La Asociación del Fútbol Argentino, AFA, dejó al holding Clarín de la familia Noble y de Héctor Magnetto sin transmisiones de ese deporte a nivel profesional: ya no televisan las categorías de ascenso y TyC perdió los partidos de la selección.
$LIBRA, SCATTURICE Y ANDIS
Clarín no descubrió ninguno de los 3 escándalos de Milei de 2025 pero se obsesiona con AFA
Las investigaciones sobre Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino ocupan casi todos los horarios del día en las señales de Clarín. Pero, con Milei “no la vieron”
Esto motivó la ira del grupo con sede en el barrio de Constitución y, por ello, arremeten cada jornada desde TN, Canal 13, Radio Mitre y el diario Clarín, entre otros, contra las autoridades de la AFA.
La vendetta sobre el titular y el tesorero de la entidad rectora del deporte más popular de Argentina alcanza a terceros, aunque no estén relacionados con la causa.
Por ejemplo:
Sin embargo, a los “cazadores” de la corrupción se les escaparon los 3 grandes escándalos libertarios de 2025.
1-Trataron de lavar la imagen de Milei con $LIBRA, pero la embarraron
El 14 de febrero, el presidente argentino promocionó en X la criptomoneda $LIBRA, que se desplomó horas después generando pérdidas millonarias a más de 44 mil inversores. El propio primer mandatario generó el escándalo tras bajar su posteo en X inicial (tiene varios millones de seguidores) y puso en tela de juicio la seriedad de los organizadores de la movida.
La polémica escaló cuando se reveló que Milei había mantenido reuniones previas con los responsables del proyecto: Julian Peh, Mauricio Novelli y Hayden Davis.
Mientras avanzaban las denuncias penales en la justicia federal, TN armó una exclusiva entre el titular de la Casa Rosada y el periodista estrella de la señal: Jonatan Viale.
2-Las valijas de Leonardo Scatturice, denunciadas por LN+
Fue el conductor de Odisea Argentina, Carlos Pagni, quien reveló que habían ingresado 10 valijas de manera irregular al Aeroparque Jorge Newbery en un avión de Leonardo Scatturice que procedía de Florida.
Laura Arrieta, empleada del hoy dueño de la empresa de correos OCA y la aerolínea Flybondi, tuvo un ingreso privilegiado (sin escanear equipaje9 gracias a que una autoridad de la Aduana le abrió un “canal exclusivo” para evitar la revisación.
3-El "coimagate" de ANDIS, desatado por Carnaval
El canal de streaming ganó millones de visualizaciones por la difusión en exclusiva de los audios tomados al titular de la Agencia Nacional de Discapacitados, Diego Spagnuolo.
Los mismos, donde incriminaba a la secretaria general de la presidencia Karina Milei y a su mano derecha Eduardo Lule Menem, derivaron en una causa judicial por presuntas coimas entre el gobierno de Javier Milei y las droguerías proveedoras del Estado.
"Triste, solitario y final"
En otras épocas, una cadena de tapas del diario Clarín (amplificadas en su repercusión por Canal 13, TN y Radio Mitre) hubiera sido suficientes para hacer tambalear a la Casa Rosada.
Lo mismo ocurría con las entregas de “Telenoche Investiga” o las investigaciones de Jorge Lanata en las noches de los domingos.
Actualmente, toda la pirotecnia enfocada en la AFA apenas alcanzó para detener a una muy joven "tesorera" del grupo Sur Finanzas quien, tal vez, pronto recupere su libertad.
Los tiempos han cambiado y la “pegada” de Magnetto “ya no es lo que era”.