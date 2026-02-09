Karina, Caputo y los límites de Las Fuerzas del Cielo para imitar a La Cámpora

la campora.jpg La Cámpora, siempre asociado a la presencia territorial...y en la estructura burocrática del Estado.

En el caso de Las Fuerzas del Cielo, su origen es similar. Se trata de una creación de Santiago Caputo, el decisivo asesor de Javier Milei. Caputo tiene despacho en la Casa Rosada y control político de importantes y críticas estructuras del Estado, como la SIDE, la UIF y ARCA.

Desde esa posición es que 'el Mago del Kremlin', 'Peaky Blinders' o 'el Dandy', entre otros apodos que le han puesto en las crónicas, creó la agrupación que reúne a los principales influencers libertarios de las redes sociales, con Daniel Parisini, conocido como 'Gordo Dan', como principal puntal.

Además de su presencia en las redes sociales, Las Fuerzas del Cielo tiene en el streaming Carajo un canal difusión de sus ideas. Por allí suelen pasar funcionarios, como el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y hasta el mismísimo Javier Milei, que llegó a estar 6 horas en los estudios de Carajo durante una entrevista.

sotelo-gordodan Nahuel Sotelo y 'Gordo Dan', de Las Fuerzas del Cielo.

Pero si bien 'los celestiales' tienen vía Caputo acceso directo al Presidente, su presencia en la estructura del Estado es más bien reducida.

Y esa es la principal diferencia con La Cámpora.

Caputo tiene control político sobre aspectos clave de la gestión, pero esos lugares no son ocupados por 'celestiales'. Hay excepciones, como la secretaría de Culto o la ahora en boga Oficina de Respuesta Oficial, aunque esta es poco más que una cuenta en X.

Además, las aspiraciones de ese sector se ven limitadas por Karina Milei, quien está enfrentada al súper asesor. Esto quedó de manifiesto en el armado de listas para las últimas elecciones, donde el sector que responde a Caputo quedó acotado a una representación marginal.

karina milei Karina Milei, límite infranqueable para el Caputismo. Foto archivo: NA.

Este choque puede ser un obstáculo de magnitud para Las Fuerzas del Cielo en su ambición de contrucción de una estructura propia, en la que el territorio reemplace a las redes sociales como factor de poder.

Ya circulan nombres de 'celestiales' con aspiraciones a convertise en intendentes. De acuerdo al portal Letra P, la agrupación de tuiteros quiere disputar Quilmes, Junín y Mercedes, Bahía Blanca, Ituzaingó y Campana.

Quilmes y Mercedes son bastiones de La Cámpora. En el primero, la figura fuerte del distrito sigue siendo Mayra Mendoza, una mano derecha territorial de Cristina y Máximo Kirchner. Aquí aparece Nahuel Sotelo como nombre natural para esa pulseada. Exsecretario de Culto, ahora ocupa una banca en la legislatura bonaerense.

Otros nombres que menciona el portal de noticias son los de Joaquín Ojeda, para disputarle la intendencia de Junín al dísculo Pablo Petrecca (PRO) y Mauricio Pollacchi, para intentar arrebatarle a Juan Ignacio Ustarroz -hermano de Wado de Pedro- el poder en Mercedes.

Pero la cosa no es tan simple. Todos estos nombres deberán pasar por la decisión de la hermana presidencial y no podrán ser impuestos por Caputo como en épocas kirchneristas La Cámpora podía imponer los suyos.

Es allí donde las comparaciones se agotan.

Más contenido de Urgente24

Cómo funcionaba el descontrol en la ANDIS: La auditoría que complicó a Spagnuolo y otros exfuncionarios

Tras denuncias, Demian Reidel renunció a Nucleoeléctrica

La inflación porteña puso en crisis a Caputo: Todo indica que el IPC "nuevo" iba a dar 3% (o más)

Reforma laboral: Gremios del Transporte se suman a la marcha, con "cese de tareas"