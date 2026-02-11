Pese a las protestas y los errores, Donald Trump no está retrocediendo con su obsesión. Leah Feiger en Wired:"Registros federales (...) muestran que, en los últimos meses, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han llevado a cabo una campaña secreta para expandir la presencia física del ICE en todo USA. Los documentos muestran que más de 150 contratos de arrendamiento y ampliaciones de oficinas han ubicado o ubicarían nuevas instalaciones en casi todos los estados, muchas de ellas dentro o fuera de las áreas metropolitanas más grandes del país. En muchos casos, estas instalaciones, que serán utilizadas por agentes de calle y abogados del ICE, están ubicadas cerca de escuelas primarias, consultorios médicos, lugares de culto y otros lugares sensibles. (…)
INVESTIGACIÓN DE 'WIRED'
Dramático: Donald Trump está expandiendo ICE a todo USA
No es cierto que Donald Trump está reduciendo ICE. Al contrario, lo está expandiendo a todo USA, según Wired. Inmuebles por todas partes.
Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en 2025, el ICE ha más que duplicado su tamaño. El DHS afirma que la agencia ahora tiene 22,000 oficiales y agentes estacionados en todo el país y todavía está en proceso de contratar más. La agencia recibió casi US$ 80.000 millones en fondos como parte de la Ley One Big Beautiful Bill, de Trump, lo que le otorga recursos prácticamente ilimitados para combatir lo que la administración ha descrito constantemente como una "invasión". Con los nuevos empleados viene una necesidad desesperada de espacio de oficina y la posibilidad de despliegue a nuevas áreas de operación.
En septiembre, como informaron NPR y The Washington Post, varios empleados de GSA (Administración de Servicios Generales) se agregaron a un equipo de "aumento de ICE" responsable de encontrar nuevas ubicaciones de oficinas y expandir las oficinas preexistentes para los empleados de ICE. Más específicamente, según documentos vistos por WIRED, los trabajadores del Servicio de Edificios Públicos (PBS), el departamento dentro de GSA que maneja los edificios gubernamentales y los arrendamientos, fueron asignados para apoyar activamente la expansión física de ICE y se les dijo que encontraran espacios de arrendamiento para las divisiones de Operaciones de Deportación y Cumplimiento (ERO) de ICE y la Oficina del Asesor Legal Principal (OPLA) en todo el país.
ERO se encarga de la aplicación de la ley migratoria, incluido el arresto, la detención y la deportación de inmigrantes, y anteriormente operaba desde solo 25 oficinas de campo en los EE. UU.; OPLA es el brazo legal de ICE, y los abogados de OPLA litigan "todos los casos de deportación, incluidos aquellos contra extranjeros delincuentes, terroristas y violadores de los derechos humanos", para el DHS, según el sitio web de ICE".
La expansión
El 09/10/2025, el mismo día en que Trump anunció en una reunión de gabinete que el gobierno haría recortes “permanentes” a los “programas demócratas” durante el cierre, la GSA recibió una lista de la OPLA con solicitudes de ubicaciones de oficinas, incluidas expansiones y nuevos arrendamientos, en 41 ciudades de todo el país.
En un memorando fechado el 29/10/2025, un representante de Investigaciones de Seguridad Nacional (uno de los dos departamentos principales de ICE, junto con ERO, y encargado de una amplia gama de trabajos de investigación en casos que van desde la trata de personas hasta el robo de arte) solicitó a la oficina del asesor general de la GSA que participara en la adquisición de arrendamientos a nivel nacional en nombre del DHS "utilizando la justificación de urgencia inusual y convincente", de acuerdo con la orden ejecutiva de inmigración de Trump.
"Si HSI no puede obtener espacio de oficina de manera efectiva y oportuna, HSI se verá afectado negativamente en el cumplimiento de su misión, una misión que está inextricablemente ligada a la prioridad de la Administración de proteger al pueblo estadounidense contra la invasión", afirma el memorando.
A principios de noviembre 2025, según documentos consultados por Wired, se habían adjudicado 19 proyectos en ciudades de todo Estados Unidos, entre ellas Nashville, Tennessee; Dallas, Texas; Sacramento, California; y Tampa, Florida.
Varios proyectos estaban a pocos días de ser adjudicados en Miami, Florida; Pittsburgh, Pensilvania; y Nueva Orleans, Luisiana, entre otras, y se habían presentado solicitudes de emergencia de espacio a corto plazo en ocho ciudades, entre ellas Atlanta, Georgia; Baltimore, Maryland; Boston, Massachusetts; y Newark, Nueva Jersey.
