Alerta de pymes: El crecimiento de las importaciones fue "exponencial"

Las pymes salieron a alertar por un crecimiento "exponencial" de hasta un 5.000% de las importaciones en el primer semestre generando alarma en la industria local y una advertencia.

09 de septiembre de 2025 - 13:00
La pymes advierten que es imposible competir con los costos argentinos.

La Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme) de Santa Fe salió a advertir por el crecimiento "exponencial" de las importaciones, que en algunos rubros superó el 5.000% durante el primer semestre de 2025, generando alarma en productores de alimentos, línea blanca, maquinaria agrícola y materiales de construcción.

Remarcan además sobre una competencia que resulta "imposible" frente a los costos argentinos.

El informe de la entidad, elaborado a partir de datos oficiales del INdEC, describe un escenario que comparó con lo ocurrido en el período 2015-2019:

"Los productos del exterior avanzan con fuerza sobre el mercado interno", señalaron desde Apyme, advirtiendo que la situación "amenaza a la industria nacional"

El ingreso de pollo desde Brasil se disparó un 425%, tanto para venta directa en góndolas como para la industria de embutidos. Al mismo tiempo, la importación de leche en polvo creció más del 688%, con origen en Uruguay y Nueva Zelanda.

"Con el costo energético y otros factores, es muy difícil competir con el costo argentino frente a la marea de importaciones habilitadas por las desregulaciones del gobierno nacional", afirmó Sergio Buchara, director de Relaciones Institucionales e Internacionales de Apyme.

El sector de línea blanca fue el más golpeado. Según el relevamiento, las importaciones de heladeras crecieron un 1.190% y las de lavarropas un 5.146%, principalmente provenientes de China y Brasil.

heladeras rosario.jpeg
Las empresas de Rosario están en un punto límite por la crisis de producción.

En paralelo, también se reportaron aumentos significativos en bienes vinculados a la construcción y a la maquinaria agrícola, sectores sensibles para las economías regionales.

Para Apyme, la combinación de desregulación del comercio exterior y aumento de costos internos coloca a la industria nacional en una situación de desventaja. Y subraya que:

Ya se empieza a sentir la competencia por los precios de las importaciones respecto al costo de producir y stockearse en el país

El detalle del aumento de importaciones

El primer informe del Observatorio de Importaciones, que compara el período enero-julio de 2025 con el mismo lapso de 2024, revela incrementos en varios rubros, con especial impacto en sectores como el textil, autopartes, alimentos y tecnología.

-Pollo: +424,6%

-Leche en polvo: +688,9%

-Heladeras: +1190,1%

-Lavarropas: +5146,1%

-Pulverizadoras: +842,4%

-Tractores: +1184,4%

-Sanitarios: +66,2%

-Material eléctrico: +77,1%

