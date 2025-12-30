Sin Inocencia Fiscal, Javier Milei se prepara para encarar un desafío aún más complejo

Ya con el Presupuesto 2026 aprobado, el gobierno de Javier Milei se aseguró la continuidad del ajuste para el próximo año. Ahora, La Libertad Avanza pretende continuar con su paquete de proyectos durante el verano, que incluye la Reforma Laboral .

Envalentonado con lo ocurrido en el Senado, el Presidente va por una tarea que no será nada fácil: lograr en febrero, durante la extensión del período de sesiones extraordinarias o en el inicio de las ordinarias en marzo, la sanción de la ley de Modernización Laboral.

En ese sentido, el ministro del Interior, Diego Santilli , pondrá en marcha una guardia política de verano con recorridas por distintas provincias para aceitar aquel tratamiento que Nación busca aprobar en el segundo mes.

La estrategia prevé un esquema de trabajo con reuniones bilaterales entre el "Colo" y gobernadores, una modalidad que ya fue utilizada por el oficialismo para destrabar la aprobación del Presupuesto 2026 en el Congreso. El objetivo es asegurar los votos necesarios en el Senado, en un contexto marcado por la movilización de la CGT y gremios estatales en rechazo a la iniciativa.

El Ejecutivo apunta a reunir los votos necesarios para que el proyecto tenga respaldo en el Senado donde el oficialismo aún depende del acompañamiento de las provincias para lograr su aprobación.

Si bien la discusión presupuestaria ya fue cerrada en el Congreso, seguirá en cada provincia que Santilli visite. Viajará empeñado en cumplir para sumar poder, pero todavía no sabe hasta dónde podrá ceder con la reforma laboral que postergó el gobierno para evitar una derrota que empañe el clima de victoria que respira desde el viernes.

Con la mira puesta en las sesiones de febrero, el Gabinete aprovecha los primeros días de enero para recargar energías antes de un año electoral que ya se vislumbra intenso. Milei se prepara para encarar un desafío mucho más complejo.

Arrancó el martes 30/12 sin Inocencia Fiscal publicada en el Boletín Oficial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TOPOarg/status/2005863373427085424?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2005863373427085424%7Ctwgr%5E9789b59803414d5960597d83211f0aa30f58473f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fdinero%2Ftampoco-hoy-3012-esta-vigente-inocencia-fiscal-falta-boletin-oficial-pero-aqui-el-texto-completo-n616079&partner=&hide_thread=false LA LEY DE INOCENCIA FISCAL NO ESTÁ VIGENTE



Ningún banco aplicará hoy la Ley de Inocencia Fiscal, porque la norma no se publicó en el Boletín Oficial. No aparece en la edición de este martes 30 de diciembre. Al no haberse promulgado, aún no está vigente. pic.twitter.com/A5clFT2v6O — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) December 30, 2025

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:

Live Blog Post Javier Milei sigue demorando el envío de pliegos de jueces al Senado En noviembre pasado Urgente24 advirtió que casi la mitad de los juzgados federales y nacionales del país podrían quedar vacantes a fin de año porque Milei no designó jueces. Ahora, el juez Andrés Basso, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, advirtió sobre una “emergencia judicial”. En declaraciones a Radio Rivadavia, Basso alertó sobre la gran cantidad de juzgados cuyos titulares renunciaron o se jubilaron y que superan al 30 por ciento de los cargos en la justicia Nacional y Federal. VER NOTA VER +

Live Blog Post Crítico fin de año Unos 180 trabajadores de la empresa fabricante de cosechadoras de la provincia de Santa Fe, Vassalli, denunciaron la inminente posibilidad de despidos. El momento es crítico para la empresa que mantiene una deuda acumulada de 4 millones por trabajador, paga sueldos a cuentagotas y sus titulares no dan respuestas. Los trabajadores viven horas de profunda incertidumbre ante la falta de definiciones sobre la continuidad de sus fuentes laborales y la ausencia total de respuestas por parte de la conducción de la firma, explicaron en el 'Canal 9' de la localidad santafesina de Firmat. VER NOTA VER +

Live Blog Post "No a la derogación del Estatuto del Periodista": Sindicato de Prensa, en pie de lucha El Sindicato de Prensa Rosario (SPR) realizó una Asamblea General, de la cual participaron un centenar de trabajadoras y trabajadores prensa, para debatir los alcances de la Reforma Laboral que incluye la abolición del Estatuto del Periodista (Ley 12.908) y del Estatuto del empleado administrativo de empresas periodísticas (Ley 13.839). En un amplio recorrido por los aspectos técnicos del proyecto de ley se discutió, acaloradamente por momentos, el impacto sobre derechos adquiridos por trabajadoras y trabajadores. Así, se abordaron temas vinculados a las indemnizaciones por despidos, vacaciones, jornada laboral, condiciones de trabajo, censura, salarios y salud. image VER +

