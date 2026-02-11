Miércoles de alta tensión: Primer test político de Javier Milei

El Gobierno deJavier Milei afronta desde el inicio de esta semana una secuencia de definiciones que pondrán a prueba su estrategia política y económica. En pocos días se cruzarán tres frentes sensibles: la publicación del índice de inflación de enero, una movilización sindical frente al Congreso y el inicio de debates legislativos clave durante las sesiones extraordinarias.
Luego de que se dio a conocer el primer número de inflación del año, este miércoles la CGT volverá a manifestarse frente al Parlamento para rechazar la reforma laboral, justo cuando el Senado comience a discutir el proyecto impulsado por el Ejecutivo.
El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias.
Tras días de negociaciones con gobernadores y sectores sindicales, el Poder Ejecutivo ajustó puntos sensibles del proyecto original para garantizar los votos necesarios en una sesión que asoma como la primera gran prueba legislativa del año. La Libertad Avanza quiere arrancar el 2026 con el pie derecho.
El Presidente se fijó como meta aprobar la Modernización Laboral antes del 1 de marzo , para llegar a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso con el proyecto ya convertido en ley. Desde la Casa Rosada consideran que esto sería un triunfo político clave para mostrar gobernabilidad ante la Asamblea Legislativa.
Arrancó una jornada caliente. Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:
11-02-2026 11:26
Arrancó la sesión en el Senado
Embed - SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL 11-02-26
11-02-2026 11:20
Vocero Policía de Santa Fe: "La idea es solucionar esto a la brevedad"
Gabriel Sarla, abogado que representa a los policías autoconvocados, dialogó con la prensa y aseguró que "No se habló de monto". En ese sentido, remarcó: "Pedimos de base $1.300.000".
"Esperamos un aumento en el salario del personal policial", sostuvo y aclaró que "Hay una mesa de comunicación con las autoridades".
Posterior a ello, agregó: "Estamos esperando un ofrecimiento concreto".
11-02-2026 11:13
Exfuncionaria de Jorge Macri manifestó apoyo al proyecto que impulsa el Gobierno
"Si una porción gigante de personas que trabajan en nuestro país, lo hace en la informalidad: algo no funcionó. Veo con optimismo el cambio que se prevé a la legislación laboral. Es el cambio posible que debe dejar en claro quiénes fueron los responsables del fracaso histórico de un modelo viejo, corporativo y agotado. La foto de esta tarde en esa marcha rancia hablará por si sola. El camino será largo pero la Argentina solo puede ir hacia adelante", señaló Laura Alonso.
De manera continuada remarcó que "En la Ciudad, como lo viene manifestando Jorge Macri, estamos listos para acompañar. Esperamos la transferencia de las competencias judiciales en materia laboral para que las controversias se resuelvan de manera ágil sin perjudicar a los que buscan y a los que dan empleo".
Javier Milei superó las tensiones económicas de 2025 y ganó las elecciones legislativas. Todo indica que en 2026 los que lo respaldaron en las urnas esperan un alivio tras el esfuerzo realizado por el ajuste. El consultor Jorge Giacobbe (H) recuerda que el Presidente hoy está en el fatídico 'mes 25' donde Mauricio Macri empezó a decaer.
En marzo de 2018, la imagen de Macri sufrió una caída total de unos 9 puntos de enero a febrero. Solo 2 meses. Algunas encuestas incluso ubicaron esa baja hasta en 15 puntos. Las razones fueron el rechazo a la reforma previsional, el escándalo del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, las apariciones de funcionarios con cuentas offshore, pero especialmente el rebrote inflacionario.
Plano judicial: Ordenaron detención de exfuncionario K
La Justicia ordenó este miércoles la detención del exfuncionario del kirchnerismo Claudio Uberti por el caso de la valija del empresario venezolano Guido Antonini Wilson, quien en agosto de 2007 intentó ingresar a la Argentina con casi USD 800.000 sin declarar.
La medida tuvo lugar horas después de una resolución clave de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que este martes dejó firme la condena a cuatro años y medio de prisión efectiva en su contra por ser considerado coautor del delito de contrabando en grado de tentativa.
El extitular del Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI) durante el gobierno de Néstor Kirchner fue sentenciado por haber intervenido en la entrada ilegal del maletín que contenía USD 790.550.
Su regreso a la actividad parlamentaria fue anticipado en redes sociales justo en la semana que ingresa a debate la polémica reforma laboral del oficialismo. En ese sentido, Schiaretti lideraría las negociaciones en la Cámara baja para su bloque, representando el armado que generó junto con otros gobernadores para las elecciones legislativas de 2025.
