Fuerte rechazo de Cancillería a explotación petrolera en Malvinas Norte

La propuesta tomó impulso luego de que las compañías anunciaran el hallazgo de un “yacimiento de clase mundial” luego desarrollaron proyectos para iniciar la extracción, a partir de 2028.

Dónde está el yacimiento

El yacimiento se ubica en la Cuenca Malvinas Norte, costa afuera de las islas. Desde la cartera diplomática aseguraron que las empresas "no cumplen con los permisos de la autoridad argentina para dicho desarrollo" Además, advirtieron de la gravedad del proyecto debido a que permitiría la explotación de recursos no renovables, algo con “efectos futuros potencialmente irreversibles”.

La Argentina recuerda que toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía resulta contraria a lo dispuesto por la Resolución 2065 (XX) y concordantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Comité Especial de Descolonización", detallaron. Según la cartera, las normativas reconocen que hay una disputa de soberanía entre Reino Unido y la Argentina.

El comunicado de Cancillería rechazó todos los actos conexos vinculados al avance hacia la fase productiva del proyecto, lo que incluye “la adopción de pretendidas normativas isleñas, las concesiones de explotación en la plataforma continental argentina, la contratación de proveedores de servicios, y toda otra medida o decisión asociada a las actividades ilegales de explotación y exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina próxima a las islas”.

La mención a normativas isleñas hace referencia a la Ordenanza de Minerales Offshore de 1994, que habilita al gobernador designado por eel Reino Unido a otorgar licencias en nombre de la Corona para producir en aguas controladas por las islas.

Estas medidas constituyen acciones unilaterales e ilegítimas del Reino Unido, incompatibles con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas se encuentran sujetas al proceso de negociación recomendado por las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas", señalaron desde el Gobierno. También consideraron que es contrario al ordenamiento jurídico argentino.

El Gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas", remarcaron.

Por cierto, el comunicado emitido por la cartera el jueves (11/12) no abunda en detalles sobre que medidas cabrían en el caso.

En este punto acota que Rockhopper fue “declarada clandestina y sus actividades ilegales” en una resolución de la Secretaría de Energía en 2012 y, un año después, fue inhabilitada para operar en la Argentina por 20 años en otra resolución.

En tanto, Navitas tuvo las mismas sanciones en 2022 por el desarrollo de operaciones hidrocarburíferas en territorio argentino sin la autorización.

