Riquelme revoluciona a Boca y va por un DT impensado para 2026

Los días pasan y no solo que no hay confirmación sino que ni siquiera hay una reunión cara a cara entre Claudio Úbeda y Riquelme y esto se debe a que el presidente de Boca no está convencido de darle la responsabilidad de comandar al primer equipo. Por si fuera poco ahora se supo que el mandamás Xeneize se contactó con un entrenador impensado.