Live Blog Post Complejo cierre de año para Martín Llaryora en Córdoba La imagen final de la política en Córdoba en el 2025 es la guerra entre los estatales cordobeses y la administración de Martín Llaryora. Con un cierre de año mucho más caliente que en el plano nacional, la Ley de Equidad Jubilatoria empujó a una tensión sin precedentes recientes entre ambos sectores. El proyecto, que fue impulsado por el oficialismo en la Legislatura, sería un paso fundamental para devolverle equilibrio financiero a la Caja de Jubilaciones, vapuleada por la falta de financiación del déficit por parte de la Casa Rosada. En ese sentido, el Centro Cívico elevó los montos de aportes de los activos y recortó las jubilaciones de privilegio para poder generar un reparto más equitativo entre los pasivos. VER NOTA VER +

Live Blog Post Martes caliente: Paro de colectivos en el AMBA Los trabajadores de la empresa El Nuevo Halcón S.A., que operan las líneas 148 y 502, mantienen un paro de colectivos por la falta de pago del aguinaldo, viáticos y cargas sociales, sumado a sueldos incompletos de meses anteriores. Según el portal Mundo Gremial, la protesta escaló este martes con un bloqueo en las cabeceras de MOQSA —donde se encuentra la sede administrativa central—, lo que provocó la suspensión total de sus servicios y afectó en conjunto nueve líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): 148, 502, 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619. VER +

Live Blog Post Hugo Haime crítico con Javier Milei, sin dejar atrás al peronismo Según el analista, Hugo Haime, con respecto a las expectativas "Javier Milei ha caído 4 puntos la esperanza en la sociedad argentina: hace un año eran alentadoras para el 49 % pero hoy llegan hasta el 45%”. Sobre ese marco, explicó que "Al votante le preocupa mucho la corrupción, pero con una salvedad: al que es peronista le molesta ANDIS y $LIBRA mientras que al que es de derecha lo incomodan los casos judiciales del kirchnerismo. El gran tema nacional es el de los bajos salarios que perciben los trabajadores. Los informales y precarizados por ahora acompañan a Milei pensando que con el esfuerzo individual van a poder salir adelante". VER NOTA VER +

Live Blog Post En paralelo, sigue el 'caso AFA' La casa de Javier Faroni, empresario teatral asociado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, es allanada en el marco de una investigación por desvío de millones de dólares al exterior. La orden del procedimiento fue emitida por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella. El operativo se realiza en un barrio cerrado de Nordelta, Tigre, donde se buscan contratos, computadoras y otros dispositivos de interés, según publica el sitio de noticias TN. Anteriormente, la Justicia había prohibido a Faroni salir del país. Este empresario está relacionado con TourProdEnter, la empresa que administró US$ 260 millones de la AFA en el exterior y que, supuestamente, desvió al menos US$ 42 millones hacia un grupo de empresas presuntamente ficticias. VER NOTA VER +

Live Blog Post Indicadores positivos: La economía mostró una leve mejora en noviembre La economía argentina exhibió en noviembre una leve mejora en su nivel de actividad, según el último Informe de Actividad Económica Nacional del Centro de Investigación del Ciclo Económico (CICEc). El Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG) registró una suba mensual del 0,2%, encadenando por segundo mes consecutivo una variación positiva, luego de siete meses de caídas continuas. Con este resultado, el indicador se ubicó en un nivel similar al de diciembre de 2024 y mostró una variación interanual del 0,8%, aunque todavía se mantiene 1,5% por debajo del máximo relativo alcanzado entre febrero y abril de 2025. El relevamiento destaca que la recuperación es incipiente y aún heterogénea entre sectores. Uno de los principales impulsores de la mejora fue el avance de las labores agrícolas, que creció 5% mensual en noviembre. A su vez, la industria también mostró una señal positiva Asimismo, la consultora OJF también dejó buenas señales: la actividad económica creció 1,6% interanual en noviembre y en 11 acumuló una suba de 5,4%. image VER +

Live Blog Post Reforma Laboral: Axel Kicillof mete presión con las dos CTA La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores mantuvieron una reunión con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la que analizaron el escenario político, económico y laboral actual, con especial énfasis en el impacto de la reforma laboral y otras iniciativas impulsadas por el Gobierno. Las centrales coincidieron en la necesidad de profundizar la unidad del movimiento obrero y de articular acciones conjuntas para informar y movilizar a la sociedad frente a las políticas que consideran regresivas. Asimismo, plantearon la importancia de fortalecer la intervención política e institucional, tanto en el ámbito legislativo como en el plano de la movilización social. VER +

Live Blog Post Redes de U24: Un juez sin respaldo El juez de garantías que tenía a su cargo la investigación del triple crimen de Florencio Varela, donde fueron asesinadas Lara, Morena y Brenda, fue asaltado dos veces y evalúa dejar su puesto. A pesar del calvario que atravesaba, nunca le asignaron custodia policial y los autores intelectuales de la masacre continúan en libertad. La pregunta que sobrevuela es cómo se le puede exigir coraje a la Justicia si Fernando Pino Guevara piensa dejar el país junto a su esposa y sus dos hijos menores porque nadie garantiza su seguridad. La política, que ni siquiera logró separar de su cargo a una diputada condenada por narcotráfico en Estados Unidos, dejó completamente solo al magistrado. Embed - Un juez sin respaldo: miedo, amenazas y una causa que queda en riesgo VER +

