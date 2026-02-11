Miércoles de alta tensión: Primer test político de Javier Milei

Live Blog Post

El Congreso, en el centro de la escena

Con las extraordinarias vigentes hasta el 27 de febrero, el Ejecutivo apuesta a aprobar la reforma laboral en el Senado esta semana. La Libertad Avanza confía en reunir los votos para avanzar en general, aunque las negociaciones se vuelven más complejas en el tratamiento artículo por artículo, sobre todo en el capítulo fiscal.

Uno de los principales focos de conflicto con los gobernadores es la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que impacta en la coparticipación. Estimaciones privadas calculan que la baja de alícuotas implicaría una merma de $3,1 billones en 2026, de los cuales $1,7 billones corresponderían a las provincias.

Según trascendió, el Gobierno analiza mecanismos de compensación a partir de 2027. La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, anticipó que esos puntos se discutirán directamente en el recinto.

En paralelo, Diputados se prepara para debatir el nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con apoyos del PRO, la UCR y sectores del massismo. El oficialismo también intentará sumar al temario el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.