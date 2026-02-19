País en llamas: Sin Milei, la política discute la Reforma Laboral y la calle se prende fuego

Comenzó el cuarto paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei, precisamente en rechazo a la Reforma Laboral. La medida de fuerza impacta en todo el país y reducirá al mínimo la actividad económica por la paralización total del transporte público, incluidos los colectivos de la UTA.

image El Presidente ya tenía un récord en ese sentido al convertirse el mandatario que enfrentó la huelga general más rápida desde 1983: 45 días después de asumir, el 24 de enero de 2024, la central obrera paralizaba el país en rechazo del megadecreto 70/2023 que tanto polémica desató en su momento.

El proyecto que introduce importantes cambios en la legislación del trabajo fue objeto de dos movilizaciones en rechazo de parte de la CGT: una en diciembre en Plaza de Mayo y otra la semana pasada en la Plaza del Congreso, y motivó ahora la primera huelga luego de que la iniciativa consiguiera media sanción.

El principal desafío del oficialismo es alcanzar el quorum, que confía tener pero de forma ajustada, teniendo en cuenta que muchos diputados deben llegar al Congreso desde sus provincias, sin vuelos por la huelga y con un Milei que se encuentra en Estados Unidos a la espera de otra foto con Donald Trump.

