Cometa enorme se roba la atención al acercarse a la Tierra y no es el 3I/ATLAS

Otra característica de este cometa es la tonalidad verde de su coma. La coma es una nube compuesta por gases y polvo arrastrado que escapan del núcleo del cometa.

"El tono verde de la coma proviene de la descomposición de las moléculas de dicarbonato por la luz solar, pero ese proceso no dura lo suficiente como para teñir también las colas", escribe la científica Cecilia Chirenti, quien trabaja en el Laboratorio de Física de Astropartículas (código 661) del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.

Asimismo, ha trascendido que el brillo del cometa C/2024 (Wierzchos) ha aumentado con rapidez a medida que se acerca a su máximo acercamiento a la Tierra.

Cometa C/2024 (Wierzchos) más cerca de la Tierra

El cometa C/2024 E1 (Wierzchos) ha sido noticia estos días luego de hacer su máxima aproximación a la Tierra. Ocurrió el pasado 17 de enero y fue considerada como una oportunidad de oro para observar a este objeto cósmico.

Los astrónomos conocen a este evento como perigeo y ocurre luego del mayor acercamiento de C/2024 E1 (Wierzchos) al Sol, el 20 de enero.

"Algunos cometas son huéspedes habituales de nuestro vecindario solar; otros vienen solo una vez, para nunca regresar. No tendremos otra oportunidad de ver el cometa C/2024 (Wierzcho), que actualmente está haciendo su camino a través del Sistema Solar interior", indica la científica de la NASA, en un texto que acompaña una imagen del cometa C/2024 E1 (Wierzchos) publicada por la NASA.

Durante su acercamiento a la Tierra, este cometa habría pasado a unos 151 millones de kilómetros, "aproximadamente a la misma distancia de la Tierra que el Sol", detalla la NASA.

La Fundación CIENTEC asegura que el cometa C/2024 E1 (Wierzchos) fue visto desde Costa Rica y publican una foto capturada el domingo 15 de febrero de 2026. Su tono es verde.

Pero, al igual que ocurrió con el cometa 3I/ATLAS, el cometa C/2024 E1 (Wierzchos) no llegó para quedarse. Y es que, los expertos predicen que este objeto será expulsado hacia el espacio interestelar.

"La órbita hiperbólica de este cometa indica que probablemente se convertirá en un viajero interestelar", detalla la NASA.

El sitio especializado The Sky Live indica que, actualmente, el cometa C/2024 E1 (Wierzchos) está en la constelación de Sculptor, a una distancia de 152,055,349.3 kilómetros de la Tierra.

