Dramático: Donald Trump está expandiendo ICE a todo USA

En un memorando fechado el 29/10/2025, un representante de Investigaciones de Seguridad Nacional (uno de los dos departamentos principales de ICE, junto con ERO, y encargado de una amplia gama de trabajos de investigación en casos que van desde la trata de personas hasta el robo de arte) solicitó a la oficina del asesor general de la GSA que participara en la adquisición de arrendamientos a nivel nacional en nombre del DHS "utilizando la justificación de urgencia inusual y convincente", de acuerdo con la orden ejecutiva de inmigración de Trump.

"Si HSI no puede obtener espacio de oficina de manera efectiva y oportuna, HSI se verá afectado negativamente en el cumplimiento de su misión, una misión que está inextricablemente ligada a la prioridad de la Administración de proteger al pueblo estadounidense contra la invasión", afirma el memorando.

A principios de noviembre 2025, según documentos consultados por Wired, se habían adjudicado 19 proyectos en ciudades de todo Estados Unidos, entre ellas Nashville, Tennessee; Dallas, Texas; Sacramento, California; y Tampa, Florida.

Varios proyectos estaban a pocos días de ser adjudicados en Miami, Florida; Pittsburgh, Pensilvania; y Nueva Orleans, Luisiana, entre otras, y se habían presentado solicitudes de emergencia de espacio a corto plazo en ocho ciudades, entre ellas Atlanta, Georgia; Baltimore, Maryland; Boston, Massachusetts; y Newark, Nueva Jersey.

En documentos vistos por Wired, ICE ha descrito repetidamente su expansión a ciudades de todo Estados Unidos. El memorando de septiembre que cita "urgencia inusual y apremiante" para la expansión de la oficina establece que OPLA "expandirá sus operaciones legales" a Birmingham, Alabama; Fort Lauderdale, Fort Myers, Jacksonville y Tampa, Florida; Des Moines, Iowa; Boise, Idaho; Louisville, Kentucky; Baton Rouge, Luisiana; Grand Rapids, Michigan; St. Louis, Missouri; Raleigh, Carolina del Norte; Long Island, Nueva York; Columbus, Ohio; Oklahoma City, Oklahoma; Pittsburgh, Pensilvania; Charleston y Columbia, Carolina del Sur; Nashville, Tennessee; Richmond, Virginia; Spokane, Washington y Coeur d'Alene, Idaho; y Milwaukee, Wisconsin.

image El ICE en el centro de la polémica. Protestas masivas en todo USA tras tiroteos fatales en operativos migratorios al límite del terror

Ejemplos concretos

El memorando también establece que las oficinas existentes están al máximo de su capacidad y "requerirán espacio adicional" para acomodar a los nuevos empleados contratados. En ese momento, el memorando afirma que OPLA había seleccionado a casi 1,000 abogados para contratar.

Meses después del inicio del aumento repentino de deportaciones, la expansión del ICE a ciudades estadounidenses está en marcha.

En El Paso, Texas, por ejemplo, la agencia se está mudando a un amplio complejo de edificios junto a la Interestatal 10, cerca de varios proveedores de salud locales y otros negocios.

En Irvine, California, el ICE se está mudando a oficinas ubicadas junto a una agencia de cuidado infantil.

En Nueva York, el ICE se está mudando a oficinas en Long Island, cerca de un centro de pasaportes.

En una comunidad adinerada cerca de Houston, Texas, el ICE parece estar a punto de mudarse a un edificio de oficinas a pocas cuadras de un preescolar.

La Administración de Servicios Generales (GSA), que gestiona los edificios federales y funciona como el departamento interno de TI del gobierno, desempeña un papel crucial en esta agresiva expansión.

En numerosos correos electrónicos y memorandos consultados por Wired, el DHS solicitó explícitamente a la GSA que ignorara los procedimientos habituales de contratación de arrendamientos gubernamentales e incluso ocultara las listas de arrendamientos por "preocupaciones de seguridad nacional", con el fin de apoyar las actividades de control migratorio del ICE en todo Estados Unidos.

Otras ubicaciones parecen estar estratégicamente situadas cerca de edificios que ICE utiliza actualmente o podría utilizar para detener inmigrantes.

ice chicago Intensa crítica del expresidente Barack Obama a la administración de Donald Trump y la resistencia civil a la represión migratoria en Chicago

La ubicación de Hyattsville está a aproximadamente una hora y media de un almacén que el DHS compró recientemente y que, según ICE, se utilizará para detener inmigrantes, al igual que una 2da. oficina destinada al uso de la OPLA en Cockeysville, Maryland.

Entre los muchos proyectos de arrendamiento de ICE en marcha en Florida se encuentra Research Commons, un edificio ubicado en Orlando, en 12249 Science Drive, que está a menos de 25 minutos de otro almacén identificado por el Post como un posible centro de detención a gran escala.

La ubicación de York, Pensilvania, también está a 1 hora y 20 minutos de un almacén recientemente comprado por ICE por casi US$ 90 millones que, según un congresista republicano, se utilizará como centro de procesamiento y detención de inmigrantes

En Alexandria, Luisiana, el ICE se está mudando a un edificio en 1201 3rd Street, ubicado en pleno centro histórico de la ciudad y a 16 minutos en coche del Centro de Internamiento de Alexandria, donde inmigrantes han sido detenidos, trasladados y deportados.

Alexandria se ha convertido en un lugar clave para las actividades del ICE, y una investigación de The Guardian denunció un patrón de abuso y presuntas violaciones del debido proceso en el centro de deportación de Alexandria, que funciona como un centro de deportación.

------------------------

Más noticias en Urgente24:

Estalló la bomba en Rosario: Escala la tensión con la policía y hay nuevo 'sirenazo'

"En el último año se produjeron 5 suicidios de policías santafesinos y luego evitamos un 6to caso"

Reforma Laboral: El Gobierno sacó el capítulo de Ganancias y otras 27 modificaciones para poder aprobarla

IPC de enero en 2,9%: La inflación acumuló 8 meses de suba