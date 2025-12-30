Tensión global: China prepara una masiva flota de portaaviones para dominar la década

China portaaviones 2P China quiere llegar a 9 portaaviones en 2035, dice el Pentágono.

Quién domina las aguas mundiales

En el presente, tanto Estados Unidos como China ejercen el dominio global naval. Mientras que el país asiático ostenta el mayor número de naves de guerra del mundo, la nación norteamericana está adelantada en calidad y capacidades, emparejando la comparación nominal.

En ese sentido, China acumula cerca de 395 naves de combate de toda clase. Si bien gran parte de esa flota tiende a una menor capacidad técnica que la estadounidense, como en el caso de los submarinos, la velocidad de construcción le permitió al país asiático alcanzar un ritmo de hasta 10 naves anuales, cifra sustancialmente superior a la norteamericana.

Además, esa movilidad industrial en los astilleros chinos le permitirían al ELP alcanzar desarrollos tecnológicos que eventualmente pueden empardar la diferencia de capacidades.

Por el lado de Estados Unidos, la acumulación de naves apenas roza las 300 unidades. Ahora bien, las capacidades de cada unidad despliegan una superioridad en armas, en especial en el apartado de portaaviones, con 11 unidades de propulsión nuclear conocidas.

La flota estadounidense también domina la sección de submarinos, con un peso aún más importante en la guerra moderna. Todas las unidades de ese país son de propulsión nuclear y de clase superior, lo que le brinda una ventaja táctica superlativa en la actualidad.

USS Ford P USS Ford, el más avanzado de Estados Unidos.

Taiwán en el medio

En ambos casos, los desarrollos navales están orientados a dominar objetivos estratégicos. Mientras Estados Unidos está obligada a despliegues en varios frentes, China mantiene su atención en el Pacífico sur y especialmente en la isla de Taiwán, sobre la cual reclama soberanía.

Respecto a esto último, la flota naval china condice su fisonomía con mantener el dominio en esa área. Un gran número de naves destinadas a marcar presencia en las costas taiwanesas.

En ese lugar, clave para el escenario mundial de las próximas décadas, ambos países mantienen desplegados gran parte de sus buques militares exhibiendo un amplio nivel de tensión.

Otras noticias de Urgente24

Más aumentos para el 1ro de enero: Oficializaron las subas en el gas

La crisis en SanCor sumó un nuevo capítulo clave

Tampoco hoy 30/12 está vigente Inocencia Fiscal: Falta Boletín Oficial pero aquí el texto completo

"La aprobación de Javier Milei a fines de 2025 está un punto por debajo de la que tenía en 2024"