El dirigente sindical que rompió el molde y contra todos los pronósticos salió a respaldar la reforma laboral de Javier Milei, es el patagónico Marcelo Turchetti, secretario general del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles de la Cuenca Austral.
NO MARCHA HOY
Un dirigente petrolero sorprendió con su apoyo a la reforma laboral con crítica a la CGT y gobernadores
El secretario general del Sindicato Petrolero de la Cuenca Austral rompió el molde con su respaldo a la reforma laboral y acusó a la CGT y gobernadores de priorizar la "caja".
Se manifestó a favor de "probar" los cambios propuestos, aunque aclaró que no espera que tengan un impacto directo en la llegada de inversiones al sector petrolero de Santa Cruz, a la vez que cuestionó con dureza a las conducciones nacionales de la CGT, a las federaciones sindicales y a los gobiernos provinciales, a quienes acusó de priorizar la defensa de sus "cajas" antes que la situación de los trabajadores.
Lo dijo en diálogo con 'Frecuencia Patagonia':
En este marco, Turchetti manifestó que su sindicato no se suma a la marcha en contra de la misma, y que si bien no está de acuerdo con todos los puntos, considera que es necesaria una actualización de la ley laboral, a la que califica de "obsoleta" desde 1900.
Críticas a la dirigencia sindical y a las federaciones
Según el secretario general de la Cuenca Austral, el rechazo a la reforma laboral no responde a una defensa de los derechos de los trabajadores, sino a intereses económicos concentrados. "Siempre el perjudicado es el que trabaja en blanco. Pero también el que está en negro, que no tiene aportes, no tiene obra social y no se puede jubilar", remarcó.
En ese sentido, afirmó que casi el 50% de la mano de obra del país se encuentra en la informalidad y consideró que esa situación no es responsabilidad del actual gobierno, sino de décadas de políticas que no lograron revertir el problema.
Turchetti también apuntó contra las conducciones sindicales nacionales por el manejo de las obras sociales. "Han destruido las obras sociales. Reciben muchísimo dinero y la mayoría están fundidas. Que compitan y den buenas prestaciones", planteó.
Como contraste, destacó que en la Cuenca Austral brindan atención médica a sus afiliados a través de una mutual propia.
"No va a traer inversiones al petróleo de Santa Cruz"
Aunque se manifestó a favor de avanzar con la reforma laboral, Turchetti fue tajante al descartar que los cambios vayan a generar un boom de inversiones en la actividad petrolera de Santa Cruz. " Con la reforma laboral no van a venir más inversiones, ni con la actual ni con la nueva", aseguró.
Según explicó, el nivel de inversión depende de la política energética nacional y de la decisión de las empresas de concentrarse en áreas no convencionales, dejando de lado cuencas maduras como la Austral. "El gas está barato, no hay inversiones y hubo despidos. Es una etapa que ya vivimos otras veces", señaló.
Y comparó el debate actual con lo ocurrido con el RIGI. "Yo dije que lo voten para Santa Cruz, pero sabía que no iban a venir inversiones. Y no vino ninguna", recordó. Sin embargo, insistió en que oponerse sistemáticamente "porque somos la contra" no es una solución.
Apoyo a algunos cambios
Entre los puntos que valora de la reforma, Turchetti destacó la posibilidad de avanzar hacia un sistema de mayor democracia interna en las federaciones sindicales. "Que voten todos los afiliados, no que decidan congresales llevados cuatro días a Buenos Aires para levantar la mano", cuestionó.
En ese marco, Turchetti negó que la reforma laboral afecte el régimen de licencias y vacaciones del sector petrolero. Señaló que, según lo que pudo leer del proyecto, no se modifican ni las vacaciones ni las indemnizaciones, y explicó que en la actividad petrolera el esquema de licencias funciona por uso y costumbre.
Remarcó que a las operadoras les conviene que las vacaciones se tomen de manera corrida dentro del período noviembre–marzo, ya que eso facilita la organización de los relevos de personal, y que cuando existen saldos pendientes las empresas y los trabajadores se acomodan, como ocurre desde hace años en la actividad.
"Hay mucho mensaje alarmista de quienes se oponen sin leer punto por punto la reforma", sostuvo, y volvió a insistir en que el verdadero problema de fondo es la informalidad laboral y el deterioro del sistema previsional.
"Probemos y después veamos"
En tanto, de cara al debate legislativo y a las movilizaciones anunciadas para La semana, el dirigente dejó un mensaje claro a los trabajadores. "La reforma no perjudica a los que están en actividad. Hay que ponerla en práctica y después evaluar qué sirve y qué no", expresó.
Para Turchetti, seguir como hasta ahora no es una opción:
Finalmente, cuestionó que diputados y senadores de Santa Cruz no hayan convocado a los sindicatos para discutir el contenido de la reforma. "Nadie se sentó a hablar seriamente con nosotros. Lo arreglan en Buenos Aires y levantan la mano", dijo.
Y cerró antes de referirse a la situación en los yacimientos de la Cuenca Austral:
La situación en los yacimientos de la Cuenca Austral
En cuanto a la situación actual en la Cuenta Austral y dijo que "estamos sobreviviendo con lo que hay. No hay inversiones nuevas, se mantiene la producción y siguen los retiros voluntarios", explicó.
Indicó que varias operadoras redujeron personal desde el inicio del actual gobierno nacional y que no se generaron nuevas fuentes de trabajo en la Cuenca Austral. " No hubo creación de empleo ni con este gobierno nacional ni con el provincial", afirmó.
Otras noticias de Urgente24
PAMI: Los pagos fueron "insuficientes"; la suspensión se mantiene y suma otra provincia
Marcha de la CGT: Cortes, caos de tránsito y un paro de transporte dispar
Estalló la bomba en Rosario: Escala la tensión con la policía y hay nuevo 'sirenazo'
Pami no pagó y ya cortaron prestaciones a jubilados, mientras más provincias encienden la mecha