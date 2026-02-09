Inocencia fiscal: Los dólares del colchón salen a la luz y los monotributistas tiemblan

El objetivo del Gobierno es que parte de ese dinero ingrese al circuito formal, empuje el crédito, reactive la economía y reduzca la dependencia del financiamiento externo.

¿Cómo se pueden usar los dólares del colchón según la inocencia fiscal?

La reglamentación despejó una de las dudas centrales, los dólares del colchón se pueden usar, pero deben bancarizarse. No hay atajos mágicos ni operaciones en efectivo bendecidas por la ley.

El decreto habilita dos caminos concretos. El primero es el más clásico, depositar los dólares en una cuenta bancaria propia y, desde allí, transferirlos o utilizarlos. El segundo es bancarizarlos directamente en el destino, es decir, transferirlos a otra persona o cuenta sin que necesariamente queden estacionados mucho tiempo en la cuenta de origen.

La clave está en la trazabilidad. Para el fisco y los organismos internacionales como el GAFI o el FMI, el dinero bancarizado es dinero “visible”. Eso permite prevenir delitos financieros, pero también ampliar la base de recursos que circulan dentro del sistema.

Régimen Simplificado de Ganancias: ¿Qué cambia con la inocencia fiscal?

Uno de los pilares de esta ley es el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Para adherir, los contribuyentes deben cumplir tres condiciones: ingresos anuales menores a $1.000 millones, patrimonio inferior a $10.000 millones y no estar catalogados como grandes contribuyentes.

La reglamentación aclaró un punto, solo se computan los ingresos propios, incluidos los gravados, no gravados y exentos. No se suman montos que el contribuyente haya percibido como intermediario. Esta precisión era clave para profesionales, comerciantes y prestadores de servicios que manejan dinero de terceros.

Quienes entren en el RSG acceden a dos beneficios centrales. El primero es la presunción de exactitud, es decir, el Estado da por válidos los datos declarados salvo que haya inconsistencias graves. El segundo es el efecto liberatorio del pago, que reduce el riesgo de reclamos futuros por períodos anteriores.

Inocencia fiscal y monotributistas: ¿conviene sacar los dólares?

Acá aparece el nudo del conflicto. Según explicaron desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los monotributistas que quieran sacar los dólares del colchón deben inscribirse en el RSG. Si no lo hacen, quedan expuestos a fiscalizaciones.

Dentro del organismo recaudador confían en que muchos monotributistas optarán por el RSG, especialmente si planean usar esos dólares para comprar bienes, invertir o moverlos en el sistema financiero. En los próximos días se esperan resoluciones que bajen aún más al detalle el procedimiento.

¿Qué pasa con las multas y los nuevos umbrales de punibilidad?

La ley de inocencia fiscal también introdujo cambios fuertes en materia penal tributaria. El más resonante fue el salto del umbral de evasión simple, que pasó de $1,5 millones a $100 millones.

El decreto reglamentario aclaró que las causas iniciadas antes de su publicación pueden pedir la aplicación de la ley penal más benigna. A futuro, el criterio será la fecha de comisión del delito, con un umbral que se actualizará anualmente.

Otro punto caliente fue la actualización explosiva de las multas automáticas, que aumentaron hasta un 100.000%. Frente al ruido que generó, el fisco decidió pisar el freno, no habrá automatismo para pymes y contribuyentes no relevantes. En lugar de intimaciones inmediatas, se enviarán recordatorios y se dará margen para regularizar antes de iniciar un sumario.

