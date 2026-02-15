Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia

Una Patagonia sin control estatal

Lewis no está solo. El Emir de Qatar tiene su residencia excavada en roca a 1.700 metros de altura en Cerro Baguales. El fideicomiso Amaike, de la familia real de Abu Dhabi, compró el aeropuerto privado de Sierra Grande —antes del holding Tavistock de Lewis— donde Gendarmería y Prefectura no ingresan.

Para completar el cuadro, siete congresistas estadounidenses recorrieron Tierra del Fuego y Neuquén en un avión de la Fuerza Aérea sin avisar a los gobernadores. Dos días después, el embajador Jamieson Greer firmó un acuerdo comercial con Pablo Quirno. Casualidades que no sorprenden a nadie.

image

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa mantiene desactivado el visor online del Instituto Geográfico Nacional que permitiría monitorear estas zonas de frontera.

La Patagonia se convirtió en tierra de nadie.

