La repentina ausencia de Maxi López del programa Sería increíble encendió las alarmas en el canal de streaming OLGA y multiplicó los rumores sobre una posible desvinculación definitiva. En medio de los recientes cambios en la grilla de la señal, su salida del aire fue leída como un nuevo capítulo de tensiones internas.
"NO LOGRÓ ENTRAR EN EL GRUPO"
Maxi López se despidió del aire de OLGA tras no cumplir con las expectativas
La medida responde al formato del ciclo diario que conduce Nati Jota, aunque desde OLGA planean un nuevo proyecto para el exfutbolista.
Las versiones hablaron de conflictos con la producción y de un supuesto malestar puertas adentro sin embargo, en ciclo televisivo Sálvese quien pueda dieron detalles que bajaron el tono a las especulaciones. El periodista Nicolás Peralta explicó que el contrato del exfutbolista era únicamente por enero, con posibilidad de continuidad. “No logró entrar en el grupo”, señaló el panelista, aclarando que el acuerdo tenía un plazo definido desde el inicio.
Además, el comunicador desactivó la versión de una ruptura total con el canal. “Si bien es real que decidieron apartarlo del programa, no así del streaming”, sostuvo, descartando la desvinculación completa de la empresa. Así, el foco se trasladó de un supuesto conflicto a una cuestión de formato y adaptación.
A esa información se sumó su colega Pía Shaw, quien reveló que las autoridades preparan un proyecto especial con el exfutbolista de cara al Mundial. La idea sería que el exdelantero encabece un ciclo vinculado al evento deportivo.
Laurita Fernández podría desembarcar en OLGA
Por otro lado, desde el programa que se emite por la pantalla de América TV revelaron que quien podría sumarse a la programación del canal de streaming OLGA es Laurita Fernández.
La panelista Majo Martino contó que en diálogo con Luis Cella, uno de los dueños de la compañía, le dijo planeaban una incorpación que sería "una bomba".
Ante la incertidumbre de la conductora Yanina Latorre finalmente posteriormente lanzó el nombre de la bailarina: "Se había corrido el nombre de Laurita Fernández".
Fue posteriormente que su colega Martín Salwe recordó que durante enero hizo una breve participación y que "estuvo muy bien".
---------------------
Más noticias en Urgente24:
El Trece se queda sin el pan y sin la torta: La conductora que amenaza con irse si no vuelve otra
Alerta científica: Lo que creímos durante años sobre la Tierra y no era así
La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra ya tiene su efecto dominó
"Lo empezó a acuchillar": La fuerte acusación de Andrea Rincón contra un reconocido cantante
ARCA pone un freno y los usuarios de Mercado Pago pueden sufrir las consecuencias