Sin Inocencia Fiscal, Javier Milei se prepara para encarar un desafío aún más complejo

Ya con el Presupuesto 2026 aprobado, el gobierno de Javier Milei se aseguró la continuidad del ajuste para el próximo año. Ahora, La Libertad Avanza pretende continuar con su paquete de proyectos durante el verano, que incluye la Reforma Laboral.
Javier Milei sigue demorando el envío de pliegos de jueces al Senado
En noviembre pasado Urgente24 advirtió que casi la mitad de los juzgados federales y nacionales del país podrían quedar vacantes a fin de año porque Milei no designó jueces.
Ahora, el juez Andrés Basso, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, advirtió sobre una “emergencia judicial”.
En declaraciones a Radio Rivadavia, Basso alertó sobre la gran cantidad de juzgados cuyos titulares renunciaron o se jubilaron y que superan al 30 por ciento de los cargos en la justicia Nacional y Federal.
