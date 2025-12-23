urgente24
EL PORTEÑO Navidad > compras > San Isidro

SORPRESIVO

Temporal pre Navidad: 25 minutos de terror con agua y granizo

Urgente24 fue testigo en el área norte del gran Buenos Aires. Llovió la mitad del promedio mensual, justo en las compras de Navidad.

23 de diciembre de 2025 - 22:27
Imágenes con algunas imperfecciones de los pisos superiores de Uniicenter ( Medio Minuto Uno)

Imágenes con algunas imperfecciones de los pisos superiores de Uniicenter ( Medio Minuto Uno)

La tarde del martes soportó un diluvio, que golpeó de manera particular sobre el área norte y oeste del gran Buenos Aires. En San Isidro, cayeron 50 milímetros en tan solo 26 minutos, cuando el promedio mensual de diciembre está entre 90 y 100.

El inesperado temporal, que sufrió Urgente24, in situ, llegó con granizo y fuertes ráfagas de viento, se desató minutos antes de 18, mientras muchas personas recorrían las calles y centros comerciales de la zona para completar las compras de Navidad.

Las imágenes que llegaron a los medios fueron más que elocuentes, calles anegadas, otras cortadas por la caída de al menos 8 árboles y 17 ramas a la altura de Martínez, además se inundó un tramo de la autopista Panamericana, entre las calles Thames y Paraná.

Seguir leyendo

image
Vecinos de la zona tomaron imágenes de cómo quedaron algunos autos sobre la Panamericana a la altura de Martínez

Vecinos de la zona tomaron imágenes de cómo quedaron algunos autos sobre la Panamericana a la altura de Martínez

Edenor

Edenor registró problemas en el servicio de media y alta tensión en zona San Martín-Boulogne y, donde se mantienen cuadrilla trabajando. En la defensa costera las bombas estaban operativas y los semáforos y el alumbrado público funcionaba normalmente.

Problemas en Unicenter

El centro comercial de Cencosud quedó fuertemente afectado por el agua que entró al segundo subsuelo y parte del centro de compras. Videos caseros mostraban cascadas de los techos del tercer piso, Allí cerraron locales.

Avanzada la noche en los barrios de casas particulares, se veían las ramas caídas sobre sus autos estacionados y las medianeras de los domicilios.

Más contenido de Urgente24

La miniserie de 8 capítulos perfecta para cerrar el año

El veranito del dólar bajo comienza a terminarse

Yanina Latorre termina el año con otro papelón: La desmentida que la arruinó

Eduardo Domínguez hizo la declaración que todo Boca Juniors estaba esperando

La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una noche

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES