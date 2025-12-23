China se transformó en una maquinaria productora de alimentos exclusivos que está sacudiendo el comercio internacional. El país asiático fabrica caviar, macadamias, trufas y foie gras en volúmenes que superan a los tradicionales exportadores europeos y oceánicos. Lo que empezó como un negocio para abastecer su propio mercado terminó convirtiéndose en una amenaza directa para quienes dominaban estos rubros desde hace décadas.
"AHORA MÁS GENTE LO COME"
Europa pierde terreno: China se queda con el negocio gourmet
Con caviar, trufas y foie gras producidos a gran escala, China avanza sobre rubros históricamente europeos y fuerza un cambio en el mapa del negocio alimentario
El dato más contundente lo aporta el caviar. Kaluga Queen, una marca desarrollada por especialistas del Ministerio de Agricultura chino, se posiciona actualmente como el principal proveedor mundial. Durante 2024, esta empresa alcanzó una producción de 260 toneladas de huevas de esturión curadas, lo que representa el 35% del volumen global. Una cifra que habla por sí sola sobre el dominio que logró Beijing en este mercado ultra selectivo, donde históricamente reinaban Rusia e Irán.
Pero el caviar no es el único trofeo. La nación asiática superó a Australia en la producción de nueces de macadamia, escalando hasta el segundo puesto mundial. Resulta irónico que justamente desde territorio australiano llegaban estas nueces a puertos chinos hace apenas dos décadas. Además, el país intensificó el desarrollo de cerezas, comercializa trufas silvestres y fabrica miles de toneladas anuales de foie gras, el hígado graso obtenido mediante la sobrealimentación de patos o gansos que acumulan naturalmente grasa para sus migraciones.
Li Fengshan, productor radicado en la provincia central de Anhui, genera unas 100 toneladas de foie gras cada año, destinadas principalmente al consumo doméstico. "Anteriormente, muchos consumidores que podían permitírselo no lo conocían, o no sabían que estaba disponible en China o en el condado de Huoqiu", explicó el agricultor. "Ahora más gente lo come", agregó.
El boom gourmet que impulsa China y alerta a Occidente
Este fenómeno tiene raíces profundas. Los gobiernos provinciales en zonas agrícolas prósperas como Yunnan, Shandong y Anhui impulsaron programas para que los productores migraran hacia cultivos de mayor rentabilidad. El resultado fue una disponibilidad exponencial de productos que dos décadas atrás llegaban exclusivamente desde el exterior.
Aunque el impulso principal proviene del apetito interno creciente, esta expansión genera tensiones comerciales. La segunda economía planetaria acumuló un superávit récord superior al billón de dólares en los primeros once meses de 2025, y sus socios comerciales observan con preocupación cómo sectores antes dominados por Occidente caen bajo influencia china.
Ian Lahiffe, consultor especializado en agricultura del país asiático, identificó un punto clave: "La producción de alimentos de alta gama está estrechamente ligada al consumo gubernamental". Según detalló, cuando Beijing impuso restricciones a los banquetes oficiales, "la demanda interna se vio afectada tras la imposición de restricciones a los banquetes gubernamentales, y los productores se encontraron repentinamente con existencias que debían vender en el extranjero".
El experto señaló además que las ventajas competitivas incluyen mano de obra económica, regulaciones menos estrictas sobre bienestar animal y cadenas de suministro aceleradas. Elementos que permitieron crecer velozmente y desplazar rivales establecidos.
