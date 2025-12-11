Daniel Vila se refirió a la situación judicial que atraviesa la AFA por su posible vinculación con la empresa Sur Finanzas. En una entrevista concedida al sitio Doble Amarilla, el presidente de Independiente Rivadavia no tuvo problema en calificar los recientes allanamientos como parte de un "show".
PUJA
Daniel Vila ve un "show" en los allanamientos a la AFA y a Clarín en la orquesta
Daniel Vila, empresario de medios y presidente de Independiente Rivadavia, defendió a Chiqui Tapia, mandatario de AFA.
La causa de Sur Finanzas relaciona operaciones financieras de esta compañía, perteneciente a Ariel Vallejos, con fines de lavado de dinero. Su fuerte vínculo con la AFA de Chiqui Tapia (es sponsor de la Liga Profesional) y su rol de patrocinador en otros clubes de Primera División como Racing, Independiente y Barracas Central, entre otros, decantó en diversos allanamientos simultáneos en el marco de la investigación que lleva adelante la Justicia.
"Tapia dijo una cosa muy importante: no va a ceder": Daniel Vila y el guiño al Chiqui
Además de varios clubes, la AFA también fue allanada, un operativo judicial que para Daniel Vila fue parte de una puesta en escena. "Me parece que hubo mucho de show en ese allanamiento", aseguró el empresario mendocino.
Dueño del Grupo América (La Red, A24, Canal América, El Cronista, entre otros medios), dueño de Telefé junto a Belocopitt, Manzano y Scaglione (adquirieron la señal en octubre) y accionista de Edenor, el también presidente de Independiente Rivadavia se animó a mencionar con nombre y apellido la disputa entre AFA y Clarín.
Según manifestó Daniel Vila, en una reciente reunión de Comité Ejecutivo "Tapia dijo una cosa muy importante, muy importante: que no va a ceder ante las presiones que tenga de aquellos que quieren quedarse algunos derechos del fútbol y que le son negados".
Y luego añadió: "Creo que se refirió concretamente a la empresa Trisa. Perdió los derechos del Nacional B, del Argentino A, del Argentino B y los derechos internacionales del fútbol argentino".
Trisa es la firma perteneciente al Grupo Clarín que poseía los derechos de televisación del Ascenso. Tras un vínculo histórico entre el multimedio y la casa madre del fútbol nacional, el acuerdo no fue renovado por diferencias económicas.
A partir de entonces, es posible ver un claro encono del Grupo hacia Tapia y la AFA, que sean víctimas del frenesí noticiable o no, lo cierto es que no cesan de dar argumentos para ubicarse en el blanco de las críticas.