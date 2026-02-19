País en llamas: Sin Milei, la política discute la Reforma Laboral y la calle se prende fuego

Comenzó el cuarto paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei, precisamente en rechazo a la Reforma Laboral. La medida de fuerza impacta en todo el país y reducirá al mínimo la actividad económica por la paralización total del transporte público, incluidos los colectivos de la UTA.
Pálidas: La industria de la era libertaria
La industria buena y la industria mala caen por igual en Argentina, según Diego Giacomini. El economista, abiertamente opositor al plan económico del Gobierno nacional, cuestionó la explicación de la competitividad en una comparativa de rendimientos productivos entre los sectores de alimentos y bebidas y los manufacturados.
Según un trabajo propio encargado por un privado, Giacomini comparó las curvas de rendimiento de ambos sectores. El ánimo central del análisis fue el de contrastar el nivel de actividad en una industria considerada “buena” o competitiva como lo es la de alimentos y bebidas, y una considerada “mala” como la industria manufacturera que comprende insumos que no son de consumo corto.
