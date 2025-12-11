La Cámara alta comenzará a mover sus piezas de cara al período de sesiones extraordinarias. La Presidencia del Senado citó a los titulares de todos los bloques parlamentarios a una reunión clave de Labor Parlamentaria el martes 16 de diciembre a las 11, encuentro que se realizará en el tradicional Salón Gris.
CONGRESO
Movimiento en el Senado: Citan a los bloques para definir comisiones y activar la agenda de Milei
El Senado se prepara para arrancar las sesiones extraordinarias y tratar de aprobar los proyectos de Milei. Convocaron a una reunión de jefes de bloque.
La convocatoria busca ordenar la agenda legislativa que deberá transitar la Cámara en las próximas semanas. El primer desafío será definir la nueva conformación de las comisiones, instancia en la que el oficialismo llega mejor posicionado que el año pasado gracias a un reforzado número propio y aliados estratégicos.
Un oficialismo más robusto para negociar comisiones en el Senado
La Libertad Avanza desembarcará en la reunión con 21 senadores, cifra que se consolidó esta semana tras la decisión de Luis Juez de integrarse al interbloque libertario como representante del Frente Cívico. Esa incorporación le otorga al espacio un peso que no tenía en 2024, cuando dependía de acuerdos circunstanciales para avanzar con dictámenes clave.
Con ese nuevo mapa, LLA y Unión por la Patria, que conserva un interbloque de 28 integrantes, serán los espacios con mayor incidencia en el reparto de comisiones que debe resolver la presidenta del Senado, Victoria Villarruel.
Entre las comisiones que deberán quedar listas en este período se encuentran Presupuesto y Hacienda; Trabajo y Previsión Social; Justicia y Asuntos Penales; y Minería, Energía y Combustibles, todas decisivas para los proyectos que el Ejecutivo pretende impulsar en este tramo del año.
Según trascendió, Ezequiel Atauche tendría chances de continuar en Presupuesto y Hacienda, mientras que Patricia Bullrich quedaría al frente de Trabajo, al menos durante el debate de la reforma laboral. Juan Carlos Pagotto seguiría comandando Justicia y Asuntos Penales y el neuquino Pablo Cervi asumiría en Minería, Energía y Combustibles.
Los proyectos que llegan al Senado en este verano político
El paquete de iniciativas que ingresará por la Cámara alta incluye tres discusiones de alto voltaje:
- La llamada Modernización Laboral, que el Ejecutivo busca tratar con rapidez,
- Los cambios a la Ley de Glaciares,
- Y una reforma del Código Penal.
En el caso de la reforma laboral, el oficialismo había evaluado comenzar la discusión esta misma semana. Sin embargo, la demora en la presentación del texto obligó a recalibrar el cronograma. El debate en comisión finalmente arrancará la próxima semana, con el objetivo —todavía incierto— de alcanzar una media sanción antes del cierre del año legislativo.
Los feriados de fin de año y los tiempos ajustados podrían dificultar esa meta, aunque en el oficialismo insisten en que harán el intento.
_______________________________
Más noticias en Urgente24:
Luciana Salazar y Ramiro Marra ¿enamorados?: Una cena y "mucha onda" alimentan los rumores
Nueva crisis en LLA: Leila Gianni se rebela, rompe el bloque y acusa manejos "intolerables"
Luis Juez abandona el PRO y se incorpora al interbloque libertario del Senado
Reforma Laboral en X: El primer round llegó con chicanas entre Nicolás del Caño y Manuel Adorni