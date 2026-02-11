El martes (10/02) Any Ventura sorprendió con sus declaraciones sobre Edith Hermida al referirse al vínculo que quedó entre ambas tras su salida de Bendita. La periodista acompañó a Beto Casella en su nuevo proyecto luego de la histórica reestructuración del ciclo de El Nueve, mientras que Edith Hermida se quedó en el programa y asumió la conducción.
"TAMPOCO ESTÁBAMOS DE NOVIAS"
Bendita quedó dinamitado: Any Ventura apuntó sin filtro contra Edith Hermida
La periodista minimizó el vínculo con su excompañera de Bendita, cuestionó algunos gestos y dejó entrever que la relación quedó fría tras su salida de El Nueve.
Invitada en el programa Intrusos, relativizó la supuesta ruptura personal. “Tampoco éramos familia, tampoco estábamos de novias”, expresó y señaló que la televisión suele dramatizar conflictos. De acuerdo a su relato, cada una tomó la decisión que más le convenía profesionalmente.
Ver publicación en X
Sobre el quiebre del vínculo que también integraba Alejandra Maglietti, la panelista sostuvo que el distanciamiento venía de antes. Además, recordó con cierta incomodidad el episodio en el que fue al programa el día en que ya no le correspondía salir al aire y cuestionó la falta de gestos afectuosos en su despedida.
Sin embargo, la periodista evitó profundizar la polémica y dejó un mensaje conciliador. Afirmó que no considera que exista una amistad profunda, sino un compañerismo laboral, y concluyó: “Si está contenta, me pone contenta. Si le va bien, ojalá le vaya lo mejor posible”.
LAM encontró la estrategia para ganarle a Bendita
En la actualidad Bendita está pasando por una etapa de redefinición tras la salida de Beto Casella, figura histórica del ciclo. El programa de El Nueve parece aún en búsqueda de una identidad clara, con un tono que oscila sin terminar de consolidar un rumbo editorial definido.
Edith Hermida asumió la conducción aportando experiencia y presencia televisiva. Sin embargo, el formato todavía no logra despegar con una propuesta propia que ordene contenidos y refuerce la conexión con la audiencia.
En contraste, LAM exhibe un liderazgo más marcado y una línea editorial reconocible. La conducción sostiene una dinámica clara, sin dar la sensación de transición o improvisación.
Mientras el ciclo que sufrió el cambio en su conducción mantiene un humor más introspectivo, el programa de espectáculos apuesta a salir, probar y arriesgar contenidos. Esa diferencia, según observadores del medio, se percibe cada vez más en pantalla.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
El Trece se queda sin el pan y sin la torta: La conductora que amenaza con irse si no vuelve otra
Alerta científica: Lo que creímos durante años sobre la Tierra y no era así
La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra ya tiene su efecto dominó
"Lo empezó a acuchillar": La fuerte acusación de Andrea Rincón contra un reconocido cantante
ARCA pone un freno y los usuarios de Mercado Pago pueden sufrir las consecuencias