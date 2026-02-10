Luis Caputo pidió traer los dólares y las redes se le vinieron encima: "Traé vos"

El Gobierno quiso vender la reglamentación del Régimen de Inocencia Fiscal como un punto de quiebre, con Luis Caputo pidiendo que los dólares salgan del colchón y vuelvan mansitos al banco. Pero la memoria social incendió las redes y, hasta con Eduardo Feinmann dudando en vivo, el "ahora sí" chocó rápido contra una desconfianza bien argentina.
Este lunes 9 de febrero, apenas anunciada la reglamentación del Régimen de Inocencia Fiscal (en esencia, para incentivar que los argentinos ingresen al sistema formal sus dólares no declarados, el ministro de Economía Luis Caputo publicó este mensaje completo en X:
La publicación tuvo un fuerte impacto, con más de 7.600 likes, más de 1.000 retuits, casi 1 millón de vistas y más de 2.600 respuestas en pocas horas. Pero el dato clave no está en el alcance sino en el contenido de esas respuestas: rechazo, ironía y enojo en una proporción aplastante, con muy pocos mensajes de apoyo genuino, casi todos provenientes de cuentas militantes libertarias.
La palabra "Traé" se volvió tendencia nacional porque miles de usuarios le respondieron exactamente eso, pero dirigido a él que ya venía de la polémica de "no compro ropa en Argentina porque es cara". Algunos ejemplos representativos del clima general, repetidos hasta el cansancio:
"Traelos vos campeón."
"Primero traé la tuya y después hablamos."
"Y vos cuándo traés los de Caimán."
"Todo beneficio… para vos."
"Confianza cuando traigas la guita que tenés afuera."
"El tipo que nunca puso la plata acá pidiendo que la pongamos nosotros."
Recordemos que, desde los Panama Papers en 2016 y los Paradise Papers en 2017, investigaciones del ICIJ publicadas en Argentina por La Nación y Perfil, se sabe que Caputo fue administrador y accionista mayoritario (75 %) de sociedades offshore en Islas Caimán como Princess International Global Ltd., Affinis Partners y Noctua Partners, donde manejaba más de 100 millones de dólares.
Esas estructuras no fueron declaradas en su momento al asumir como funcionario y una de ellas incluso compró bonos argentinos a 100 años que él mismo emitió como ministro.
Caputo siempre sostuvo que se desvinculó antes de asumir y que todo fue legal. Puede ser, pero la política no se juega solo en tribunales sino en la percepción pública, y ahí la figura del ministro quedó asociada para siempre a la idea de fuga, offshore y blanqueo propio. Por eso el tuit se leyó más como una provocación y no tanto como un incentivo.
Y para sumarle más a la indignación, Caputo declaró ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio de $11.851 millones al cierre de 2024, más del doble de los $4.996 millones que había informado al asumir en 2023, con un incremento del 137% en pesos en su primer año en el cargo. Casi dos tercios de sus bienes están en el exterior, entre depósitos bancarios por $5.937 millones y acciones en Ancora Investments por $1.870 millones, sin especificar país ni moneda. En Argentina, Caputo declaró departamentos, un campo, lotes y una casa, vehículos y un yate, además de participaciones en empresas locales y fondos de inversión.
Eduardo Feinmann duda y los bancos también
La discusión no quedó solo en Twitter. En una entrevista reciente, Eduardo Feinmann, periodista históricamente alineado con Javier Milei y Caputo, puso en palabras algo que atraviesa incluso a los oficialistas cuando se habla de dólares, bancos y promesas.
"Hay que ver qué van a hacer los bancos", dijo con una sonrisa irónica que decía más que la frase. Después siguió: "Hasta ahora, por cualquier cosa, te pedían análisis de sangre, orina, materia fecal, y no sé cuántas otras cosas más".
Argentina tiene una relación traumática con el sistema financiero y Caputo lo sabe. El propio ministro repite que hay unos 170.000 millones de dólares fuera del sistema, cifra que surge de estimaciones del BCRA, y que el objetivo del régimen es que esos dólares entren para dar crédito, bajar tasas y mover la economía real.
El problema es que la confianza no se reglamenta por decreto, y menos cuando los bancos privados temen por futuras regulaciones, cambios de reglas o pedidos de información retroactivos de la AFIP. Caputo admite que muchos bancos "no quieren recibir el dinero" y apuesta a que el Banco Nación marque el camino y obligue al resto por competencia.
El Régimen de Inocencia Fiscal puede ser técnicamente atractivo. Pero el punto es otro: cuando el mensaje lo encabeza alguien con ese historial, la sociedad responde con memoria. Y la memoria, en la Argentina, suele ser más fuerte que cualquier promesa de "beneficio".
