Aunque el impulso principal proviene del apetito interno creciente, esta expansión genera tensiones comerciales. La segunda economía planetaria acumuló un superávit récord superior al billón de dólares en los primeros once meses de 2025, y sus socios comerciales observan con preocupación cómo sectores antes dominados por Occidente caen bajo influencia china.

Ian Lahiffe, consultor especializado en agricultura del país asiático, identificó un punto clave: "La producción de alimentos de alta gama está estrechamente ligada al consumo gubernamental". Según detalló, cuando Beijing impuso restricciones a los banquetes oficiales, "la demanda interna se vio afectada tras la imposición de restricciones a los banquetes gubernamentales, y los productores se encontraron repentinamente con existencias que debían vender en el extranjero".

El experto señaló además que las ventajas competitivas incluyen mano de obra económica, regulaciones menos estrictas sobre bienestar animal y cadenas de suministro aceleradas. Elementos que permitieron crecer velozmente y desplazar rivales establecidos.

