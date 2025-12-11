Daniel Vila ve un "show" en los allanamientos a la AFA y a Clarín en la orquesta

Y luego añadió: "Creo que se refirió concretamente a la empresa Trisa. Perdió los derechos del Nacional B, del Argentino A, del Argentino B y los derechos internacionales del fútbol argentino".

TyC-Sports.webp TyC Sports no tendrá partidos del Ascenso en su pantalla a partir de 2026

Trisa es la firma perteneciente al Grupo Clarín que poseía los derechos de televisación del Ascenso. Tras un vínculo histórico entre el multimedio y la casa madre del fútbol nacional, el acuerdo no fue renovado por diferencias económicas.

A partir de entonces, es posible ver un claro encono del Grupo hacia Tapia y la AFA, que sean víctimas del frenesí noticiable o no, lo cierto es que no cesan de dar argumentos para ubicarse en el blanco de las críticas.