Antesala caliente: ATE ya informó un 92% de adhesión al paro nacional
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) informó un 92% de adhesión al paro nacional de estatales convocado para este miércoles en rechazo a la reforma laboral que comienza a tratarse hoy en el Congreso de la Nación.
Así lo comunicó el secretario general, Rodolfo Aguiar, a través de sus redes sociales.
"Argentina. El alto acatamiento a la medida de fuerza demuestra que los trabajadores tienen conciencia de todos los perjuicios que acarrea esta ley y que EL RECHAZO A LA INICIATIVA ES GENERALIZADO", expresó en medio de un amplio posteo.
La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) se suma a la marcha al Congreso contra la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, con "cese de actividades" de 15 a 18 horas en Aeroparque y Ezeiza, por lo que mañana (11/02) también habrá demoras para volar.
La medida afectará a todos los vuelos -tanto de cabotaje como internacionales- programados en ambas terminales aéreas y tendrá potencialmente consecuencias en los servicios posteriores, por el esperado "efecto dominó" que ocasionarán las demoras y reprogramaciones.
Las calles de Rosario a fuego vivo: La CGT se moviliza contra la Reforma
La ciudad de Rosario está que arde y no solo por la tensión policial. La Reforma Laboral también se cuela.
En ese sentido, la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Rosario realizará este miércoles 11 una concentración y acto, a partir de las 16, en la Plaza San Martín, frente a la sede local de la Gobernación, en rechazo a la reforma laboral que comenzará a tratarse en el Congreso nacional.
La decisión fue adoptada tras una reunión del Consejo Directivo Regional, realizada en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario, en un contexto de creciente preocupación del movimiento obrero frente al avance del proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei. La CGT rosarina se encolumnó con la postura de la conducción nacional y llamó a una participación amplia de sindicatos, jubilados, trabajadores independientes y de la ciudadanía en general.
11-02-2026 10:35
Arde Santa Fe: Ni el jefe policial logra detener las protestas
El jefe de la Policía de Santa Fe, Luis Maldonado, se presentó este miércoles por la mañana en la puerta de la Jefatura de Rosario para dialogar con los manifestantes que mantienen la protesta desde el lunes. En un clima atravesado por "sirenazos" y quema de cubiertas, el funcionario buscó encauzar el conflicto y transmitir un mensaje de descompresión.
Maldonado salió a exigir a los policías que cesen la protesta, suban a sus patrulleros y normalicen el trabajo. “Necesitamos mostrar buena voluntad. Tenemos que salir a la calle”, les dijo. Y prometió que “no va a haber más disponibilidades”.
Sin embargo, los manifestantes se muestran firmes. A la protesta se sumaron más móviles y arribaron numerosos agentes de Policía Motorizada que se plegaron al reclamo.
11-02-2026 10:30
Marchas, inflación y más títulos de una mañana movida en Urgente24
La Cámara de Diputados de la Nación formalizó la convocatoria a una sesión especial para este jueves a las 11 con un temario que concentra dos asuntos que el Gobierno incluyó en extraordinarias: el tratamiento de la Ley Penal Juvenil —con el foco puesto en la baja de la edad de imputabilidad— y el debate del acuerdo comercial Mercosur–Unión Europea.
Aunque el régimen penal juvenil ya cuenta con dictamen de comisiones desde mayo del año pasado, en el Congreso anticipan una discusión intensa: no solo por la sensibilidad del tema, sino también por el poco margen de debate previo en la nueva dinámica parlamentaria y por las diferencias internas entre bloques respecto del alcance de la reforma.
El dirigente sindical que rompió el molde y contra todos los pronósticos salió a respaldar la reforma laboral de Javier Milei, es el patagónico Marcelo Turchetti, secretario general del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles de la Cuenca Austral.
Se manifestó a favor de "probar" los cambios propuestos, aunque aclaró que no espera que tengan un impacto directo en la llegada de inversiones al sector petrolero de Santa Cruz, a la vez que cuestionó con dureza a las conducciones nacionales de la CGT, a las federaciones sindicales y a los gobiernos provinciales, a quienes acusó de priorizar la defensa de sus "cajas" antes que la situación de los trabajadores.
Según la Resolución 112/2026 publicada en el Boletín Oficial, la licitación busca ofertas privadas nacionales e internacionales para el mantenimiento, explotación, ampliación, construcción, administración y reparación de dichos tramos. Los mismos cruzan las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Córdoba y San Luis, constituyendo una serie de rutas clave para el comercio agropecuario e industrial de la Zona Núcleo.
