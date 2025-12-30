Romina Gaetani fue dada de alta a pesar de haber sufrido lesiones ocasionadas por una golpiza: padeció un fuerte estado de nerviosismo y debió ser asistida en principio por policías que la protegieron tras un llamado al 911 que alertó sobre una situación de violencia en el interior del domicilio.
FUE LLEVADA AL HOSPITAL DE PILAR
Romina Gaetani debió ser internada: denunció a su ex novio por violencia de género
La conocida actriz dijo que su exnovio, por celos, la agredió con violencia en su vivienda de Tortuguitas Country Club. Fue trasladada a un centro asistencial.
Cuando arribó el patrullero al domicilio de la agresión, el personal de seguridad del barrio privado indicó que se trataba de una mujer golpeada por su expareja, por lo que se solicitó de inmediato una ambulancia del SAME.
Tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Violencia de Género, que quedó a cargo de la investigación.
¿Quién es Luis Cavanagh, el empresario acusado por violencia de género?
La víctima, de 48 años, relató que su ex se encontraba en actitud violenta motivado por episodios de celos.
Se trata de un empresario de bajo perfil y lejano al ambiente artístico que mantuvo un vínculo de 2 años con la conocida profesional.
En las notas que dio, a raíz de su relación con Romina, nunca brindó detalles sobre el rubro en el que se desempeña ni sobre sus actividades profesionales.
Casi siempre evitó la exposición y mantuvo sus redes sociales en privado y por ello se conoce poco sobre su vida personal.
Se conocieron a fines de 2023 cuando ella realizó temporada teatral en Carlos Paz con la obra “Un plan perfecto”.
El vínculo avanzó rápidamente y pocos meses después la actriz decidió blanquear la relación. Tuvieron una “convivencia flexible”, pasando la mitad de tiempo en cada una de sus casas. Pero, todo cambió en octubre de 2025. Al ser consultada por “Implacables” aseguró estar soltera.