El fiscal federal Guillermo Marijuan pedirá la indagatoria de los Kovalivker, dueños de la Droguería Suizo Argentina, el disparador del ANDISgate. Se investigan contrataciones directas sin licitación y la venta de medicamentos, no la amistad de Eduardo Kovalivker y Mauricio Macri, según cuentan los jugadores de la mesa de póker.
ANDISGATE
1ra. prueba para Ariel Lijo: Guillermo Marijuan pedirá indagatoria de los Kovalivker
¿Ariel Lijo fue convocado para 'cajonear' el ANDISgate y el 3% de K? Guillermo Marijuan le pedirá la indagatoria de los Kovalivker. Veremos.
Los audios del caso ANDIS / Suizo Argentina que difundió el espacio Cónclave, en el stream Carnaval, dispararon el escándalo por los sobornos del 3% que serían para alguien llamado 'Karina', y que muchos relacionaron con la secretaria general de la Presidencia, jefa del partido La Libertad Avanza y hermana presidencial, Karina Milei. También por los audios quedaron relacionados con la causa gente genéricamente llamada "los Menem".
El juez federal Ariel Lijo se quedó con la causa ANDISgate apenas 2 días después del procesamiento del verborrágico Diego Spagnuolo; entonces, el juez de instrucción ya no es Sebastián Casanello.
Lijo fue elegido como subrogante del Juzgado 11 en un sorteo entre él y la jueza María Eugenia Capuchetti.
Alguien quitó del bolillero a María Servini y a Marcelo Martínez de Giorgi (aunque la versión oficial dice que fue una autoexclusión).
Muchísimas especulaciones acerca de Lijo:
- 50% por sus propios antecedentes, y
- 50% por haber sido candidato (frustrado) de Javier Milei / Ricardo Lorenzetti a integrar la CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación).
El rumor principal consiste en que Casanello preparaba la citación de Eduardo, Emmanuel y Jonathan Kovalivker.
Pero sería una estupidez creer que no ocurrirá. En teoría, Ariel Lijo no se opondrá. Su protagonismo en la causa, si decidiera tenerlo, vendrá más adelante.
Remember
Eduardo Kovalivker y su hijo Jonathan son los más involucrados en la investigación por presunta corrupción en la ex Agencia Nacional de Discapacidad, incluyendo la entrega de un celular reseteado (el de Jonathan), quien así provocó sospechas de ocultamiento de información.
Pero si su celular tenía pruebas, sin duda que prefirió caer en la sospecha y no en la imputación directa propia y de terceros.
Casanello ordenó congelar las cajas de seguridad de los Kovalivker, el ex funcionario Matías Garbellini y Spagnuolo.
La investigación se profundizó tras la declaración del ex asesor presidencial Fernando Cerimedo.
Los contratos de Suizo Argentina con el Estado pasaron de \$3.898 millones en 2024 a \$108.299 millones en 2025, un aumento del 2.678% en 1 año.
Una línea de investigación apunta a que fue Macri quien vinculó a los Kovalivker con Javier Milei para aportes a la campaña presidencial previa al balotaje de 2023.
Algo más
Guillermo Marijuán y Ariel Lijo han interactuado en causas de alto perfil, destacándose en 2017 el caso contra Oscar Parrilli: Marijuán solicitó prisión preventiva tras un procesamiento dictado por Lijo en una causa por encubrimiento.
Ambos estuvieron en la Investigación Aduana (2016): Lijo imputó a Juan José Gómez Centurión, entonces titular de la Aduana, a partir de una denuncia y solicitud de medidas de prueba realizadas por el fiscal Marijuán.
Causa del Juicio Político (2025): Lijo dispuso el archivo de una causa iniciada por denuncia de Marijuán, relacionada con la Corte Suprema.
Interesante: Hasta ahora el más complicado en el ANDISgate es Ariel de Vicentis, con procesamiento ratificado por la Cámara Federal de San Martín al intentar obstruir el trabajo de la Justicia en los allanamientos dispuestos al domicilio de Jonathan Kovalivker.
