¿Cómo saber si he sufrido un golpe de calor o agotamiento por calor?

La principal diferencia entre el agotamiento por calor y el golpe de calor es que uno antecede al otro. El agotamiento por calor ocurre antes y puede avanzar hasta provocar un golpe de calor.

El golpe de calor es la forma más grave de enfermedad causada por el calor, mientras el agotamiento por calor se considera menos riesgoso.

"El agotamiento por calor ocurre cuando el cuerpo no puede enfriarse mediante el sudor. Si no se trata, puede progresar a un golpe de calor", detalla la Clínica Cleveland.

Acerca del golpe de calor, indica: "A veces llamado insolación, esta es la enfermedad más grave relacionada con el calor. Durante el golpe de calor, la temperatura corporal aumenta rápidamente a niveles peligrosos. A menudo, las personas con golpe de calor dejan de sudar".

Es importante saber que, según los expertos, tanto el agotamiento por calor como el golpe de calor pueden ser mortales cuando no se atienden de manera oportuna.

Asimismo, el agotamiento por calor y el golpe de calor se manifiestan de manera diferente. Aquí los síntomas según el National Wather Service y la Clínica Cleveland:

Síntomas de agotamiento por calor a los que debes prestar atención

Temperatura corporal alta entre 101 F (38,3 C) y 104 F (40 C)

Sudoración intensa

Piel fría y pálida

Calambres musculares

Dolores de cabeza

Mareos, náuseas o vómitos

Debilidad y fatiga

Pulso rápido y débil

Respiración rápida y aumento del ritmo cardíaco

Desmayos

Síntomas de golpe de calor que nunca debes ignorar

Temperatura corporal superior a 104 F (40 C)

Dolor de cabeza pulsátil

Piel caliente, roja, seca o húmeda

Incapacidad para sudar

Convulsiones

Mareos y náuseas

Desmayos

Dificultad para hablar

Pulso rápido y fuerte

Alucinaciones y estado mental alterado

Confusión, agresión o agitación

Pérdida del conocimiento

