urgente24
en vivo PARO GENERAL / SISMO EN MDQ

País en llamas: Sin Milei, la política discute la Reforma Laboral y la calle se prende fuego

En medio del debate legislativo de la Modernización Laboral, huelga de la CGT.&nbsp;

En medio del debate legislativo de la 'Modernización Laboral', huelga de la CGT. 

En medio del debate legislativo de la Modernización Laboral, huelga de la CGT.&nbsp;

En medio del debate legislativo de la 'Modernización Laboral', huelga de la CGT. 

Mientras la Argentina se incendia, el Gobierno busca aprobar la Reforma Laboral con Javier Milei en Estados Unidos, más preocupado por Donald Trump.

19 de febrero de 2026 - 09:40

EN VIVO

Comenzó el cuarto paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei, precisamente en rechazo a la Reforma Laboral. La medida de fuerza impacta en todo el país y reducirá al mínimo la actividad económica por la paralización total del transporte público, incluidos los colectivos de la UTA.

image

El Presidente ya tenía un récord en ese sentido al convertirse el mandatario que enfrentó la huelga general más rápida desde 1983: 45 días después de asumir, el 24 de enero de 2024, la central obrera paralizaba el país en rechazo del megadecreto 70/2023 que tanto polémica desató en su momento.

El proyecto que introduce importantes cambios en la legislación del trabajo fue objeto de dos movilizaciones en rechazo de parte de la CGT: una en diciembre en Plaza de Mayo y otra la semana pasada en la Plaza del Congreso, y motivó ahora la primera huelga luego de que la iniciativa consiguiera media sanción.

El principal desafío del oficialismo es alcanzar el quorum, que confía tener pero de forma ajustada, teniendo en cuenta que muchos diputados deben llegar al Congreso desde sus provincias, sin vuelos por la huelga y con un Milei que se encuentra en Estados Unidos a la espera de otra foto con Donald Trump.

Está claro: las sonrisas duran poco en Casa Rosada. El modelo libertario hace ruido por todos lados: cierre de empresas, despidos y derrumbe del relato sobre la supuesta desinflación. Con una inflación en alza de manera ininterrumpida desde hace seis meses, Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, resolvieron comenzar a manipular el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para sostener con dibujos lo que el bolsillo de los trabajadores niega cada día.

Arrancó un jueves más que caliente. Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:

-----------------

Live Blog Post

Pálidas: La industria de la era libertaria

La industria buena y la industria mala caen por igual en Argentina, según Diego Giacomini. El economista, abiertamente opositor al plan económico del Gobierno nacional, cuestionó la explicación de la competitividad en una comparativa de rendimientos productivos entre los sectores de alimentos y bebidas y los manufacturados.

Según un trabajo propio encargado por un privado, Giacomini comparó las curvas de rendimiento de ambos sectores. El ánimo central del análisis fue el de contrastar el nivel de actividad en una industria considerada “buena” o competitiva como lo es la de alimentos y bebidas, y una considerada “mala” como la industria manufacturera que comprende insumos que no son de consumo corto.

VER NOTA

Live Blog Post

Sin Javier Milei, Karina toma el mando

Mientras el presidente Javier Milei partió hacia Estados Unidos, el Gobierno dejó en Buenos Aires a la funcionaria de mayor influencia política dentro del oficialismo. Karina Milei decidió no integrar la comitiva presidencial y permaneció en la Casa Rosada para monitorear personalmente el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados.

La secretaria general de la Presidencia se convirtió en la principal articuladora de la estrategia parlamentaria oficial. En el entorno libertario consideran que la aprobación de la ley es hoy la prioridad política central de la gestión y, por ese motivo, la negociación quedó bajo su supervisión directa.

VER NOTA

Live Blog Post

Manuel Adorni fue de lleno contra la CGT: "Por algo la gente los odia"

El jefe de Gabinete cruzó con dureza a los gremialistas por el paro nacional convocado por la CGT. "No hay nada más extorsivo y en contra de la libertad y de la democracia que lo que están haciendo los sindicalistas. Por algo la gente los odia. Tienen 80% de imagen negativa porque lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador", apuntó en el streaming La Casa.

