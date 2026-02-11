Bendita quedó dinamitado: Any Ventura apuntó sin filtro contra Edith Hermida

LAM encontró la estrategia para ganarle a Bendita

En la actualidad Bendita está pasando por una etapa de redefinición tras la salida de Beto Casella, figura histórica del ciclo. El programa de El Nueve parece aún en búsqueda de una identidad clara, con un tono que oscila sin terminar de consolidar un rumbo editorial definido.

Edith Hermida asumió la conducción aportando experiencia y presencia televisiva. Sin embargo, el formato todavía no logra despegar con una propuesta propia que ordene contenidos y refuerce la conexión con la audiencia.

En contraste, LAM exhibe un liderazgo más marcado y una línea editorial reconocible. La conducción sostiene una dinámica clara, sin dar la sensación de transición o improvisación.

Mientras el ciclo que sufrió el cambio en su conducción mantiene un humor más introspectivo, el programa de espectáculos apuesta a salir, probar y arriesgar contenidos. Esa diferencia, según observadores del medio, se percibe cada vez más en pantalla.

