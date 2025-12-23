El próximo 2 de enero Boca volverá a la actividad con el inicio de la pretemporada y lo que todavía no está confirmado es quién será el entrenador del primer equipo. Parecía todo dado para que Claudio Úbeda siga en el cargo pero ahora trascendió la noticia que Juan Román Riquelme llamó a un entrenador impensado.
LO LLAMÓ
Riquelme revoluciona a Boca y va por un DT impensado para 2026
En medio de las dudas sobre la continuidad de Claudio Úbeda, Riquelme llamó a otro entrenador para que se haga cargo de Boca.
Durante las últimas semanas parecía que Claudio Úbeda tenía asegurado su puesto como entrenador principal de Boca para 2026. De hecho los referentes del plantel con Leandro Paredes a la cabeza avalaron la continuidad del que venía siendo ayudante de Miguel Ángel Russo hasta su fallecimiento. Pero Riquelme todavía no lo confirma.
Los días pasan y no solo que no hay confirmación sino que ni siquiera hay una reunión cara a cara entre Claudio Úbeda y Riquelme y esto se debe a que el presidente de Boca no está convencido de darle la responsabilidad de comandar al primer equipo. Por si fuera poco ahora se supo que el mandamás Xeneize se contactó con un entrenador impensado.
Boca llamó a Holan para el 2026
“Tantearon a Ariel Holan que está sin trabajo después de su salida de Central. Cuando todos decían que sigue Úbeda, evidentemente no convence. Mientras tanto Úbeda está ahí esperando”, afirmó Hernán Castillo en su programa de Somos Love Stream en YouTube. Esto no deja de ser una sorpresa por dónde se lo mire.
Ariel Holan viene de dejar Rosario Central donde si bien se le valoró el buen juego que expresó su equipo en la cancha, se le criticó y mucho la falta de templanza del equipo en los choques mano a mano. Llama la atención que Riquelme busque al Profesor siendo que la gran obsesión de Boca es conquistar la Copa Libertadores, donde todo se define por eliminación directa.
Por lo pronto hay que decir que Boca no habría pasado de un llamado informal para tantear a Ariel Holan, por lo que todo sigue en una nebulosa de dudas y falta de certezas. Mientras tanto Claudio Úbeda sigue a la espera del llamado de Riquelme para sentarse a charlas y ver si finalmente es ratificado como el entrenador principal del equipo para 2026.
Más en GOLAZO 24
Lo echaron de Racing, aniquiló a Costas y está a un paso de River
Impacto en Racing por la respuesta Maravilla Martínez a la chance de ir a Boca
Tapia en shock: Renunció a la Selección Argentina a seis meses del Mundial
Echeverri confirmó dónde jugará tras las ofertas de River y Girona