El referente de la mesa chica del Gobierno profundizó en las consecuencias prácticas de la medida y del dilema que generan en quienes igualmente quieren llegar a su empleo: "Acá el problema es cómo le explican a un trabajador por qué no lo dejan llegar a su lugar de trabajo. El acatamiento al paro es bastante perverso, porque si te cortan el medio de transporte por más ganas que tengas de ir a trabajar no podés hacerlo".

Live Blog Post

Plano internacional: El rey Carlos rompió el silencio tras el arresto de su hermano

El rey Carlos rompió el silencio por primera vez este jueves tras el arresto de su hermano menor, Andrew Mountbatten- Windsor (ex Príncipe Andrés), quien fue detenido por conducta indebida en el ejercicio de un cargo público debido a las recientes filtraciones de su vínculo con Jeffrey Epstein, el difunto financista pederasta y anfitrión de grandes fiestas con menores de edad.

El monarca británico, quien el año pasado le retiró los títulos nobiliarios a su hermano Andrés tras destaparse más detalles del caso Epstein y la publicación del libro póstumo de la víctima Virginia Giuffre, que lo involucraba en al menos dos casos de abuso de menores entregadas por Jeffrey Epstein, expresó este jueves su "más profunda preocupación" por el arresto de su hermano y dijo que "la ley debe seguir su curso".

VER NOTA

Live Blog Post

Catamarca: Movilización en contra de la Modernización Laboral

Catamarca Diario:

"(...) En paralelo a la medida sin movilización dispuesta por la CGT a nivel nacional, el Partido Obrero convocó en Catamarca a una concentración desde las 9 de la mañana en la plaza 25 de Mayo.

De este modo, la provincia no permanece ajena al escenario nacional y se integra a una jornada de protesta que atraviesa a todo el país, con impacto desigual según el sector, pero con un eje común: el rechazo al proyecto de reforma laboral en debate (...)".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/catamarcaya/status/2024481403073597943&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Jujuy: Poco movimiento en la calle y cancelaciones de vuelos

El paro nacional de transporte se siente en Jujuy y obliga a miles de personas a reorganizar su rutina. Sin colectivos en circulación, la escena urbana cambió desde temprano: largas caminatas, filas para conseguir traslado y autos particulares convertidos en improvisados servicios de transporte.

En el centro, la postal fue distinta a la habitual, menos peatones a primera hora y comercios con menor movimiento. Incluso se observaron bolsas de residuos acumuladas en algunas cuadras, ya que el servicio de recolección estaba suspendido.

Asimismo, afecta el normal funcionamiento del aeropuerto de Jujuy. Durante la jornada se registran cancelaciones y cambios de estado en varias operaciones, tanto en salidas programadas como en arribos previstos.

Live Blog Post

Buscan replicar el 'protocolo antipiquetes' en Rosario: El proyecto de la concejala libertaria

En el marco de una jornada atravesada por protestas sindicales y sociales contra la reforma laboral del Gobierno, la concejala rosarina, Samanta Arias (LLA), presentó un proyecto para que Rosario adopte formalmente un “protocolo antipiquetes” que habilite el despeje de calles con intervención policial, el secuestro de vehículos utilizados en bloqueos y la aplicación de multas ambientales.

La iniciativa también prohíbe la quema de cubiertas y prevé el decomiso inmediato de materiales tóxicos o inflamables.

Live Blog Post

Antesala en llamas: El Gobierno suma un nuevo sector en su contra

Horas antes del tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados de la reforma laboral, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPAPF) envió una carta al Congreso donde rechazó el proyecto por limitar derechos de los abogados laboralistas y afectar su patrimonio.

En una carta enviada al jefe del bloque La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni y al presidente de ese cuerpo, Martín Menem, la CPAPF que preside el dirigente radical Ricardo Gil Lavedra advirtió que la reforma laboral contiene modificaciones al ejercicio de los abogados laboralistas que podrían afectar el desempeño de su profesión y vulnerar principios constitucionales, además de afectar su patrimonio.

VER NOTA

Live Blog Post

Javier Milei dice seguir al líder occidental Donald Trump, pero...

Javier Milei emprendió su decimoquinto viaje a los Estados Unidos, principal aliado de su administración y hogar de su socio principal a nivel geopolítico, Donald Trump. La nueva excursión al país norteamericano coincidió con un suceso canónico para la política económica libertaria en Argentina: el cierre de Fate, la principal fábrica de neumáticos del país.

