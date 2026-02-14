Banfield vs Racing: EN VIVO por la quinta fecha del Torneo Apertura

Esta tarde a partir de las 17:30hs Banfield recibe a Racing por la quinta fecha del Torneo Apertura en el Estadio Florencio Sola done habrá parcialidad de las dos hinchadas y donde habrá dos equipos necesitados de sumar puntos. El encuentro será arbitrado por Pablo Dóvalo y se verá por la pantalla de TNT Sports.
Banfield con formación confirmada
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAB_oficial/status/2022762786049122747&partner=&hide_thread=false
El inicial del Taladro. #EnBanfieldJugamosTodos pic.twitter.com/6UcjWvvZ93— Club A. Banfield (@CAB_oficial) February 14, 2026
