Aerolíneas Argentinas canceló 255 vuelos por el paro de la CGT

Aerolíneas Argentinas informó que tomó acciones a su alcance para mitigar el impacto de la medida a través de reprogramaciones, adelantamientos y demoras fuera de la franja afectada.

La compañía reafirma su compromiso de brindar un servicio seguro, confiable y de calidad, aun en circunstancias adversas, y lamenta los inconvenientes que esta situación pudiera ocasionar

Dictaron la conciliación obligatoria y suspendieron el paro de este viernes en Latam. LATAM ofrecerá compensar el paro cegetista

Vuelos de LATAM

LATAM informó:

Debido al paro general y ante la notificación formal de la adherencia de los gremios que nuclean a los trabajadores de Intercargo (empresa que presta servicios de rampa en todos los aeropuertos de Argentina), se ha visto obligada a alterar su operación desde y hacia Argentina para el día 19 de febrero.

Sin embargo, acotaron que "algunos vuelos podrían operar con alguna alteración en su horario y/o fecha de vuelo". Desde LATAM sugirieron que los pasajeros confirmen el estado de su vuelo.

Cambios

Por otra parte, explicaron que aquellos pasajeros afectados por las cancelaciones y/o reprogramaciones del 19 de febrero podrán cambiar de fecha o vuelo sin costo para una nueva fecha dentro del año del vuelo original; o solicitar la devolución sin costo dentro de la vigencia del ticket.

Pasajes baratos: Norwegian y JetSMART inician la venta en Argentina. Foto: web JestSmart no despegará el jueves 19/02

JetSMART

JetSMART informó que la aerolínea se vio obligada a cancelar los vuelos domésticos e internacionales programados para esa fecha. La medida gremial, subrayaron, impactará a un total de 96 vuelos y más de 17.000 pasajeros.

Los pasajeros afectados podrán optar por el cambio de fecha sin costo adicional ni diferencia tarifaria para volar hasta el 15 de marzo de 2026. La gestión podrá realizarse hasta esa misma fecha a través de la sección “Administra tu viaje” en el sitio web de la compañía.