Esa coincidencia de eventos, que además se sumó a la tensión generalizada por la reforma laboral, dejó en evidencia una importante diferencia en el concepto capitalista que tanto Milei como Trump dijeron sostener. Se trata del denominador común de la flamante e inédita sociedad entre la Casa Rosada y la Casa Blanca, un elemento que en lo discursivo los une, pero que en la práctica parece separarlos.

VER NOTA

Live Blog Post

Advertencia de Alejandra Monteoliva: "Se los digo sin vueltas..."

En la previa de una jornada caliente, la ministra de Seguridad, se pronunció a través de sus redes sociales.

"Se los digo sin vueltas: marchar en paz es un derecho. La violencia no. El que quiera manifestarse en paz va a poder hacerlo. Pero el que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias. Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar. Esta Argentina no va a ser rehén de los violentos de siempre. Ley y orden", publicó.

VER POSTEO EN X

Live Blog Post

Avellaneda: Gendarmería impide el avance de los manifestantes

A raíz del fuerte operativo de seguridad, los manifestantes se repliegan para intentar avanzar por el puente Pueyrredón por otro lado donde hay protocolo antipiquetes.

Live Blog Post

Gabriel Bornoroni: "Con Javier Milei estamos cambiando la Argentina"

En la antesala al debate de la Modernización Laboral, el diputado nacional se pronunció en sus redes a favor del proyecto.

"Durante el último gobierno kirchnerista la inflación DESTRUYÓ el salario de los laburantes. No hubo un solo paro nacional. Hoy vamos al Congreso a modernizar una ley que fue escrita con máquina de escribir. Para que millones de argentinos que viven en la informalidad puedan empezar a tener derechos laborales. Esa es la realidad. Con Javier Milei estamos cambiando la Argentina para siempre", expresó.

VER POSTEO EN X

Live Blog Post

Juan Grabois se acercó a apoyar a los despedidos de Fate: "Me pongo a disposición"

El diputado de Unión por la Patria se encuentra en San Fernando para expresar su apoyo a los más de 900 empleados despedidos.

"Me pongo a disposición de los trabajadores", remarcó. A su vez fue consultado sobre cuál podría ser la solución y respondió: "Abrir la empresa".

Con respecto a la Reforma Laboral, apuntó contra el Gobierno: "Son deshumanizante" y agregó que "El modelo de Milei es una estafa".

Live Blog Post

Manifestantes avanzan a puente Pueyrredón

Con un carril habilitado, los protestantes se vuelven a movilizar hacia el puente Pueyrredón.

Andrea, una de las docentes presentes remarcó: "Es en la calle y acá vamos a derrotar al gobierno de Milei". En ese marco se mostró en contra del proyecto de Reforma Laboral y sostuvo que "Los trabajadores tenemos necesidades".

Live Blog Post

Tampoco hay fútbol, salvo...

Luego de confirmarse que habrá sesión en cámara de diputados este jueves a las 14hs para debatir la reforma laboral, la CGT confirmó que habrá paro general a modo de protesta. Utedyc anunció su adhesión y esto hizo que la AFA deba reprogramar cuatro encuentros de Primera División. Lanús vs Flamengo se disputará sin problemas.

Son horas más que convulsionadas en la Argentina donde se está debatiendo la nueva reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional donde generó un contrapunto con la clase trabajadora. Es por esta razón que la CGT convocó a un paro general donde uno de los gremios que se adhirió fue Utedyc (La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles).

Sin embargo, habrá una excepción: la ida de la final de la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo se juega con normalidad.

VER NOTA

Live Blog Post

Tucumán paralizada: Sin colectivos ni bancos

En Tucumán, diversos sectores gremiales confirmaron su adhesión, lo que alterará el normal funcionamiento de los servicios básicos para los ciudadanos.

Uno de los impactos más significativos será en el transporte público de pasajeros. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó su adhesión al paro nacional, por lo que no circularán colectivos durante toda la jornada en Tucumán ni en el resto del país. El gremio justificó la medida en defensa de los derechos laborales y denunció el deterioro del salario real y del empleo en la actividad. Sin embargo, tal confirmó El Tucumano, la línea 8 decidió circular a pesar de la medida.

Por su parte, la seccional de La Bancaria confirmó que las entidades financieras permanecerán cerradas durante la jornada. Solo funcionarán canales digitales y cajeros automáticos.

