La tarde del martes soportó un diluvio, que golpeó de manera particular sobre el área norte y oeste del gran Buenos Aires. En San Isidro, cayeron 50 milímetros en tan solo 26 minutos, cuando el promedio mensual de diciembre está entre 90 y 100.
SORPRESIVO
Temporal pre Navidad: 25 minutos de terror con agua y granizo
Urgente24 fue testigo en el área norte del gran Buenos Aires. Llovió la mitad del promedio mensual, justo en las compras de Navidad.
Las imágenes que llegaron a los medios fueron más que elocuentes, calles anegadas, otras cortadas por la caída de al menos 8 árboles y 17 ramas a la altura de Martínez, además se inundó un tramo de la autopista Panamericana, entre las calles Thames y Paraná.
Edenor
Edenor registró problemas en el servicio de media y alta tensión en zona San Martín-Boulogne y, donde se mantienen cuadrilla trabajando. En la defensa costera las bombas estaban operativas y los semáforos y el alumbrado público funcionaba normalmente.
Problemas en Unicenter
El centro comercial de Cencosud quedó fuertemente afectado por el agua que entró al segundo subsuelo y parte del centro de compras. Videos caseros mostraban cascadas de los techos del tercer piso, Allí cerraron locales.
Avanzada la noche en los barrios de casas particulares, se veían las ramas caídas sobre sus autos estacionados y las medianeras de los domicilios.
