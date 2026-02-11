Marcela Tinayre y una negociación que inquieta a la TV Pública

En diálogo con Infobae, el funcionario sostuvo que la imposibilidad legal de privatizar el canal obliga a “achicar al mínimo el gasto”.

En ese sentido, planteó que el cambio de denominación tiene como objetivo apuntar a comunicar socialmente el rumbo elegido, aunque aclaró que por el momento no existe una decisión de cerrar la emisora.

Asimismo, el exvocero también adelantó que continuará la reducción de personal mediante retiros voluntarios y otros mecanismos administrativos. El objetivo pretendido por el oficialismo es llevar al canal a una “mínima expresión” en términos de costos y plantilla laboral

---------------------