En cuanto a la salud, desde el ministerio provincial informaron que los hospitales públicos mantendrán un esquema de emergencia. Se encuentra garantizada la atención en guardias, internación y cirugías de urgencia. No obstante, los turnos programados para este jueves serán reprogramados oportunamente.

Live Blog Post

Salta: Uber el gran victorioso de la jornada atípica

La ciudad de Salta y el área metropolitana permanecen este jueves sin servicio de transporte público debido al paro nacional convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), medida que impacta de lleno en miles de usuarios.

En medio de la paralización total del transporte público, quienes trabajaron a pleno y se convirtieron en la principal alternativa de movilidad fueron los conductores de la aplicación Uber. La alta demanda se hizo sentir durante toda la jornada, con viajes constantes, demoras en la asignación y tarifas más elevadas debido al incremento de solicitudes. Para muchos salteños, la app fue la única opción disponible para poder llegar a sus trabajos, asistir a clases o cumplir con sus actividades habituales ante la ausencia de colectivos.

Live Blog Post

Javier Milei más preocupado por Donald Trump que por la Argentina

Mientras Argentina vive horas calientes, Javier Milei llegó anoche a Estados Unidos acompañado del Canciller Pablo Quirno y el embajador argentino Alec Oxenford. El Jefe de Estado participará del primer encuentro del Consejo de Paz impulsado por Donald Trump para “buscar la paz en zonas de conflicto” y “reconstruir” Gaza.

Se trata del viaje número 14 del Presidente a USA desde que asumió como mandatario nacional. El cónclave servirá para que el Jefe de Estado libertario fije la posición de su gobierno en la agenda geopolítica multilateral.

Live Blog Post

Mendoza: Poco impacto del paro y transporte público con normalidad

Según el medio Los Andes, la jornada de paro nacional convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves 19 de febrero tuvo, por ahora, poco impacto en Mendoza: el día amaneció con el transporte público y la salud con normalidad y la gente acudiendo a sus trabajos.

El Centro Empleados de Comercio (CEC), liderado por Fernando Ligorria, fue uno de los gremios más contundentes al convocar a sus afiliados a adherir sin asistencia a los puestos de trabajo.

image

Por otro lado, desde la Asociación Unida Transporte Automotor Mendoza (Autam) informaron que las empresas de transporte de Mendoza garantizan el servicio durante la jornada del jueves. Aquellos trabajadores que se adhieran al paro recibirán el descuento por el día no trabajado.

Live Blog Post

Primer análisis de la central obrera: "El acatamiento es importantísimo"

La Confederación General del Trabajo (CGT) realizó este jueves un primer análisis del paro general que rige entre las 0 y las 24 en rechazo de la reforma laboral propiciada por el Gobierno. El cotitular de la central obrera Jorge Sola defendió la medida de fuerza de los trabajadores y resaltó que la adhesión del transporte "es un apoyo y una unidad de concepción".

"El acatamiento es importantísimo", sentenció el miembro del triunvirato junto a Cristian Jerónimo y Octavio Argüello. Además, destacó que muestra "un enorme rechazo a la destrucción del tejido productivo".

Sola sostuvo, asimismo, que la huelga general es un respaldo "a las medidas que adoptaron las organizaciones sindicales" en rechazo al proyecto que impulsa el Ejecutivo y se debate en la jornada en Diputados tras la media sanción del Senado. En la víspera el mismo referente de la CGT calificó la iniciativa oficial como "inconstitucional" y aseguró que, en contra de lo que dice el oficialismo "no hay una sola modernización".

Live Blog Post

Alberto Fernández saca chapa ante el cuarto paro general de la CGT en la era Milei

"Hubo un gobierno que siempre pensó en los que trabajan. Dejó que las paritarias funcionaran a pleno, generó trabajo registrado, quitó el Impuesto a las Ganancias a los asalariados y dejó el desempleo más bajo en democracia. A ese gobierno jamás le hicieron un paro general", expresó el expresidente.

VER POSTEO EN X

Live Blog Post

Manifestantes cortan el acceso oeste

Vecinos autoconvocados (la gran mayoría con barbijos) queman neumáticos generando el corte total mano a la ciudad.

