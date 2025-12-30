urgente24
ACTUALIDAD Romina Gaetani > violencia > novio

FUE LLEVADA AL HOSPITAL DE PILAR

Romina Gaetani debió ser internada: denunció a su ex novio por violencia de género

La conocida actriz dijo que su exnovio, por celos, la agredió con violencia en su vivienda de Tortuguitas Country Club. Fue trasladada a un centro asistencial.

30 de diciembre de 2025 - 00:19
Romina Gaetani y su ex novio

Romina Gaetani y su ex novio

Romina Gaetani fue dada de alta a pesar de haber sufrido lesiones ocasionadas por una golpiza: padeció un fuerte estado de nerviosismo y debió ser asistida en principio por policías que la protegieron tras un llamado al 911 que alertó sobre una situación de violencia en el interior del domicilio.

Cuando arribó el patrullero al domicilio de la agresión, el personal de seguridad del barrio privado indicó que se trataba de una mujer golpeada por su expareja, por lo que se solicitó de inmediato una ambulancia del SAME.

Tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Violencia de Género, que quedó a cargo de la investigación.

Seguir leyendo

image
Romina Gaetani y Luis Cavanagh

Romina Gaetani y Luis Cavanagh

¿Quién es Luis Cavanagh, el empresario acusado por violencia de género?

La víctima, de 48 años, relató que su ex se encontraba en actitud violenta motivado por episodios de celos.

La mujer presentaba golpes visibles en brazos y cadera. Además, un marcado estado de nerviosismo y por ello se la derivó al Hospital de Pilar para una evaluación más completa y someterla a un proceso de sedación. Cavanagh fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia. La mujer presentaba golpes visibles en brazos y cadera. Además, un marcado estado de nerviosismo y por ello se la derivó al Hospital de Pilar para una evaluación más completa y someterla a un proceso de sedación. Cavanagh fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

Se trata de un empresario de bajo perfil y lejano al ambiente artístico que mantuvo un vínculo de 2 años con la conocida profesional.

En las notas que dio, a raíz de su relación con Romina, nunca brindó detalles sobre el rubro en el que se desempeña ni sobre sus actividades profesionales.

Casi siempre evitó la exposición y mantuvo sus redes sociales en privado y por ello se conoce poco sobre su vida personal.

Se conocieron a fines de 2023 cuando ella realizó temporada teatral en Carlos Paz con la obra “Un plan perfecto”.

El vínculo avanzó rápidamente y pocos meses después la actriz decidió blanquear la relación. Tuvieron una “convivencia flexible”, pasando la mitad de tiempo en cada una de sus casas. Pero, todo cambió en octubre de 2025. Al ser consultada por “Implacables” aseguró estar soltera.

image
Romina Gaetani y su ex novio

Romina Gaetani y su ex novio

Luis Cavanagh recuperó la libertad pero no realizó declaraciones públicas sobre la denuncia en su contra. Luis Cavanagh recuperó la libertad pero no realizó declaraciones públicas sobre la denuncia en su contra.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES