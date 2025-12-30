Romina Gaetani debió ser internada: denunció a su ex novio por violencia de género

Se trata de un empresario de bajo perfil y lejano al ambiente artístico que mantuvo un vínculo de 2 años con la conocida profesional.

En las notas que dio, a raíz de su relación con Romina, nunca brindó detalles sobre el rubro en el que se desempeña ni sobre sus actividades profesionales.

Casi siempre evitó la exposición y mantuvo sus redes sociales en privado y por ello se conoce poco sobre su vida personal.

Se conocieron a fines de 2023 cuando ella realizó temporada teatral en Carlos Paz con la obra “Un plan perfecto”.

El vínculo avanzó rápidamente y pocos meses después la actriz decidió blanquear la relación. Tuvieron una “convivencia flexible”, pasando la mitad de tiempo en cada una de sus casas. Pero, todo cambió en octubre de 2025. Al ser consultada por “Implacables” aseguró estar soltera.

image Romina Gaetani y su ex novio

Luis Cavanagh recuperó la libertad pero no realizó declaraciones públicas sobre la denuncia en su contra. Luis Cavanagh recuperó la libertad pero no realizó declaraciones públicas sobre la denuncia en su contra.