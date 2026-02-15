urgente24
Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia

El magnate Joe Lewis indultado por Trump volvió a la Argentina para supervisar una fortificación subterránea con características de refugio antiaéreo.

15 de febrero de 2026 - 12:29
La Patagonia parece estar regalada.

MATÍAS OJEDA
En plena provincia de Río Negro, a metros de la costa de Lago Escondido, Joe Lewis está construyendo una estructura que parece salida de una película de espías: un búnker de tres subsuelos y dos plantas, con 4.000 metros cuadrados de hormigón y acero enterrados en las morenas glaciarias.

El búnker cuenta con spa, peluquería y salas de comunicaciones

La legisladora Magdalena Odarda lleva siete años pidiendo explicaciones sin respuestas. Ahora exige saber si esa fortificación es un refugio antiaéreo de uso militar o simplemente el capricho de un millonario que demostró que en la Patagonia argentina las leyes se negocian en privado.

La estructura incluye instalaciones de alta tecnología: salas de comunicaciones, spa fortificado, peluquería y un piso entero exclusivo para Lewis. Además, se abrió un camino de 8 kilómetros junto a la costa que no respetaría la línea de sirga establecida por ley. Las imágenes satelitales apenas insinúan la magnitud de la excavación, pero lo que se ve alcanza para alucinar.

Una Patagonia sin control estatal

Lewis no está solo. El Emir de Qatar tiene su residencia excavada en roca a 1.700 metros de altura en Cerro Baguales. El fideicomiso Amaike, de la familia real de Abu Dhabi, compró el aeropuerto privado de Sierra Grande —antes del holding Tavistock de Lewis— donde Gendarmería y Prefectura no ingresan.

Para completar el cuadro, siete congresistas estadounidenses recorrieron Tierra del Fuego y Neuquén en un avión de la Fuerza Aérea sin avisar a los gobernadores. Dos días después, el embajador Jamieson Greer firmó un acuerdo comercial con Pablo Quirno. Casualidades que no sorprenden a nadie.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa mantiene desactivado el visor online del Instituto Geográfico Nacional que permitiría monitorear estas zonas de frontera.

La Patagonia se convirtió en tierra de nadie.

