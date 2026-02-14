1ra. prueba para Ariel Lijo: Guillermo Marijuan pedirá indagatoria de los Kovalivker

Muchísimas especulaciones acerca de Lijo:

50% por sus propios antecedentes, y

50% por haber sido candidato (frustrado) de Javier Milei / Ricardo Lorenzetti a integrar la CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación).

El rumor principal consiste en que Casanello preparaba la citación de Eduardo, Emmanuel y Jonathan Kovalivker.

Pero sería una estupidez creer que no ocurrirá. En teoría, Ariel Lijo no se opondrá. Su protagonismo en la causa, si decidiera tenerlo, vendrá más adelante.

ariel-lijo-mejorado.jpg El juez federal Ariel Lijo, nominado por Javier Milei a integrar la Corte Suprema.

Remember

Eduardo Kovalivker y su hijo Jonathan son los más involucrados en la investigación por presunta corrupción en la ex Agencia Nacional de Discapacidad, incluyendo la entrega de un celular reseteado (el de Jonathan), quien así provocó sospechas de ocultamiento de información.

Pero si su celular tenía pruebas, sin duda que prefirió caer en la sospecha y no en la imputación directa propia y de terceros.

Casanello ordenó congelar las cajas de seguridad de los Kovalivker, el ex funcionario Matías Garbellini y Spagnuolo.

La investigación se profundizó tras la declaración del ex asesor presidencial Fernando Cerimedo.

Los contratos de Suizo Argentina con el Estado pasaron de \$3.898 millones en 2024 a \$108.299 millones en 2025, un aumento del 2.678% en 1 año.

Una línea de investigación apunta a que fue Macri quien vinculó a los Kovalivker con Javier Milei para aportes a la campaña presidencial previa al balotaje de 2023.

marijuan.jpg Guillermo Marijuan.

Algo más

Guillermo Marijuán y Ariel Lijo han interactuado en causas de alto perfil, destacándose en 2017 el caso contra Oscar Parrilli: Marijuán solicitó prisión preventiva tras un procesamiento dictado por Lijo en una causa por encubrimiento.

Ambos estuvieron en la Investigación Aduana (2016): Lijo imputó a Juan José Gómez Centurión, entonces titular de la Aduana, a partir de una denuncia y solicitud de medidas de prueba realizadas por el fiscal Marijuán.

Causa del Juicio Político (2025): Lijo dispuso el archivo de una causa iniciada por denuncia de Marijuán, relacionada con la Corte Suprema.

Interesante: Hasta ahora el más complicado en el ANDISgate es Ariel de Vicentis, con procesamiento ratificado por la Cámara Federal de San Martín al intentar obstruir el trabajo de la Justicia en los allanamientos dispuestos al domicilio de Jonathan Kovalivker.

------------------------

Más contenido en Urgente24

La nueva miniserie de 6 episodios que se devora en una sola sentada

La miniserie de 5 episodios que arrasa y la terminás en una sola tarde

La miniserie de 8 episodios que te devorás en una noche y es un bombazo

Esta miniserie de 8 episodios te atrapa y la vas a devorar en un día