboral. Al paro general se suman docentes y aceiteros. En ese marco, el Gobierno de Santa Fe brindó un comunicado.
BAJO AGUA Y SIN COLECTIVOS
Desde temprano el paro general se siente en Rosario: a la CGT también se le suman docentes y aceiteros. La UTA también adhirió. Comunicado de la Provincia.
El comunicado de la UTA
En el documento difundido por la seccional Rosario, el gremio sostuvo que la medida responde a un contexto de deterioro salarial y laboral.
"La Unión Tranviarios Automotor informa a sus afiliados, trabajadores del transporte y a la sociedad en su conjunto que ha resuelto adherir al paro general convocado, en defensa de los derechos laborales, cercenados por la pretendida reforma laboral", indica el texto oficial. Asimismo, advierte sobre la situación económica que atraviesa el sector.
En ese sentido, la UTA aseguró que la huelga es "una medida legítima de defensa colectiva" por lo que pidió acompañar la protesta "con responsabilidad, unidad y conciencia, en resguardo del presente y del futuro de la actividad".
La medida afectará los servicios de corta, media y larga distancia, además de combis y subterráneos en todo el país.
Docentes en pie de lucha y tensión en la calle
Por su parte, Amsafé también confirmó que se adherirá a la medida de fuerza mientras que el Frente Sindical Unido anunció siete cortes en el Gran Rosario entre las 12 y las 14 que afectarán al tránsito.
Rosario
* Presidente Perón y Circunvalación (acto de cierre)
* Travesía y Juan José Paso
* Alfonsín y Laguna
* Circunvalación y España
* 27 de Febrero y Necochea
Villa Gobernador Gálvez
* Av. San Martín y Circunvalación (Virgencita)
San Lorenzo
* Urquiza y San Martín (esquina de los Bancos)
Aceiteros no se quedan atrás
Desde el SOEA San Lorenzo también se suman al paro nacional por lo que comunicaron un cese total de actividades a partir del primer turno del jueves 19 de febrero.
En su escrito, el gremio repudia "enérgicamente esta mal llamada modernización que solo busca legalizar el retroceso laboral, la destrucción de miles de puestos de trabajo y el desmantelamiento de nuestra industria nacional".
"La dignidad del trabajador no se negocia", cerró.
La CGT Rosario también adhiere
Previamente, tal lo informó Urgente24, el secretario general de la CGT regional, Miguel Vivas, anticipó: "Vamos a adherir al paro que va a dictar la CGT nacional, Rosario se adhiere al paro. Van a estar todos los gremios alineados en esto".
El referente gremial detalló que la CGT Rosario mantendrá la postura de la conducción nacional (paro sin movilización) aunque no descartó marchas de algunos sindicatos.
La medida del Gobierno de Santa Fe
Ante las consultas recibidas en las últimas horas, el Gobierno de Santa Fe informó que no descontará el día a los trabajadores estatales que no puedan asistir a sus lugares de trabajo.
Según lo expresado oficialmente, la decisión se fundamenta en que se trata de una medida de alcance nacional que impactará directamente en el transporte público, lo que podría dificultar el traslado de los empleados a sus puestos laborales.
"En virtud de las consultas recibidas, informamos que, al tratarse de un paro nacional en el que se verá afectado el transporte público, el Gobierno Provincial no descontará mañana el día de paro", señalaron desde la administración santafesina.
