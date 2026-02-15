¿Y EL ESTADO?
Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia
El magnate Joe Lewis indultado por Trump volvió a la Argentina para supervisar una fortificación subterránea con características de refugio antiaéreo.
El búnker cuenta con spa, peluquería y salas de comunicaciones
La legisladora Magdalena Odarda lleva siete años pidiendo explicaciones sin respuestas. Ahora exige saber si esa fortificación es un refugio antiaéreo de uso militar o simplemente el capricho de un millonario que demostró que en la Patagonia argentina las leyes se negocian en privado.
La estructura incluye instalaciones de alta tecnología: salas de comunicaciones, spa fortificado, peluquería y un piso entero exclusivo para Lewis. Además, se abrió un camino de 8 kilómetros junto a la costa que no respetaría la línea de sirga establecida por ley. Las imágenes satelitales apenas insinúan la magnitud de la excavación, pero lo que se ve alcanza para alucinar.
El financista británico regresó a su estancia patagónica en enero de 2026, justo después de recibir el indulto de Donald Trump por su condena por fraude en Estados Unidos. La coincidencia no pasó desapercibida.
Una Patagonia sin control estatal
Lewis no está solo. El Emir de Qatar tiene su residencia excavada en roca a 1.700 metros de altura en Cerro Baguales. El fideicomiso Amaike, de la familia real de Abu Dhabi, compró el aeropuerto privado de Sierra Grande —antes del holding Tavistock de Lewis— donde Gendarmería y Prefectura no ingresan.
Para completar el cuadro, siete congresistas estadounidenses recorrieron Tierra del Fuego y Neuquén en un avión de la Fuerza Aérea sin avisar a los gobernadores. Dos días después, el embajador Jamieson Greer firmó un acuerdo comercial con Pablo Quirno. Casualidades que no sorprenden a nadie.
Mientras tanto, el Ministerio de Defensa mantiene desactivado el visor online del Instituto Geográfico Nacional que permitiría monitorear estas zonas de frontera.
La Patagonia se convirtió en tierra de nadie.
-------------------------------------------------------------------------------------
Más noticias en Urgente24
La miniserie perfecta para arrancar y terminar en un mismo finde
Escándalo en Banco Santander: Más de 30 cierres y 500 empleos en jaque
Una de las principales cadenas de supermercados de la Argentina se desploma
Impacto en Boca por la información que filtró Tato Aguilera sobre Claudio Úbeda