Estanflación: Apertura de importación de alimentos no bajó precios

El economista Roberto Cachanosky asegura que el país navega una peligrosa mezcla de recesión con inflación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2022287229914108322&partner=&hide_thread=false En estancamiento con inflación? pic.twitter.com/knqWoYJAN9 — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) February 13, 2026

“Desde julio de 2025 a enero de 2026 (8 meses) la inflación se duplicó y la economía es plana, completamente estancada con caída de 200.000 puestos de trabajo y cierre de 15.000 empresas” advirtió el reconocido economista.

image

Boom de importación en góndolas pero suba de precios en el INDEC

Desde lácteos uruguayos (Conaprole) hasta frutas, verduras y carne llegan desde el extranjero. Existe el atún importado desde Ecuador y hasta cafés de origen italiano. Los supermercados tienen cervezas importadas de Brasil y de España que compiten en los segmentos más masivos. En el Mercado Central de Buenos Aires se encuentran ya naranjas y mandarinas provenientes de España, manzanas de Chile y bananas de Ecuador. Desde lácteos uruguayos (Conaprole) hasta frutas, verduras y carne llegan desde el extranjero. Existe el atún importado desde Ecuador y hasta cafés de origen italiano. Los supermercados tienen cervezas importadas de Brasil y de España que compiten en los segmentos más masivos. En el Mercado Central de Buenos Aires se encuentran ya naranjas y mandarinas provenientes de España, manzanas de Chile y bananas de Ecuador.

Según datos del INDEC en 2025 las exportaciones de carne vacuna cayeron 7% en volumen, mientras que crecieron las importaciones en el país del asado. El aumento interanual de las compras al exterior fue del 580 por ciento.

Crease o no, Brasil fue el principal origen de la carne importada, seguido por Paraguay y Uruguay. Durante años el rodeo del coloso sudamericano era similar al argentino (50 millones de cabezas) pero hoy en el país de Lula Da Silva ostentan un stock de 200 millones de bovinos.

image La importación no hace bajar las mediciones de inflación del INDEC

El conurbano, la geografía más golpeada

En el caso del Gran Buenos Aires, la suba de alimentos fue más intensa, con un incremento del 5,5 % (casi el doble que la inflación del INDEC).

Las verduras treparon casi 28 % y las carnes y sus derivados anotaron un crecimiento de 4,4 %.

Por el contrario, las prendas de vestir y el calzado registraron una baja de 0,5 %. Se trata de rubros que no son de primerísima necesidad y se puede postergar durante unos meses su consumo.

image La inflación se dispara en el conurbano

Alta cartelización y concentración en la oferta

En Argentina, los oligopolios en materia de alimentos son la regla y no la excepción en el juego de la oferta y la demanda.

Veamos algunos ejemplos:

-el 75% del azúcar consumido en el país lo produce Ledesma.

-el 78% de los productos enlatados, Arcor.

-en gaseosas, Coca Cola y Pepsi se reparten el 87% de las vendidas.

- en aceites, solamente tres empresas concentran el 90% de la facturación: Aceitera General Deheza, Molinos Cañuelas y Molinos Río de la Plata.

-en caldos, desodorantes y jabón en polvo entre el 80 y el 90 % queda para Unilever, una multinacional británica.

-en cervezas: Quilmes y CCU (Iguana y Norte) suman más del 90% de la facturación.

-en cremas dentales, Colgate-Palmolive concentra el 85%.

-en embutidos, el líder es Swift con más del 80% de las ventas.

-en fideos, Molinos Rio de la Plata tiene el 80 % con cinco marcas: Manera, Mattarazzo, Luchetti, Don Vicente y Favorita.

-en carnes, 10 grandes frigoríficos concentran la mitad de las exportaciones. Gorina, Minerva, Arre Beef, Compañía Bernal, Compañía Central Pampeana (China), Friar (Vicentin), Marfrig, Exportadora de la Patagonia (Grupo Anónima, Marcos Peña Braun), Coto, Quickfood (Brasileña).

-en harinas: Molinos de la Plata y Molinos Cañuelas detenta el 82%.

-en jugos en polvo, Arcor y Mondelez, venden casi el 100%.

-en mayonesas, General Deheza y Unilever concentran el 98%.

-en mermeladas, Arcor posee el 70 % de las preferencias.

-en supermercados: Carrefour, Wall Mart, Día, Coto, La Anónima y el grupo Cencosud manejan el 70%. Los chinos cartelizan también sus compras para mejorar precios y manejan el 25 % de la venta minorista.

-en panificación industrial: Bimbo y Fargo, ya fusionadas, concentran el 80%

-en galletitas saladas: dos compañías manejan el 77 % , Kraft el 41% y Danone y Arcor el 36%.

-en galletitas dulces: Arcor, Bagley y la multinacional Kraft-Mondelez, detentan el 60%.

Resumiendo: la estructura de concentración le permite a muchas transnacionales importar sus propios productos desde otros paìses y gracias a ello mantienen sus màrgenes de ganancias. Los únicos que pierden son los consumidores que pagan más caro cada mes, los trabajadores que se quedan sin empelo y el Estado que recauda menos impuestos ya que los tributos se hacen mayormente en origen. Resumiendo: la estructura de concentración le permite a muchas transnacionales importar sus propios productos desde otros paìses y gracias a ello mantienen sus màrgenes de ganancias. Los únicos que pierden son los consumidores que pagan más caro cada mes, los trabajadores que se quedan sin empelo y el Estado que recauda menos impuestos ya que los tributos se hacen mayormente en origen.