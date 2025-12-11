Movimiento en el Senado: Citan a los bloques para definir comisiones y activar la agenda de Milei

Según trascendió, Ezequiel Atauche tendría chances de continuar en Presupuesto y Hacienda, mientras que Patricia Bullrich quedaría al frente de Trabajo, al menos durante el debate de la reforma laboral. Juan Carlos Pagotto seguiría comandando Justicia y Asuntos Penales y el neuquino Pablo Cervi asumiría en Minería, Energía y Combustibles.

Los proyectos que llegan al Senado en este verano político

El paquete de iniciativas que ingresará por la Cámara alta incluye tres discusiones de alto voltaje:

La llamada Modernización Laboral, que el Ejecutivo busca tratar con rapidez,

Los cambios a la Ley de Glaciares,

Y una reforma del Código Penal.

En el caso de la reforma laboral, el oficialismo había evaluado comenzar la discusión esta misma semana. Sin embargo, la demora en la presentación del texto obligó a recalibrar el cronograma. El debate en comisión finalmente arrancará la próxima semana, con el objetivo —todavía incierto— de alcanzar una media sanción antes del cierre del año legislativo.

Los feriados de fin de año y los tiempos ajustados podrían dificultar esa meta, aunque en el oficialismo insisten en que harán el intento.

