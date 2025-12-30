La crisis en SanCor sumó un nuevo capítulo clave

Salarios adeudados y falta de información

Para tal decisión, Gelcich argumentó tres motivos:

* Reticencia Informativa: La empresa no entregó documentación clara sobre cómo están funcionando sus plantas (Sunchales, Gálvez, Devoto, etc.) ni sobre sus contratos con otras empresas, cuánto produce, cómo comercializa, qué cobra y qué hace con lo que cobra.

* Crisis Laboral y Previsional: El Comité Provisorio de Control informó que SanCor adeuda sueldos desde junio de 2025 y el aguinaldo completo de este año. A esto se suman denuncias sobre el presunto uso de recibos de sueldo con datos falsos, lo que habría tenido como finalidad evadir aportes a la seguridad social.

* Falta de acreditación de pagos de créditos prontopagables: la Sindicatura viene reclamando la falta de acreditación del pago debido que, según la concursada, debería ser cumplido por un fideicomiso vinculado a ella, que habría sido notificado el 17 de diciembre de 2025.

La cooperativa, fundada en 1938 y símbolo de la industria láctea argentina, atraviesa desde hace años un proceso de achicamiento, venta de activos y pérdida de mercado.

Desde la apertura del concurso preventivo, los trabajadores enviaron alrededor de 3800 telegramas reclamando el pago de salarios adeudados, una cifra que refleja la magnitud del conflicto interno y la tensión social que atraviesa la cooperativa.

image La láctea atraviesa una profunda crisis financiera.

El objetivo de fondo

En el escrito judicial de diez páginas, el juez subrayó que la intervención busca proteger a los acreedores, a los trabajadores y al interés general, y garantizar que la empresa actúe de manera transparente durante el concurso.

La resolución remarca que el sistema concursal no persigue la desaparición de las empresas, sino su recuperación cuando existe un interés social relevante, como ocurre en el caso de SanCor por su volumen productivo y la cantidad de empleo que genera.

La medida refleja la preocupación de la Justicia por proteger los derechos laborales y asegurar la correcta administración de la cooperativa en un momento crítico para su continuidad.

El expediente se inició tras denuncias penales realizadas por trabajadores de las plantas de Sunchales y Don Torcuato, quienes detectaron que la compañía no había transferido los aportes retenidos.

