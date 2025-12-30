Unos 180 trabajadores de la empresa fabricante de cosechadoras de la provincia de Santa Fe, Vassalli, denunciaron la inminente posibilidad de despidos. El momento es crítico para la empresa que mantiene una deuda acumulada de 4 millones por trabajador, paga sueldos a cuentagotas y sus titulares no dan respuestas.
CRISIS TOTAL
Terminar el año en la calle: Denuncian 180 'despidos inminentes' en una importante fábrica
La empresa de la ciudad santafesina Firmat mantiene en vilo a unos 180 trabajadores, que denuncian la inminente posibilidad de despidos. Les deben "millones".
Los trabajadores viven horas de profunda incertidumbre ante la falta de definiciones sobre la continuidad de sus fuentes laborales y la ausencia total de respuestas por parte de la conducción de la firma, explicaron en el 'Canal 9' de la localidad santafesina de Firmat.
Este lunes 29/12 se cumplió un mes desde el último pago recibido por los empleados, que fue de 125.000 pesos, sin que desde entonces hayan vuelto a percibir ningún tipo de ingreso. La suma resulta claramente insuficiente frente a la magnitud de la deuda acumulada, que rondaría los 4 millones de pesos por trabajador, según estiman.
Ante la situación, los empleados realizaron una asamblea en las últimas horas en la que solicitaron dialogar con las máximas autoridades presentes en la planta, pero no los atienden.
En cambio, según el sitio 'El Correo de Firmat', este lunes, los empleados recibieron un comunicado, pero anunciando que el "proceso de transferencia accionaria de la compañía" estaría en su etapa final. Y mientras insisten con que las partes trabajan para llegar a un acuerdo que no se definiría antes de principios de enero, 288 familias en total pasarán fin de año como lo hicieron con la navidad: sin cobrar el salario ni la deuda.
"Comunicamos que no habrá novedades adicionales antes del 6 de enero, fecha a partir de la cual estimamos contar con información concreta y oficial", afirma el comunicado enviado a los trabajadores de Vassalli.
"Resulta relevante destacar que los potenciales adquirentes han manifestado su decisión de asumir íntegramente la deuda existente con el personal desde el momento mismo de la toma de posesión, lo cual constituye un punto central del acuerdo en negociación", añade.
Mientras tanto, el presidente y el vicepresidente de la sociedad anónima, Marzó padre e hijo, continúan "sin dar la cara". De acuerdo a lo manifestado por una de las autoridades internas, no logran siquiera comunicarse telefónicamente con ellos.
Endeudamiento con proveedores
A esta grave situación salarial se suma el importante endeudamiento de la empresa con proveedores, lo que paraliza la producción e impide la entrega de drapers y cosechadoras que ya estarían señadas, profundizando aún más el conflicto y comprometiendo la viabilidad operativa de la firma.
"La incertidumbre es absoluta. Los trabajadores no solo enfrentan la falta de ingresos, sino también el silencio de los responsables empresariales y la ausencia de respuestas concretas desde el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, que hasta el momento no ha brindado novedades ni alternativas claras para destrabar el conflicto", sostienen los trabajadores.
Mientras tanto, 180 familias de Firmat esperan definiciones urgentes en un contexto que se agrava día a día, con una empresa paralizada, deudas crecientes y una conducción que no da la cara...
