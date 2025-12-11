La Cancillería argentina rechazó la autorización del gobierno local de las Islas Malvinas a una empresa británica para la explotación petrolera en el yacimiento Sea Lion. Calificaron al proyecto y a las empresas involucradas de “ilegítimas e ilegales” y advirtió que tomará las acciones pertinentes en el asunto basándose en el derecho internacional.
"ILEGAL E ILEGíTIMA"
Fuerte rechazo de Cancillería a explotación petrolera en Malvinas Norte
Una empresa del Reino Unidos y otra israelí, fueron cuestionadas por operar en la cuenta Malvinas, fuera de la legislación argentina.
La comunicación de RREE señala
Empresas
La iniciativa incluye a las empresas Rockhopper Exploration Plc, del Reino Unido, y Navitas Petroleum Development and Production Limited, de Israel. El Programa de Desarrollo del Área Norte del yacimiento impone una inversión de US$2100 millones en su primera etapa.
La propuesta tomó impulso luego de que las compañías anunciaran el hallazgo de un “yacimiento de clase mundial” luego desarrollaron proyectos para iniciar la extracción, a partir de 2028.
Dónde está el yacimiento
El yacimiento se ubica en la Cuenca Malvinas Norte, costa afuera de las islas. Desde la cartera diplomática aseguraron que las empresas "no cumplen con los permisos de la autoridad argentina para dicho desarrollo" Además, advirtieron de la gravedad del proyecto debido a que permitiría la explotación de recursos no renovables, algo con “efectos futuros potencialmente irreversibles”.
Más adelante el contenido resalta
El comunicado de Cancillería rechazó todos los actos conexos vinculados al avance hacia la fase productiva del proyecto, lo que incluye “la adopción de pretendidas normativas isleñas, las concesiones de explotación en la plataforma continental argentina, la contratación de proveedores de servicios, y toda otra medida o decisión asociada a las actividades ilegales de explotación y exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina próxima a las islas”.
Aclaración:
La mención a normativas isleñas hace referencia a la Ordenanza de Minerales Offshore de 1994, que habilita al gobernador designado por eel Reino Unido a otorgar licencias en nombre de la Corona para producir en aguas controladas por las islas.
Luego el texto agrega
En otro tramo afirma que
Por cierto, el comunicado emitido por la cartera el jueves (11/12) no abunda en detalles sobre que medidas cabrían en el caso.
En este punto acota que Rockhopper fue “declarada clandestina y sus actividades ilegales” en una resolución de la Secretaría de Energía en 2012 y, un año después, fue inhabilitada para operar en la Argentina por 20 años en otra resolución.
En tanto, Navitas tuvo las mismas sanciones en 2022 por el desarrollo de operaciones hidrocarburíferas en territorio argentino sin la autorización.
