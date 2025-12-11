Luis Juez abandona el PRO y se incorpora al interbloque libertario del Senado

El dirigente conserva su banca hasta 2027 y, pese a haber colaborado activamente con el armado libertario durante la campaña presidencial, prefirió no competir por un escaño adicional. Su objetivo —reconocen en su entorno— sigue siendo la Gobernación de Córdoba, un cargo por el que ya compitió en 2007 y 2011 sin éxito frente a Juan Schiaretti y José Manuel De la Sota.

Distancia creciente con el macrismo y el PRO

Aunque desde su entorno presentan la salida como un movimiento estratégico, en el PRO reconocen que las tensiones entre Juez y Mauricio Macri se habían vuelto difíciles de conciliar. La relación, desgastada desde hace tiempo, terminó de romperse en los últimos meses y derivó en su alejamiento definitivo del partido amarillo.

Con su partida, el bloque del PRO quedó reducido a tres integrantes: Martín Goerling Lara, Victoria Huala y Andrea Cristina, una de las representaciones más pequeñas desde la creación del espacio.

Un Senado que se reconfigura

La incorporación de Juez le permite al oficialismo consolidar al interbloque libertario como segunda minoría con 21 senadores. El número podría terminar de cerrarse en la próxima sesión, cuando jure Enzo Fullone, designado en reemplazo de Lorena Villaverde. La rionegrina renunció sorpresivamente a su banca para continuar dos años más en la Cámara de Diputados, tras quedar envuelta en un escándalo por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La sesión en la que se formalizarán estos cambios promete ser una de las más tensas del año: el Gobierno aspira a aprobar el Presupuesto 2026 y la reforma laboral, dos piezas clave de su agenda legislativa.

