Paro general: Qué colectivos seguirán funcionando sí o sí

"La Unión Tranviarios Automotor informa a sus afiliados, trabajadores del transporte y a la sociedad en su conjunto que ha resuelto adherir al paro general convocado, en defensa de los derechos laborales, cercenados por la pretendida reforma laboral", indicaron.

El texto no se quedó solo en el rechazo a la ley. Fue más allá y puso el foco en lo que consideran la verdadera razón de fondo: "Esta decisión se fundamenta no solo por los términos de la ley, sino por la situación que atraviesan los trabajadores, marcada por la sostenida caída del salario real, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del empleo en el conjunto de la actividad".

El comunicado siguió sumando argumentos: "El escenario actual evidencia que los trabajadores están soportando el mayor peso del ajuste económico, con ingresos que no acompañan el aumento del costo de vida y con crecientes riesgos sobre la estabilidad laboral, lo que exige una respuesta gremial clara, firme y representativa".

Y fue tajante al encuadrar el paro dentro de un marco de legitimidad: "La UTA considera que, frente a este contexto, el paro constituye una medida legítima de defensa colectiva ante políticas que afectan directamente la dignidad del trabajo, la estabilidad del empleo y la sustentabilidad de la actividad del transporte".

Luego sumó otro punto que busca despejar cualquier lectura política interesada: "Asimismo, reafirmamos que esta medida no responde a intereses sectoriales ni coyunturales, sino a la necesidad de expresar el reclamo de miles de trabajadores que ven deteriorarse día a día sus condiciones de vida".

El cierre del comunicado funcionó casi como un llamado a la unidad: "La UTA ratifica su compromiso histórico con la defensa del salario, el empleo y los derechos laborales, y convoca a los trabajadores a acompañar esta medida de fuerza en todo el territorio Nacional, para corta, media, larga distancia, combi y subterráneo, con responsabilidad, unidad y conciencia, en resguardo del presente y del futuro de la actividad. Saludo a Ud. atentamente".

image Comunicado oficial difundido en la página web de UTA.

Qué líneas de colectivos funcionarán pese al paro general

No obstante, acá viene la información que más le interesa a quien tiene que moverse el jueves 19/02. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, las líneas pertenecientes al grupo DOTA no se sumarán al paro. Eso significa que las siguientes van a operar con normalidad: 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 74, 75, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177, 188, 263, 271, 283, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 429, 435, 503, 514, 520, 523 y 570.

El resto de las líneas sí adhieren a la medida junto con la CGT, por lo que lo más conveniente es que quien no encuentre su recorrido habitual en esa lista empiece a buscar alternativas.

La jornada promete ser tensa, y el transporte, como casi siempre en estos casos, termina siendo el termómetro más visible de una disputa que trasciende los horarios de colectivo.