En documentos vistos por Wired, ICE ha descrito repetidamente su expansión a ciudades de todo Estados Unidos. El memorando de septiembre que cita "urgencia inusual y apremiante" para la expansión de la oficina establece que OPLA "expandirá sus operaciones legales" a Birmingham, Alabama; Fort Lauderdale, Fort Myers, Jacksonville y Tampa, Florida; Des Moines, Iowa; Boise, Idaho; Louisville, Kentucky; Baton Rouge, Luisiana; Grand Rapids, Michigan; St. Louis, Missouri; Raleigh, Carolina del Norte; Long Island, Nueva York; Columbus, Ohio; Oklahoma City, Oklahoma; Pittsburgh, Pensilvania; Charleston y Columbia, Carolina del Sur; Nashville, Tennessee; Richmond, Virginia; Spokane, Washington y Coeur d'Alene, Idaho; y Milwaukee, Wisconsin.
Ejemplos concretos
El memorando también establece que las oficinas existentes están al máximo de su capacidad y "requerirán espacio adicional" para acomodar a los nuevos empleados contratados. En ese momento, el memorando afirma que OPLA había seleccionado a casi 1,000 abogados para contratar.
Meses después del inicio del aumento repentino de deportaciones, la expansión del ICE a ciudades estadounidenses está en marcha.
- En El Paso, Texas, por ejemplo, la agencia se está mudando a un amplio complejo de edificios junto a la Interestatal 10, cerca de varios proveedores de salud locales y otros negocios.
- En Irvine, California, el ICE se está mudando a oficinas ubicadas junto a una agencia de cuidado infantil.
- En Nueva York, el ICE se está mudando a oficinas en Long Island, cerca de un centro de pasaportes.
- En una comunidad adinerada cerca de Houston, Texas, el ICE parece estar a punto de mudarse a un edificio de oficinas a pocas cuadras de un preescolar.
La Administración de Servicios Generales (GSA), que gestiona los edificios federales y funciona como el departamento interno de TI del gobierno, desempeña un papel crucial en esta agresiva expansión.
En numerosos correos electrónicos y memorandos consultados por Wired, el DHS solicitó explícitamente a la GSA que ignorara los procedimientos habituales de contratación de arrendamientos gubernamentales e incluso ocultara las listas de arrendamientos por "preocupaciones de seguridad nacional", con el fin de apoyar las actividades de control migratorio del ICE en todo Estados Unidos.
Otras ubicaciones parecen estar estratégicamente situadas cerca de edificios que ICE utiliza actualmente o podría utilizar para detener inmigrantes.
- La ubicación de Hyattsville está a aproximadamente una hora y media de un almacén que el DHS compró recientemente y que, según ICE, se utilizará para detener inmigrantes, al igual que una 2da. oficina destinada al uso de la OPLA en Cockeysville, Maryland.
- Entre los muchos proyectos de arrendamiento de ICE en marcha en Florida se encuentra Research Commons, un edificio ubicado en Orlando, en 12249 Science Drive, que está a menos de 25 minutos de otro almacén identificado por el Post como un posible centro de detención a gran escala.
- La ubicación de York, Pensilvania, también está a 1 hora y 20 minutos de un almacén recientemente comprado por ICE por casi US$ 90 millones que, según un congresista republicano, se utilizará como centro de procesamiento y detención de inmigrantes
- En Alexandria, Luisiana, el ICE se está mudando a un edificio en 1201 3rd Street, ubicado en pleno centro histórico de la ciudad y a 16 minutos en coche del Centro de Internamiento de Alexandria, donde inmigrantes han sido detenidos, trasladados y deportados.
Alexandria se ha convertido en un lugar clave para las actividades del ICE, y una investigación de The Guardian denunció un patrón de abuso y presuntas violaciones del debido proceso en el centro de deportación de Alexandria, que funciona como un centro de deportación.
------------------------
Más noticias en Urgente24:
Estalló la bomba en Rosario: Escala la tensión con la policía y hay nuevo 'sirenazo'
"En el último año se produjeron 5 suicidios de policías santafesinos y luego evitamos un 6to caso"
Reforma Laboral: El Gobierno sacó el capítulo de Ganancias y otras 27 modificaciones para poder aprobarla