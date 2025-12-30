SANTA FE. Luego de constatar nuevos y reiterados incumplimientos en el pago de salarios y obligaciones laborales, la Justicia dispuso la intervención de la cooperativa láctea SanCor. La determinación se enmarca en el proceso concursal que atraviesa la empresa desde febrero y apunta a garantizar el control efectivo de su administración.
EN MEDIO DEL PROCESO CONCURSAL
La crisis en SanCor sumó un nuevo capítulo clave
La Justicia dispuso la intervención de SanCor luego de constatar nuevos y reiterados incumplimientos en el pago de salarios y obligaciones laborales.
La Justicia intervino SanCor
La medida fue ordenada por el juez del fuero civil y comercial Marcelo Gelcich, quien resolvió la designación de un coadministrador (Lucila Inés Prono) con amplias facultades de control, administración y auditoría. El funcionario actuará de manera conjunta con los órganos naturales de la cooperativa.
Según la resolución judicial, todo acto con efecto patrimonial o contable será nulo sin la intervención del coadministrador. El cargo tendrá una duración inicial de 60 días, con posibilidad de prórroga, y los honorarios que se generen quedarán a cargo de la empresa concursada.
En ese sentido, el magistrado estableció que el coadministrador deberá contar con aptitud certificada en Sindicatura Concursal y será seleccionado a partir de una terna propuesta por la Sindicatura del concurso.
A su vez, tendrá facultades para ingresar a inmuebles de la firma, requerir documentación, solicitar auxilio de la fuerza pública y actuar con habilitación de días y horas, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de sus funciones.
Salarios adeudados y falta de información
Para tal decisión, Gelcich argumentó tres motivos:
* Reticencia Informativa: La empresa no entregó documentación clara sobre cómo están funcionando sus plantas (Sunchales, Gálvez, Devoto, etc.) ni sobre sus contratos con otras empresas, cuánto produce, cómo comercializa, qué cobra y qué hace con lo que cobra.
* Crisis Laboral y Previsional: El Comité Provisorio de Control informó que SanCor adeuda sueldos desde junio de 2025 y el aguinaldo completo de este año. A esto se suman denuncias sobre el presunto uso de recibos de sueldo con datos falsos, lo que habría tenido como finalidad evadir aportes a la seguridad social.
* Falta de acreditación de pagos de créditos prontopagables: la Sindicatura viene reclamando la falta de acreditación del pago debido que, según la concursada, debería ser cumplido por un fideicomiso vinculado a ella, que habría sido notificado el 17 de diciembre de 2025.
La cooperativa, fundada en 1938 y símbolo de la industria láctea argentina, atraviesa desde hace años un proceso de achicamiento, venta de activos y pérdida de mercado.
Desde la apertura del concurso preventivo, los trabajadores enviaron alrededor de 3800 telegramas reclamando el pago de salarios adeudados, una cifra que refleja la magnitud del conflicto interno y la tensión social que atraviesa la cooperativa.
El objetivo de fondo
En el escrito judicial de diez páginas, el juez subrayó que la intervención busca proteger a los acreedores, a los trabajadores y al interés general, y garantizar que la empresa actúe de manera transparente durante el concurso.
La resolución remarca que el sistema concursal no persigue la desaparición de las empresas, sino su recuperación cuando existe un interés social relevante, como ocurre en el caso de SanCor por su volumen productivo y la cantidad de empleo que genera.
La medida refleja la preocupación de la Justicia por proteger los derechos laborales y asegurar la correcta administración de la cooperativa en un momento crítico para su continuidad.
El expediente se inició tras denuncias penales realizadas por trabajadores de las plantas de Sunchales y Don Torcuato, quienes detectaron que la compañía no había transferido los aportes retenidos.
