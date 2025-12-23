Clarín no descubrió ninguno de los 3 escándalos de Milei de 2025 pero se obsesiona con AFA

Sin embargo, a los “cazadores” de la corrupción se les escaparon los 3 grandes escándalos libertarios de 2025.

1-Trataron de lavar la imagen de Milei con $LIBRA, pero la embarraron

El 14 de febrero, el presidente argentino promocionó en X la criptomoneda $LIBRA, que se desplomó horas después generando pérdidas millonarias a más de 44 mil inversores. El propio primer mandatario generó el escándalo tras bajar su posteo en X inicial (tiene varios millones de seguidores) y puso en tela de juicio la seriedad de los organizadores de la movida.

image La estafa por $LIBRA ya desató causas judiciales en 37 Estados de USA. En Argentina, el expediente "duerme"

La polémica escaló cuando se reveló que Milei había mantenido reuniones previas con los responsables del proyecto: Julian Peh, Mauricio Novelli y Hayden Davis.

Mientras avanzaban las denuncias penales en la justicia federal, TN armó una exclusiva entre el titular de la Casa Rosada y el periodista estrella de la señal: Jonatan Viale.

Como se recordará, todo terminó en un desastre: la nota grabada fue interrumpida por el asesor Santiago Caputo y el entrevistador tuvo que aceptar cortar la charla y “empalmar” las respuestas para no dejar mal parado al Jefe de Estado. Como se recordará, todo terminó en un desastre: la nota grabada fue interrumpida por el asesor Santiago Caputo y el entrevistador tuvo que aceptar cortar la charla y “empalmar” las respuestas para no dejar mal parado al Jefe de Estado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1891675707077525964&partner=&hide_thread=false Una lección de periodismo de Viale, Santiago Caputo manipulado la Entrevista y a Milei le gusta de acusar a periodistas de ensobrados. Capaz que tiene razón pic.twitter.com/D2TetJSuk6 — Gabriel Levinas (@GabyLevinas) February 18, 2025

2-Las valijas de Leonardo Scatturice, denunciadas por LN+

Fue el conductor de Odisea Argentina, Carlos Pagni, quien reveló que habían ingresado 10 valijas de manera irregular al Aeroparque Jorge Newbery en un avión de Leonardo Scatturice que procedía de Florida.

Laura Arrieta, empleada del hoy dueño de la empresa de correos OCA y la aerolínea Flybondi, tuvo un ingreso privilegiado (sin escanear equipaje9 gracias a que una autoridad de la Aduana le abrió un “canal exclusivo” para evitar la revisación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1942409700475117707&partner=&hide_thread=false Los misterios del avión libertario.



El editorial de Carlos Pagni sobre la investigación del vuelo privado, las irregularidades en los controles aduaneros y las valijas no declaradas.



En #OdiseaArgentina pic.twitter.com/cx9JMCjlRr — La Nación Más (@lanacionmas) July 8, 2025

3-El "coimagate" de ANDIS, desatado por Carnaval

El canal de streaming ganó millones de visualizaciones por la difusión en exclusiva de los audios tomados al titular de la Agencia Nacional de Discapacitados, Diego Spagnuolo.

Los mismos, donde incriminaba a la secretaria general de la presidencia Karina Milei y a su mano derecha Eduardo Lule Menem, derivaron en una causa judicial por presuntas coimas entre el gobierno de Javier Milei y las droguerías proveedoras del Estado.

La prueba que apareció tras los allanamientos del Fiscal Franco Picardi fueron tan contundentes que el citado conductor de ANDIS se llamó a silencio y aún evalúa si se va a presentar o no en algún momento como arrepentido, como imputado colaborador. La prueba que apareció tras los allanamientos del Fiscal Franco Picardi fueron tan contundentes que el citado conductor de ANDIS se llamó a silencio y aún evalúa si se va a presentar o no en algún momento como arrepentido, como imputado colaborador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1987969760307671192&partner=&hide_thread=false | BOMBA | Coimas en ANDIS:

"NO VAYA A SER COSA QUE SALGAN LOS AUDIOS COMPLETOS"



Jorge Rial le advirtió al abogado de Spagnuolo después de que este asegurara que los audios eran falsos. pic.twitter.com/TMigJF7E1U — Resistencia Nacional (@ResistenciaNac_) November 10, 2025

"Triste, solitario y final"

En otras épocas, una cadena de tapas del diario Clarín (amplificadas en su repercusión por Canal 13, TN y Radio Mitre) hubiera sido suficientes para hacer tambalear a la Casa Rosada.

Lo mismo ocurría con las entregas de “Telenoche Investiga” o las investigaciones de Jorge Lanata en las noches de los domingos.

Actualmente, toda la pirotecnia enfocada en la AFA apenas alcanzó para detener a una muy joven "tesorera" del grupo Sur Finanzas quien, tal vez, pronto recupere su libertad.

Los tiempos han cambiado y la “pegada” de Magnetto “ya no es lo que era”.

El “monotema” Chiqui Tapia está saturando a los receptores y no logra, por el momento, el quiebre de ninguno de los supuestos participantes de las posibles maniobras de lavado de dinero. El “monotema” Chiqui Tapia está saturando a los receptores y no logra, por el momento, el quiebre de ninguno de los supuestos participantes de las posibles maniobras de lavado de dinero.