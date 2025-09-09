Gigante lácteo en problemas: SanCor, al borde del abismo

A su vez, denunciaron que SanCor retuvo y no transfirió aportes destinados a la obra social Ospil, la mutual Ampil y al propio sindicato. En solo cinco meses, esas deudas superaron los $14.000 millones, remarcaron.

image Los trabajadores de SanCor CUL afiliados a la entidad sindical que los representa resolvieron por unanimidad y aclamación solicitar la quiebra de la empresa.

SanCor de mal en peor: Recortes y deudas crecientes

En paralelo, la compañía avanzó con la reducción de su plantilla. Hace pocas semanas despidió a unos 370 trabajadores, en un contexto de fuertes deudas con proveedores y hasta con servicios básicos como la energía eléctrica en algunas plantas.

"Sobrevive procesando leche y generando productos para terceros en las plantas de Devoto, Balnearia y La Carlota", señaló un dirigente del sector al describir la situación actual de la cooperativa.

Por su parte, Regali explicó que el reclamo que encabeza busca proteger a extrabajadores en situación vulnerable.

"Estamos hablando de personas de más de 60 años de edad, muchos enfermos, sin obra social ni ingresos, que le entregaron 30 años de su vida a la empresa. Hoy están pidiendo dinero prestado para sobrevivir". "Estamos hablando de personas de más de 60 años de edad, muchos enfermos, sin obra social ni ingresos, que le entregaron 30 años de su vida a la empresa. Hoy están pidiendo dinero prestado para sobrevivir".

Los trabajadores y la entidad sindical solicitaron además a ATILRA que active la búsqueda de soluciones e inversores que permitan mantener los establecimientos fabriles y los puestos de trabajo de los empleados, asegurando la continuidad de la empresa bajo condiciones que protejan los derechos laborales.

Producción y panorama incierto

SanCor solicitó la apertura del concurso de acreedores en febrero, tras anunciar el despido de 372 empleados y acumular pasivos por salarios, indemnizaciones, pagos a tambos, proveedores y servicios.

Si bien fuentes del sector indican que la producción aumentó en los últimos meses —pasó de 60.000 a 300.000 litros diarios—, el volumen actual se destina casi en su totalidad a fabricar productos para terceros, como la manteca Tonadita (Elcor) o quesos para La Tarantela y Punta del Agua. En contraste, las marcas propias de SanCor han perdido presencia en las principales cadenas de supermercados.

image El deterioro de la actividad se refleja en números.

