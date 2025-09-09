Otro revés judicial para Javier Milei, y ATE celebra: "Ganando por goleada"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/rodoaguiar/status/1965435520655278346&partner=&hide_thread=false ÚLTIMO MOMENTO!!

LA JUSTICIA SUSPENDIÓ LOS PASES A DISPONIBILIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA!!



OTRO TRIUNFO DE ATE!! @JMilei me parece que en la Justicia te estamos ganando por goleada, siguen en picada!! Qué pasó con tu ministro, “el coloso”? Al final, me… pic.twitter.com/079uSOE3Nz — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) September 9, 2025

Cabe recordar que a fines de agosto, la Justicia Federal de San Martín había aceptado un recurso de amparo presentado por los gremios que operan en el INTA para evitar el avance de la motosierra de Javier Milei.

En esa ocasión, y pese a que el Senado había dejado firme el rechazo que ya se había expresado en Diputados contra el decreto que dispuso la transformación del INTA, el gobierno igualmente había pasado a disposición a 367 trabajadores del INTA, INASE e INV.

Esta decisión del gobierno provocó enorme rechazo, ya que con el rechazo legislativo firme, el proceso de desregulación vuelve a fojas cero, y el gobierno debía dar marcha atrás con la avanzada que dio sobre estos organismos descentralizados. Sin embargo, Javier Milei, Federico Sturzenegger y Luis Caputo decidieron avanzar con los despidos.

Luego, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín ratificó una cautelar presentada por ATE y obligó al Ejecutivo a dejar sin efecto la resolución que afectaba a 300 trabajadores del INTA. Adicionalmente, impuso una sanción económica de $10 millones por día de incumplimiento.

El Gobierno comunicó que va a cumplir con la cautelar de la Justicia en favor de ATE que retrotrae la medida y no habrá trabajadores en disponibilidad en el INTA.

Esta definitivamente no es tu semana @JMilei. La caravana en Lomas duró 5 minutos, ayer corrieron… pic.twitter.com/arHrWBLaBR — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) August 29, 2025

Otra gran victoria de ATE en la Justicia había ocurrido en junio pasado, cuando la jueza Moira Fullana, del Juzgado Nacional de 1ra Instancia del Trabajo N°3, hizo lugar a una medida cautelar presentada por el gremio y repuso el asueto para los trabajadores estatales por la conmemoración de su día al suspender la medida que lo anulaba.