"En contra de la Reforma Laboral", señaló a la prensa una de las pocas manifestantes que quiso dar respuestas. Otro de ellos aseguró que se quedarán "hasta que sea necesario".

El operativo policial confirmó que no estaban al tanto de la protesta.

Live Blog Post

Córdoba: Concentración y protesta

Los sindicatos agrupados en la Confederación General de Trabajo local se concentrarán en la Casa Histórica ubicada sobre Avenida Vélez Sarsfield 137 a las 10:30.

Dentro de los gremios que adhieren a la protesta se encuentran el Sindicato de Empleados Públicos, La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), La Bancaria, los Gráficos, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) y el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren), entre otros.

Live Blog Post

Provincias Unidas desafía al Gobierno: "No damos quórum porque no estamos de acuerdo"

Desde la bancada presidida por la exvicegobernadora santafesina Gisela Scaglia se mostraron disconformes con la velocidad que le imprimió La Libertad Avanza al trámite parlamentario.

El bloque también está en desacuerdo con otros puntos del proyecto, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y la derogación de estatutos profesionales, entre ellos el de los periodistas.

Provincias Unidas tiene 18 diputados. Además de Scaglia, lo integran otros tres santafesinos: Esteban Paulón, Pablo Farías y José Núñez.

Se suman también diputados de Córdoba, Chubut, Mendoza, Río Negro, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Jujuy. Los principales líderes del espacio son los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) e Ignacio Torres (Chubut).

Al respecto, Núñez dialogó con el medio rosarino, Radio2, donde explicó: " Nosotros no damos quórum porque no estamos de acuerdo con la forma en que se está llevando el proceso" y, sobre esa línea, remarcó que "Si consiguen el quórum vamos a bajar a dar nuestros aportes y acompañar la reforma".

Live Blog Post

Efecto dominó del caso Fate: Stellantis frena su producción

En medio de la crisis que generó el cierre de Fate y el temor a mayores impactos en la cadena automotriz, este miércoles, la empresa Stellantis anunció la parada operativa hasta marzo en su planta ubicada en El Palomar, provincia de Buenos Aires. Allí se producen los modelos Peugeot 208, 2008 y Partner, así como Citroën Berlingo.

La compañía afirmó que la decisión de la paralización no implica modificaciones en la estructura ni en los planes futuros de la empresa. La comunicación llega en medio del cimbronazo que generó en la cadena automotriz el cierre de la fábrica de neumáticos Fate y todas las suspicacias que despertó en los distintos ámbitos fabriles.

Live Blog Post

Megaoperativo: Congreso blindado, ingresos reforzados

A la espera del debate del proyecto de Reforma Laboral, ya hay calles cortadas en inmediaciones al Congreso.

Más de 1.800 efectivos de seguridad preparados. Dos anillos de seguridad.

Live Blog Post

Postal atípica en Rosario: La huelga general se hace sentir

La adhesión de colectiveros al paro general de la CGT determinó que este jueves Rosario luzca como una ciudad en pausa, con muchas de sus actividades detenidas o reducidas en el marco de la protesta gremial contra la ley de reforma laboral que el gobierno de Javier Milei espera sacar adelante hoy en la Cámara de Diputados de la Nación.

La medida de fuerza afecta el transporte urbano, actividades portuarias, servicios públicos y el comercio, y se da en un contexto de fuerte tensión social en todo el país.

Sobre ese marco tampoco hay atención en bancos, oficinas municipales, Tribunales provinciales y federales, colectivos, el puerto está sin actividad, tampoco hay recolección de residuos domiciliarias ni atención en el Correo, EPE y Assa, donde solo operan guardias mínimas. Lo mismo en sanatorios y clínicas privadas. En cuanto a la docencia, tanto Amsafé como Sadop y Coad (universitarios) adhieren al paro. La CGT regional no se queda atrás.

VER NOTA

Live Blog Post

Escala la tensión por el cierre de Fate: Trabajadores cortan Panamericana mientras sigue el malestar en San Fernando

Después de que la Justicia ordenara ayer (18/2) el "inmediato desalojo" de trabajadores de la planta de FATE en San Fernando, este jueves (19/2) en el marco del paro general de la CGT los despedidos de la fábrica de neumáticos cortan la Autopista Panamericana ante un operativo de la Gendarmería.

