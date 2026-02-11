El lío del sable corvo se agita con San Martín llorando: Qué dijo el artista que intervino estatua del prócer

La escultura ahora tenía una lágrima.

“Colgué una percha de acrílico transparente del acero del ojo, (es una estructura que) se la lleva el viento o la agarra alguien. Simplemente pase por el monumento y colgué la perchita en la que armé una lágrima y me fui. Me salió 8 mil pesos hacerlo”, contó al programa Podría ser peor (Radio 2), apunta Rosario 3.

“Bienvenida la repercusión sin romper nada, yo sencillamente aproveché para hacer un enunciado de lo que me pasa en mi trabajo para canalizar una emoción de un sector social”, indicó. “San Martín llora, de eso están convencidos”.

No es la primera vez

El artista ya había hecho algo similar con una escultura de Manuel Belgrano en el Monumento Nacional de la Bandera.

De ahí fue que, según Joaquín, sus amigos le pidieron que hiciera lo mismo, pero con San Martín, en el marco de la visita presidencial.

“En Argentina es innegable que las ideas de una patria con espíritu, afecto, amor, cuidado entre personas no estaría sucediendo no importa quién la mire, San Martín y Belgrano llorando pueden representar a cualquiera”, dijo el artista.

En ese entonces, cuando colocó una lágrima en la figura de Belgrano, Joaquín escribió en su cuenta de Instagram: "Si Belgrano está triste, yo también (...) perdón por este presente, no te merecemos".

A juicio del artista: “No creo que mi obra sea difícil de entender, trabajo mucho para que sea digerible en dos minutos, si alguien cree que San Martín está llorando por los kukas se chorearon todo es válido, como también que llora por el lumpen que nos gobierna, o si porque Argentina es un desastre en general, o porque no ganamos la copa no se qué. Si trabajas por el arte sabés que no lo controlás”.

“Tengo mi interpretación sobre por qué llora, pero yo no puedo hacerme cargo de lo que mi arte libera. Hay muchas manera distintas de por qué lloran los próceres”, agregó.

Repercusión por la lágrima en San Martín

Sin embargo, su acción ha sido objeto de un debate, algunos lo apoyan, otros han lanzado duras críticas.

"Sos un pelotudo", le dijo un periodista de Cadena 3, durante una entrevista.

En redes sociales también han apuntado contra su intervención sobre la figura del prócer.

“Me amenazan con matarme pero aun no me pasó nada”, ironizó Joaquín, acerca de las arremetidas que ha recibido por lo que hizo.

“El arte provoca y el artista tiene que tener el músculo para soportarlo, hoy vengo completamente atacado en redes sociales”, dijo. “Repercute sobre la gente una obra de arte, pero en el estado que está la sociedad el foco se pone en las botas del artistas, en su ideología política, o lo que fuera, cuando el foco de la discusión debe ser en el arte”.

------

Más noticias en Urgente24

La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra, ya tiene su efecto dominó

Chau Vaca Muerta: La noruega Interoil anunció que se va de la Argentina tras su salida del 'bloque maldito'

Pami no pagó y ya cortaron prestaciones a jubilados, mientras más provincias encienden la mecha

El Trece pasó la escoba: Renuncias, despidos repentinos y cambios de último momento

Uruguay quiere ingresar al acuerdo de libre comercio N°1 del mundo