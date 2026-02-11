Maxi López se despidió del aire de OLGA tras no cumplir con las expectativas

A esa información se sumó su colega Pía Shaw, quien reveló que las autoridades preparan un proyecto especial con el exfutbolista de cara al Mundial. La idea sería que el exdelantero encabece un ciclo vinculado al evento deportivo.

Laurita Fernández podría desembarcar en OLGA

Por otro lado, desde el programa que se emite por la pantalla de América TV revelaron que quien podría sumarse a la programación del canal de streaming OLGA es Laurita Fernández.

La panelista Majo Martino contó que en diálogo con Luis Cella, uno de los dueños de la compañía, le dijo planeaban una incorpación que sería "una bomba".

Ante la incertidumbre de la conductora Yanina Latorre finalmente posteriormente lanzó el nombre de la bailarina: "Se había corrido el nombre de Laurita Fernández".

Fue posteriormente que su colega Martín Salwe recordó que durante enero hizo una breve participación y que "estuvo muy bien".

