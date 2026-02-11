La posible vuelta de Marcela Tinayre a la TV Pública abrió expectativas y dudas dentro del ambiente audiovisual. Aunque circulan versiones sobre un ciclo propio, todavía faltan anuncios formales acerca de formato, calendario, producción. Su trayectoria aporta peso simbólico al hipotético desembarco. El silencio institucional multiplica conjeturas.
¿VUELVE A LA PANTALLA CHICA?
Marcela Tinayre y una negociación que inquieta a la TV Pública
En la TV Publican evalúan sumar a la conductora mientras avanzan conversaciones y persisten dudas sobre presupuesto, equipo y condiciones artísticas.
En pasillos de la emisora oficial mencionan conversaciones avanzadas para un envío centrado en entrevistas, actualidad, cultura. El contexto financiero del canal nacional impone cautela ante cualquier lanzamiento. Algunos directivos consideran estratégica su incorporación para atraer público. Otros sectores plantean reparos frente a prioridades presupuestarias.
La hija de Mirtha Legrand evitó precisiones durante recientes apariciones públicas y habló solamente de charlas preliminares. Esa prudencia refuerza la sensación de negociación abierta, sujeta a ajustes contractuales, decisiones artísticas. Colaboradores cercanos reconocen entusiasmo, aunque admiten falta de definiciones. Cada declaración parcial alimenta comentarios mediáticos.
Mientras tanto, espectadores, productores, analistas esperan confirmaciones que ordenen escenario. Un retorno podría representar movimiento relevante para la pantalla estatal en etapa decisiva. Sin comunicado oficial, todo permanece dentro del terreno especulativo. Así, la incógnita domina agenda vinculada con su futuro profesional.
La TV Pública cambiará de nombre
Hace algunos días el Gobierno nacional anunció que avanzará en un cambio de nombre para la TV Pública, en medio de un proceso más amplio de ajuste sobre los medios estatales. Manuel Adorni, jefe de Gabinete, busca reflejar simbólicamente la nueva orientación de la señal, marcada por la reducción del gasto y la reconfiguración de su estructura.
En diálogo con Infobae, el funcionario sostuvo que la imposibilidad legal de privatizar el canal obliga a “achicar al mínimo el gasto”.
En ese sentido, planteó que el cambio de denominación tiene como objetivo apuntar a comunicar socialmente el rumbo elegido, aunque aclaró que por el momento no existe una decisión de cerrar la emisora.
Asimismo, el exvocero también adelantó que continuará la reducción de personal mediante retiros voluntarios y otros mecanismos administrativos. El objetivo pretendido por el oficialismo es llevar al canal a una “mínima expresión” en términos de costos y plantilla laboral
---------------------
Más noticias en Urgente24:
El Trece se queda sin el pan y sin la torta: La conductora que amenaza con irse si no vuelve otra
Alerta científica: Lo que creímos durante años sobre la Tierra y no era así
La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra ya tiene su efecto dominó
"Lo empezó a acuchillar": La fuerte acusación de Andrea Rincón contra un reconocido cantante
ARCA pone un freno y los usuarios de Mercado Pago pueden sufrir las consecuencias