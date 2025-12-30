Terminar el año en la calle: Denuncian 180 'despidos inminentes' en una importante fábrica

"Comunicamos que no habrá novedades adicionales antes del 6 de enero, fecha a partir de la cual estimamos contar con información concreta y oficial", afirma el comunicado enviado a los trabajadores de Vassalli.

"Resulta relevante destacar que los potenciales adquirentes han manifestado su decisión de asumir íntegramente la deuda existente con el personal desde el momento mismo de la toma de posesión, lo cual constituye un punto central del acuerdo en negociación", añade.

Mientras tanto, el presidente y el vicepresidente de la sociedad anónima, Marzó padre e hijo, continúan "sin dar la cara". De acuerdo a lo manifestado por una de las autoridades internas, no logran siquiera comunicarse telefónicamente con ellos.

Endeudamiento con proveedores

A esta grave situación salarial se suma el importante endeudamiento de la empresa con proveedores, lo que paraliza la producción e impide la entrega de drapers y cosechadoras que ya estarían señadas, profundizando aún más el conflicto y comprometiendo la viabilidad operativa de la firma.

Vassalli, o la demostración de que se puede ser líder en un segmento con poder de compra, pero estar en problemas financieros graves.

"La incertidumbre es absoluta. Los trabajadores no solo enfrentan la falta de ingresos, sino también el silencio de los responsables empresariales y la ausencia de respuestas concretas desde el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, que hasta el momento no ha brindado novedades ni alternativas claras para destrabar el conflicto", sostienen los trabajadores.

Mientras tanto, 180 familias de Firmat esperan definiciones urgentes en un contexto que se agrava día a día, con una empresa paralizada, deudas crecientes y una conducción que no da la cara...