Live Blog Post Javier Milei busca acuerdos comerciales Javier Milei recibe este martes por la tarde al viceprimer ministro de Nueva Zelanda, David Seymour, reunión en la que también está citado el canciller argentino Pablo Quirno. Se estima que la agenda del encuentro toque temas vinculados a oportunidades comerciales entre ambos países. De acuerdo con fuentes oficiales citadas por Infobae, la reunión forma parte de la agenda internacional del Presidente en el cierre del año y abre la posibilidad de avanzar en acuerdos comerciales entre ambos países. VER +

Live Blog Post Persiste la desconfianza sobre el Gobierno: Bajos salarios, el principal problema Aunque la aprobación del presidente Javier Milei mostró una recuperación en noviembre, la mayoría de los argentinos continúa insatisfecha con la marcha general del país. Así lo revela la última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) elaborada por la Universidad de San Andrés (UdeSA), que expone un escenario de expectativas moderadas, fuerte preocupación social y una persistente desconfianza hacia la dirigencia política. Consultados por los problemas más graves del país, los argentinos señalaron en primer lugar a los bajos salarios (34%), seguidos por la corrupción (31%) y la falta de trabajo (30%). El estudio detecta, no obstante, una leve caída en la preocupación por la corrupción y por la clase política respecto de mediciones previas. image VER +

Live Blog Post La Libertada Avanza por la Reforma Laboral El ministro del Interior, Diego Santilli, pondrá en marcha una guardia política de verano con recorridas por distintas provincias para aceitar el tratamiento de la reforma laboral que el Gobierno nacional busca aprobar en febrero, durante la prórroga de las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei. Durante enero, Santilli alternará su agenda entre la Casa Rosada y las provincias. Entre los primeros encuentros previstos figura una reunión con el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, uno de los mandatarios considerados dialoguistas por el Ejecutivo nacional. En paralelo, el Gobierno sostiene una mesa política integrada por Karina Milei, Manuel Adorni, Santiago Caputo, Patricia Bullrich y Martín Menem, que coordina la agenda legislativa y el vínculo con las provincias. Ese esquema ya fue aplicado en otras iniciativas, como la ley de Principio de Inocencia Fiscal, cuyo proceso incluyó intercambios técnicos y políticos con gobernadores antes de su envío al Congreso. Ahora, el foco estará puesto en cerrar consensos para avanzar con la reforma laboral en el inicio del año legislativo. VER +

Live Blog Post Lo que viene: Cierre de año ¿con anuncios? En la antesala al último día del 2025, Manuel Adorni desmintió un aumento de sueldo a Javier Milei, mientras que este martes brindará la última conferencia de prensa del año, en la que se espera que anuncie próximas reformas a encarar por el Ejecutivo, cambios de estructura y nombramientos. En la víspera, el jefe de Gabinete cuestionó en la red social X una noticia que afirmaba que, "por decreto", el mandatario rompería "el congelamiento" para actualizar sus haberes y que haría lo propio con los de sus funcionarios. "Esto es absolutamente falso", subrayó el coordinador de ministros y aseguró: "Una de las instrucciones que me ha dado el Presidente de la Nación es que su sueldo quede totalmente congelado de manera indefinida". image VER +

Live Blog Post El BCRA presentó su hoja de ruta para el 2026 El Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó su hoja de ruta para 2026, luego de un año marcado por la desinflación, el saneamiento del balance y la eliminación de la dominancia fiscal y financiera. El texto sostiene que la economía pasó de un escenario cercano a la hiperinflación a un esquema de mayor orden macro, con inflación mensual en torno al 2%, superávit fiscal y un sistema financiero más sólido. Durante 2025, el BCRA destacó una expansión de la actividad cercana al 4% anual, una reducción significativa de la pobreza y un proceso de normalización cambiaria que incluyó el levantamiento de restricciones para personas humanas y la adopción de un régimen de flotación entre bandas. La inflación anualizada se ubicó en niveles que no se observaban desde 2017, mientras que las expectativas del mercado para diciembre de 2026 se ubicaron por debajo del 20% anual, según el REM. VER NOTA VER +

Live Blog Post La Ley de Inocencia Fiscal no está vigente Martes 30/12 sin Inocencia Fiscal publicada en el Boletín Oficial. La reglamentación parece demandar más tiempo a las autoridades. Hay muchos interrogantes de parte de los bancos acerca de los alcances de su vigencia y su interacción con otras leyes vigentes, que atañen al lavado de dinero por las que presionó el GAFI en su momento. Esta situación choca con la urgente necesidad del BCRA de acumular dólares para atender vencimientos inminentes. Pero ¿no tuvieron en cuentas las necesidades aclaratorias? VER NOTA VER +

