El calor extremo se apodera de Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido alerta naranja por altas temperaturas en varias zonas del país. Del 29 de diciembre al 3 de enero, las temperaturas máximas se ubicarán entre 34 y 42 °C, mientras que las mínimas oscilarán entre 18 y 26 °C.
APRENDE A DIFERENCIARLOS
¿Cómo saber si he sufrido un golpe de calor o agotamiento por calor?
Rige alerta por altas temperaturas en varias zonas de Argentina. Ante este panorama, es importante diferenciar el golpe de calor del agotamiento por calor.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ya han avisado que las temperaturas en estos días pueden ser "peligrosas", por lo que se deben extremar los cuidados para sobrevivir al calor sofocante.
Las personas también deben estar atentas a la aparición de síntomas de agotamiento por calor y golpe de calor. Muchos piensan que son lo mismo, pero, no es así. Y las señales de alerta también pueden ser diferentes.
Entonces, ¿Cómo sé si he sufrido un golpe de calor o un agotamiento por calor? ¿Cuál es la diferencia entre el agotamiento por calor y el golpe de calor? ¿En qué momento el agotamiento por calor se convierte en golpe de calor? Veamos.
Agotamiento por calor y golpe de calor
El agotamiento por calor y el golpe de calor son enfermedades relacionadas con el calor, sin embargo, hay diferencias.
La principal diferencia entre el agotamiento por calor y el golpe de calor es que uno antecede al otro. El agotamiento por calor ocurre antes y puede avanzar hasta provocar un golpe de calor.
El golpe de calor es la forma más grave de enfermedad causada por el calor, mientras el agotamiento por calor se considera menos riesgoso.
"El agotamiento por calor ocurre cuando el cuerpo no puede enfriarse mediante el sudor. Si no se trata, puede progresar a un golpe de calor", detalla la Clínica Cleveland.
Acerca del golpe de calor, indica: "A veces llamado insolación, esta es la enfermedad más grave relacionada con el calor. Durante el golpe de calor, la temperatura corporal aumenta rápidamente a niveles peligrosos. A menudo, las personas con golpe de calor dejan de sudar".
Es importante saber que, según los expertos, tanto el agotamiento por calor como el golpe de calor pueden ser mortales cuando no se atienden de manera oportuna.
Asimismo, el agotamiento por calor y el golpe de calor se manifiestan de manera diferente. Aquí los síntomas según el National Wather Service y la Clínica Cleveland:
Síntomas de agotamiento por calor a los que debes prestar atención
- Temperatura corporal alta entre 101 F (38,3 C) y 104 F (40 C)
- Sudoración intensa
- Piel fría y pálida
- Calambres musculares
- Dolores de cabeza
- Mareos, náuseas o vómitos
- Debilidad y fatiga
- Pulso rápido y débil
- Respiración rápida y aumento del ritmo cardíaco
- Desmayos
Síntomas de golpe de calor que nunca debes ignorar
- Temperatura corporal superior a 104 F (40 C)
- Dolor de cabeza pulsátil
- Piel caliente, roja, seca o húmeda
- Incapacidad para sudar
- Convulsiones
- Mareos y náuseas
- Desmayos
- Dificultad para hablar
- Pulso rápido y fuerte
- Alucinaciones y estado mental alterado
- Confusión, agresión o agitación
- Pérdida del conocimiento
----------
Más noticias en Urgente24
Karina Milei quiere $611M/mes por Tecnópolis cuando Costa Salguero fue por $240M/mes
La denuncia que amenaza la tranquilidad de Beto Casella
La miniserie de 8 capítulos que la crítica obliga a maratonear ya
Despidos, sin indemnización en Dr Ahorro, y las consultoras avalan a la multinacional
Florencia Peña reveló finalmente qué hizo con Alberto Fernández en Olivos: "Fui a..."