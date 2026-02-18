Aerolíneas Argentinas decidió cancelar por el paro de la CGT 255 vuelos que afectarán por lo menos a unos 31.000 pasajeros de toda la red de operaciones. La medida conlleva una pérdida para la empresa cercana a los 3 millones de dólares.
JUEVES CONFLICTIVO
Aerolíneas Argentinas canceló 255 vuelos por el paro de la CGT
El paro de la CGT afectará también los servicios de LATAM que ofreció cambios sin costos o devolución de tickets. JetSMART aplicará beneficios similares.
Cancelaciones del jueves 19/02
219 corresponden a vuelos de cabotaje, aproximadamente 25.000 pasajeros.
32 vuelos regionales, cerca de 5.000 pasajeros impactados; y 4 vuelos internacionales, que involucran a alrededor de 1.000 pasajeros.
Descuentos salariales
Por otra parte, la compañía adelantó que aplicará descuentos salariales al personal que adhiera a la medida por la jornada no trabajada.
Aerolíneas Argentinas informó que tomó acciones a su alcance para mitigar el impacto de la medida a través de reprogramaciones, adelantamientos y demoras fuera de la franja afectada.
En un comunicado detalla
Vuelos de LATAM
LATAM informó:
Sin embargo, acotaron que "algunos vuelos podrían operar con alguna alteración en su horario y/o fecha de vuelo". Desde LATAM sugirieron que los pasajeros confirmen el estado de su vuelo.
Cambios
Por otra parte, explicaron que aquellos pasajeros afectados por las cancelaciones y/o reprogramaciones del 19 de febrero podrán cambiar de fecha o vuelo sin costo para una nueva fecha dentro del año del vuelo original; o solicitar la devolución sin costo dentro de la vigencia del ticket.
JetSMART
JetSMART informó que la aerolínea se vio obligada a cancelar los vuelos domésticos e internacionales programados para esa fecha. La medida gremial, subrayaron, impactará a un total de 96 vuelos y más de 17.000 pasajeros.
Los pasajeros afectados podrán optar por el cambio de fecha sin costo adicional ni diferencia tarifaria para volar hasta el 15 de marzo de 2026. La gestión podrá realizarse hasta esa misma fecha a través de la sección “Administra tu viaje” en el sitio web de la compañía.
Más noticias en Urgente24
Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia
Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia
Escándalo en Banco Santander: Más de 30 cierres y 500 empleos en jaque
Una de las principales cadenas de supermercados de la Argentina se desploma
La cárcel: Ascenso, gloria y derrumbe de Patricia Bullrich