Se recomienda evitar la zona del Congreso de la Nación durante todo este miércoles 11/2, ya que estará vallado en todo su perímetro en Av. Entre Ríos, Av. Callao, Av. Rivadavia, pero también Av. 9 de Julio, Av. de Mayo, junto con la Diagonal Norte y la Diagonal Sur.
Un tiroteo en una escuela secundaria de Canadá dejó al menos 10 muertos, incluido el supuesto autor del ataque, y más de 25 heridos, según reportaron las autoridades a medios locales.
El hecho ocurrió en Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica, donde la Real Policía Montada confirmó: "Los heridos fueron atendidos en el centro médico local y otras dos han sido evacuados en helicóptero con heridas de extrema gravedad".
11-02-2026 09:52
Frentes abiertos
La semana también estuvo atravesada por novedades judiciales y empresariales. El procesamiento del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y la renuncia de Demian Reidel a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina tras cuestionamientos por presuntos sobreprecios sumaron ruido político.
En el plano corporativo, la relación con el Grupo Techint atraviesa tensiones tras cuestionamientos públicos vinculados a una licitación. Mientras tanto, el sector textil continúa afectado por la apertura importadora: cámaras empresarias reportan caídas en la producción, baja utilización de capacidad instalada y pérdida de empleo formal.
A pocas horas de una sesión clave en el Senado, el Gobierno logró destrabar uno de los proyectos centrales de su agenda legislativa. La senadora Patricia Bullrich anunció que la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei alcanzó un acuerdo político con 44 senadores de distintos bloques, tras incorporar 28 modificaciones al texto original.
El anuncio se realizó este martes 10 de febrero en una conferencia de prensa, donde Bullrich presentó los principales cambios consensuados y defendió el alcance de una iniciativa que el oficialismo considera estratégica.
Este miércoles 11 de febrero se dará una jornada especial en el Congreso y sus alrededores. Tras semanas de negociaciones, se llevará a cabo la sesión en el Senado desde las 11 en donde se tratará la reforma laboral, lo que genera tensión con trabajadores y sindicatos.
Ante dicho escenario, las autoridades dispusieron de un importante operativo de seguridad, ya que se prevén distintas movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires.
El operativo incluye a la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria durante el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral que impulsa La Libertad Avanza (LLA).
El Ministerio de Seguridad, que conduce por Alejandra Monteoliva, aplicará ‘Protocolo Antipiquetes’ desde la primera hora del miércoles, a pesar de que la Justicia Federal declaró su nulidad.
Tal como sucede todos los miércoles, en las habituales marcha de los jubilados se implementará el sistema de vallado en el perímetro del Congreso, una medida que probablemente impacte en el tránsito.
A eso se sumará a la presencia policial en los principales accesos a la Ciudad, con el fin de controlar la llegada de columnas de los sindicatos convocantes como los gremios nucleados en la CGT, las dos CTA, ATE, UOCRA y la UOM, entre otros.
11-02-2026 09:49
El Congreso, en el centro de la escena
Con las extraordinarias vigentes hasta el 27 de febrero, el Ejecutivo apuesta a aprobar la reforma laboral en el Senado esta semana. La Libertad Avanza confía en reunir los votos para avanzar en general, aunque las negociaciones se vuelven más complejas en el tratamiento artículo por artículo, sobre todo en el capítulo fiscal.
Uno de los principales focos de conflicto con los gobernadores es la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que impacta en la coparticipación. Estimaciones privadas calculan que la baja de alícuotas implicaría una merma de $3,1 billones en 2026, de los cuales $1,7 billones corresponderían a las provincias.
Según trascendió, el Gobierno analiza mecanismos de compensación a partir de 2027. La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, anticipó que esos puntos se discutirán directamente en el recinto.
En paralelo, Diputados se prepara para debatir el nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con apoyos del PRO, la UCR y sectores del massismo. El oficialismo también intentará sumar al temario el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.
11-02-2026 09:46
La CGT se prepara para dar batalla
El frente sindical volverá a tensarse. La CGT resolvió marchar el miércoles al mediodía frente al Congreso, coincidiendo con el arranque del debate de la reforma laboral en el Senado. La decisión fue tomada por su Consejo Directivo, donde no prosperó la idea de convocar a un paro general.
La interna cegetista quedó expuesta: el sector dialoguista impulsó una protesta sin huelga para mantener abiertos los canales políticos, aunque la conducción rechaza "íntegramente" el proyecto del oficialismo y busca modificar los artículos más sensibles, en especial los vinculados al financiamiento de las obras sociales.
Deja tu comentario