Los despedidos de la empresa FATE junto con sus familias, manifestantes de CTERA, organizaciones sociales, partidos de izquierda y representantes sindicales de otras empresas en conflicto como Georgalos y Lustramax, cortaron este jueves la Autopista Panamericana a la altura de la localidad bonaerense de Virreyes, donde se encuentra la planta de FATE.

Por su parte, en San Fernando, empleados continúan en las inmediaciones de manera pacífica.

VER NOTA

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/todonoticias/status/2024436767294656793&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Números en rojo

En un contexto económico signado por la alta inflación y la débil recuperación del poder adquisitivo, una reciente investigación revela que casi la mitad del ingreso de los hogares de Argentina ya está comprometido en cubrir gastos fijos y deudas con el sistema financiero, una señal de alarma sobre la sustentabilidad del consumo y la salud financiera de las familias.

Según la consultora Empiria, el peso de los gastos fijos —que incluyen alquiler, expensas, servicios como agua, luz, gas y transporte— volvió a subir durante 2025 hasta alcanzar el 23% del ingreso promedio, frente al 15% de hace dos años.

VER NOTA

Live Blog Post

Jueves completo: Sismo en Mar del Plata

Mar del Plata amaneció con un temblor de magnitud moderada, que fue percibido especialmente en el microcentro y en la zona sur de la ciudad.

Según los primeros datos difundidos, el movimiento ocurrió a las 8:15 y habría tenido una magnitud aproximada de 4,6. El epicentro se ubicó a unos 30 kilómetros de Miramar, en una zona comprendida entre esa localidad y Chapadmalal, sobre el nivel del mar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Canal10MDP/status/2024462050554982690&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

No hay vuelos

Unos 400 vuelos fueron cancelados este jueves (19/2) fruto del paro general dispuesto por la Confederación General del Trabajo (CGT) en Argentina. La afección, que alcanza a prácticamente toda la industria aerocomercial local, impactó en los planes de viaje de más de 64.000 pasajeros según estimaron las aerolíneas agrupadas en la Cámara de Compañías Aéreas (JURCA).

Con un comunicado crítico sobre la medida sindical, las empresas cuestionaron el accionar de los trabajadores en un día clave para conocer el avance o no de la cuestionada reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei. Con la expectativa puesta en lo que suceda en la Cámara baja del Congreso argentino, miles de personas quedaron varadas y sin posibilidad de traslado por vía aérea.

VER NOTA

Live Blog Post

Transporte: DOTA está trabajando, salvo la línea 60 (menos servicio)

El jueves 19 de febrero no va a ser un día cualquiera. La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió llamar a un paro general sin movilización que arranca a la medianoche y se extiende durante todo el día, justo cuando la Cámara de Diputados pone sobre la mesa el proyecto de reforma laboral. Y como era de esperarse, los colectivos son uno de los puntos de mayor atención para millones de personas que necesitan moverse por el país.

Pero hay algo que es importante aclarar antes de entrar en pánico o reorganizar la agenda: no todo el transporte para. Hay líneas que van a funcionar, y conocerlas puede marcar la diferencia entre llegar al trabajo o quedarse varado en la parada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArrepentidosLLA/status/2024456713890410607&partner=&hide_thread=false

VER NOTA

Live Blog Post

La CGT aprovechó el tiro en un pie de LLA

La política discute, la calle se tensa. Hay climas sociales que no anuncian su llegada con estruendo, sino con señales que la política prefiere leer tarde. Jueves 19/02, paro general convocado en medio de debates legislativos, fábricas que cierran, policías que vuelven a tensarse y vecinos que hablan tanto de inseguridad como de inflación marcan un cambio de época silencioso. No hay todavía una crisis abierta, pero sí una acumulación de indicios que empiezan a modificar el humor colectivo.

El problema para la dirigencia es que ese cambio no siempre aparece en los indicadores que se celebran en conferencias o mesas técnicas. Se percibe en: la caída del movimiento comercial, las suspensiones que vuelven a mencionarse en voz baja, y la sensación creciente de vulnerabilidad que atraviesa barrios enteros del conurbano bonaerense.

VER NOTA

Más contenidos en Urgente24

Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia

Paro total en todos los puertos: Los cruceros no salen ni entran

La cárcel: Ascenso, gloria y derrumbe de Patricia Bullrich

Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia

Una de las principales cadenas de supermercados de la Argentina se desploma

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES