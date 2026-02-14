Banfield vs Racing: EN VIVO por la quinta fecha del Torneo Apertura

Esta tarde a partir de las 17:30hs Banfield recibe a Racing por la quinta fecha del Torneo Apertura en el Estadio Florencio Sola done habrá parcialidad de las dos hinchadas y donde habrá dos equipos necesitados de sumar puntos. El encuentro será arbitrado por Pablo Dóvalo y se verá por la pantalla de TNT Sports.

Embed Cómo llegan Banfield y Racing Banfield llega al partido contra Racing en medio de un presente irregular. En lo que va del Torneo Apertura sumó un total de cuatro puntos gracias a un empate y una victoria, mientras que cayó en las otras dos jornadas. El Taladro está necesitado de sumar puntos para salir de la zona baja de la tabla y acomodarse mejor luego de haberle escapado al descenso el semestre pasado.

Por su parte Racing sumó tres derrotas en las primeras tres fechas, una racha que cortó con una buena victoria ante Argentinos Juniors la fecha pasada. Ahora mismo La Academia se encuentra en búsqueda de confianza y de una nueva forma de jugar mientras el mercado de pases amenaza con seguir sacándole jugadores ya que hay equipos en Brasil interesados en Santiago Solari, Marco Di Cesare y Santiago Sosa.

Una particularidad para este encuentro es que luego de un pedido por parte de Racing y también de Banfield es que la APREVIDE aprobó la concurrencia de público visitante en el Florencio Sola, por lo que habrá un clima especial donde habrá alrededor de 5600 hinchas de La Academia que se ubicarán en la tribuna Valentín Suárez baja y en la platea alta del mismo sector.

Banfield con formación confirmada

El inicial del Taladro.

Racing con formación confirmada

¡Estos son los 11 de La Academia!

Probable formación de Racing
Facundo Cambeses; Gabriel Rojas, Marcos Rojo, Marco Di Césare, Ezequiel Cannavo; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Probable formación de Banfield
Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Juan Luis Alfaro; Ignacio Abraham, Lautaro Ríos, Lautaro Gónez, Nicolás Colazo, Santiago López; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

TV: Dónde ver Banfield vs Racing
El encuentro comenzará a las 17:30hs por la pantalla de TNT Sports